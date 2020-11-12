Акурт вважає, що сидіти вдома в турецьких Аланії чи Ізмірі - веселіше, ніж у Львові чи Дніпрі.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 22:48
Акурт вважає, що сидіти вдома в турецьких Аланії чи Ізмірі - веселіше, ніж у Львові чи Дніпрі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:55
Если Вы так работаете НЕБРЕЖНО с клиентами-туристами, то это нехорошо.
Но благодарю за уточнение по авиарейсам и авиакомпаниям:
Точно получается так - чартеры в декабре - 3 (три) раза в неделю:
- 1 декабря - в 05-00 - МАУ и в 13-10 АзурЭйр.
- 5 декабря - в 07-00 - МАУ.
- 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр.
Итого - 5 рейсов в неделю.
Вообще-то неплохо: 5 рейсов в неделю из Киева - в Анталию.
Это подтверждает мои утверждения о том, что жилье в Анталии - то, к чему украинец может получить и получает доступ легко и недорого.
Новина дня:
SkyUp: авіаквитки в Туреччину від €41 у два боки!
Українська авіакомпанія SkyUp запустила швидкий розпродаж і продає дешеві авіаквитки в Стамбул від €41 (1330 грн) у два боки!
Найдешевші пропозиції є зі Львова (€41 у два боки) та Одеси (€45 у два боки), авіаквитки з Києва значно дорожчі – від €99 у два боки.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Уважаемый akurt, не вводите форумчан в заблуждение ложной информацией (с).
По чартерам Киев - Анталия:
-1 декабря 2020 чартеров нет !!!
-2 декабря PS 5321 (МАУ) в 05-00, QU 4311 (Азур) в 13:10
- 5 декабря МАУ- PS 5321 который вылетит или в 05-00 или в 07-00 (уточняется пока)
- 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр. - правильно.
Итого 3 раза в неделю (итого 5 рейсов) от 3 авиакомпаний (а не 2-х), что я и написал ранее.
А Ваше замечание о НЕБРЕЖНОСТИ прошу отнести к самому себе
Додано: Сер 18 лис, 2020 23:32
Я НЕ торгую чартерными авиабилетами и поэтому поверил вам на слово - Вы написали выше, что чартер 01 (ПЕРВОГО) декабря.
На самом деле действительно Вы всех обманули и чартер будет 02 декабря.
Не работайте так небрежно. НАЧАЛО декабря - это декабрь с 01 по 07.
Даже я Вам поверил.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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