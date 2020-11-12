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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 841842843844
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:55

Если Вы так работаете НЕБРЕЖНО с клиентами-туристами, то это нехорошо.

Но благодарю за уточнение по авиарейсам и авиакомпаниям:
Точно получается так - чартеры в декабре - 3 (три) раза в неделю:
- 2 декабря - в 05-00 - МАУ и в 13-10 АзурЭйр.
- 5 декабря - в 07-00 - МАУ.
- 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр.
Итого - 5 рейсов в неделю.
Вообще-то неплохо: 5 рейсов в неделю из Киева - в Анталию.
Это подтверждает мои утверждения о том, что жилье в Анталии - то, к чему украинец может получить и получает доступ легко и недорого.

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Найдешевші пропозиції є зі Львова (€41 у два боки) та Одеси (€45 у два боки), авіаквитки з Києва значно дорожчі – від €99 у два боки.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Если Вы так работаете НЕБРЕЖНО с клиентами-туристами, то далеко пойдете.
На нашей ветке работают всегда точно и всегда точная информация: чартеры в декабре - 3 (три) раза в неделю от 2-х (двух) авиакомпаний - как я и написал выше
- 1 декабря - в 05-00 - МАУ и в 13-10 АзурЭйр.
- 5 декабря - в 07-00 - МАУ
- 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр.
Пожалуйста, никогда не вводите форумчан в заблуждение ложной информацией.


Уважаемый akurt, не вводите форумчан в заблуждение ложной информацией (с).
По чартерам Киев - Анталия:
-1 декабря 2020 чартеров нет !!!
-2 декабря PS 5321 (МАУ) в 05-00, QU 4311 (Азур) в 13:10
- 5 декабря МАУ- PS 5321 который вылетит или в 05-00 или в 07-00 (уточняется пока)
- 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр. - правильно.

Итого 3 раза в неделю (итого 5 рейсов) от 3 авиакомпаний (а не 2-х), что я и написал ранее.
А Ваше замечание о НЕБРЕЖНОСТИ прошу отнести к самому себе
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:32

Я НЕ торгую чартерными авиабилетами и поэтому поверил вам на слово - Вы написали выше, что чартер 01 (ПЕРВОГО) декабря.
  TUR написав:Немного ошибаетесь - на начало декабря Киев-Анталия в неделю стоит 5 чартеров (среда 2, суббота 1 и вс 2) от 3 авиакомпаний.

НАЧАЛО декабря - это декабрь с 01 по 07.
Если уж быть совсем точным, то не НАЧАЛО декабря, а весь декабрь: среда+суббота+воскресенье.
Но все равно спасибо за уточнение по поводу чартерных рейсов из Киева.
5 рейсов в неделю - это реально отлично!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я НЕ торгую чартерными авиабилетами и поэтому поверил вам на слово - Вы написали выше, что чартер 01 (ПЕРВОГО) декабря.
  TUR написав:
Немного ошибаетесь - на начало декабря Киев-Анталия в неделю стоит 5 чартеров (среда 2, суббота 1 и вс 2) от 3 авиакомпаний.

На самом деле действительно Вы всех обманули и чартер будет 02 декабря.


Я так же ими не торгую :|
Ну если ВЫ даже не понимаете разницу между количеством и датой и днями недели (1 декабря это вторник когда рейсов нет)

(для Вас еще раз "в неделю стоит 5 чартеров (среда 2шт, суббота 1шт и вс 2шт) от 3 авиакомпаний."
то я бы задумался кого Вы хотите обмануть :wink: :wink:
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 23:53

Я - тут и спору нет - именно так, хочу обмануть.
Тут Вы правы.
Буду Вам верить, чартеры только в начале декабря. Больше нет.
Правда, они весь декабрь именно так: среда+суббота+воскресенье.
Но я Вам верю: только начало декабря.
Процитирую сам себя:
  akurt написав:Киев-Анталия сейчас всю зиму есть чартеры - ПРЯМЫЕ рейсы.
Если не ошибаюсь - из Киева в Анталию - три рейса (чартеры) в неделю двух украинских авиакомпаний.

В январе - 3 (три) рейса в неделю и только МАУ.
3 - это три.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- посещение украинцами ТРСК со стороны Турции возможно с проставлением штампа в загранпаспорт, который лишает их права посещать страны Шенгенского соглашения.

не - не лишает, просто делаете еще один (чистый) загран для шнгена и по чистому в шенген, а по первому в ТРСК или еще куда.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:07

Вы правы вообще-то.
Там есть разные варианты.
Я не уверен, что, сделав второй паспорт, все "устаканится" - в базе данных ЕС все и всех видно.
Люди на форумах пишут, что нужно явиться в Посольство Греческой республики (именно Греческой республики) написать Заявление и они аннулируют штамп в паспорте, и уберут данные из базы данных Шенгена.
Фокус со вторым паспортом пытались делать наши украинцы, которые получили депортацию за разные дела и делишки в Турции - делали новый второй паспорт - их все равно тормозили на границе.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:10

  akurt написав:Я - тут и спору нет - именно так, хочу обмануть.
Тут Вы правы.
Буду Вам верить, чартеры только в начале декабря. Больше нет.
Правда, они весь декабрь и весь январь именно так: среда+суббота+воскресенье.
Но я Вам верю: только начало декабря.
Про "локдаун" - аккуратнее.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1903140- ... iy-lokdaun


О том, что чартеры только начало декабря и все - я не писал - это Ваша фантазия :)
А вот то, что наверняка будет оптимизация и их сокращение - допускаю с большой долей вероятности в связи с "ограничениями" в Турции и их возможным ужесточением.
А вот будет ли полный "локдаун" в Украине, Турции или в Лаосе - не тема данной ветки
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:12

"Возможное ужесточение" светит и Украине, и Турции, и не только им.
Украина - номер 8 в Европе.
Вот этого нужно бояться.
https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries
В Турции министр здравоохранения заявил, что при ухудшении ситуации пойдут на более радикальные меры.
"Ограничения" в Турции мало того, что правильные - и я поддерживаю - но их ВСЕ ВСЕ ВСЕ выполняют.
Сегодня специально смотрел на пляже и на набережной (я был на море до 15-15) - никто не курит. Запрет по всей стране.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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