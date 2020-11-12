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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:08

Пане Флаймане, на жаль, я відсьогодні поставив Вас в ігнор - може Ви щось там і розумне написали для форумчан, але вже вибачайте - всі мої спроби поставити Вас на "путь истинный" - думати головом, а не попом - закінчилися невдало.
Вибачайте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:29

  akurt написав:Пане Флаймане, на жаль, я відсьогодні поставив Вас в ігнор - може Ви щось там і розумне написали для форумчан, але вже вибачайте - всі мої спроби поставити Вас на "путь истинный" - думати головом, а не попом - закінчилися невдало.
Вибачайте.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

спочатку думали про локдаун на 28 днів, але поки що так:

я б сказав "коменданьський час"

приємного відпочинку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Если не ошибаюсь - из Киева в Анталию - три рейса (чартеры) в неделю двух украинских авиакомпаний.


Немного ошибаетесь - на начало декабря Киев-Анталия в неделю стоит 5 чартеров (среда 2, суббота 1 и вс 2) от 3 авиакомпаний. Конец ноября - больше.
Другое дело что не факт, что полетят из-за объявленного в Турции локдауна до 31.12
TUR
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