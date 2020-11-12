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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 841842843844>
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:08

Пане Флаймане, на жаль, я відсьогодні поставив Вас в ігнор - може Ви щось там і розумне написали для форумчан, але вже вибачайте - всі мої спроби поставити Вас на "путь истинный" - думати головом, а не попом - закінчилися невдало.
Вибачайте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:29

  akurt написав:Пане Флаймане, на жаль, я відсьогодні поставив Вас в ігнор - може Ви щось там і розумне написали для форумчан, але вже вибачайте - всі мої спроби поставити Вас на "путь истинный" - думати головом, а не попом - закінчилися невдало.
Вибачайте.

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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

спочатку думали про локдаун на 28 днів, але поки що так:

я б сказав "коменданьський час"

приємного відпочинку.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Если не ошибаюсь - из Киева в Анталию - три рейса (чартеры) в неделю двух украинских авиакомпаний.


Немного ошибаетесь - на начало декабря Киев-Анталия в неделю стоит 5 чартеров (среда 2, суббота 1 и вс 2) от 3 авиакомпаний. Конец ноября - больше.
Другое дело что не факт, что полетят из-за объявленного в Турции локдауна до 31.12
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:27

Вы ошибаетесь.
Локдаун в Турции не объявлялся - как вы написали - до 31 декабря.
До 31 декабря не будет занятий в школах - только в он-лайн режиме.
Если можно, не размещайте ложную информацию.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  TUR написав:Другое дело что не факт, что полетят из-за объявленного в Турции локдауна до 31.12
пока адаптивно
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:38

  akurt написав:Если можно, не размещайте ложную информацию.
Вас також вельми просимо не флудити, не дезінформувати і писати лише за темою форуму!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:40

Вурдалаки аж бесятся... С интевалом в 60 секунд подпрыгивают от нестовства.
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Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Локдаун в Турции не объявлялся - как вы написали - до 31 декабря.
До 31 декабря не будет занятий в школах - только в он-лайн режиме.
Если можно, не размещайте ложную информацию.

Ограничения -
- выход на улицу в выходные разрешен только с 10-00 до 20-00
- все рестораны, бары и т.п. могут работать ТОЛЬКО НА ВЫНОС (где будут кушать туристы у которых ВВ ???)
- если человек 65+ - сидите практически круглосуточно дома
- если человек до 20 лет - см выше
- курить на улице запрещено
Есть еще много моментов...

Ложной информации не размещаю. Если не нравится слово "локдаун" - назовите это как-то иначе.
Востаннє редагувалось TUR в Сер 18 лис, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:44

  TUR написав:
  akurt написав:Локдаун в Турции не объявлялся - как вы написали - до 31 декабря.
До 31 декабря не будет занятий в школах - только в он-лайн режиме.
Если можно, не размещайте ложную информацию.

Ограничения -
- выход на улицу в выходные разрешен только с 10-00 до 20-00
- все рестораны, бары и т.п. могут работать ТОЛЬКО НА ВЫНОС (где будут кушать туристы у которых ВВ)
- если человек 65+ - сидите практически круглосуточно дома
- если человек до 20 лет - см выше
Ложной информации не размещаю. Если не нравится слово "локдаун" - назовите это как-то иначе.

Так уточните - "ограничения" или "локдаун до 31 декабря"?
  TUR написав: из-за объявленного в Турции локдауна до 31.12

Пожалуйста, не размещайте ложную информацию о выходе на улицу лиц в возрасте старше 65 лет и младше 20 лет.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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