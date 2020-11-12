Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если Вы так работаете НЕБРЕЖНО с клиентами-туристами, то это нехорошо.
Но благодарю за уточнение по авиарейсам и авиакомпаниям: Точно получается так - чартеры в декабре - 3 (три) раза в неделю: - 2 декабря - в 05-00 - МАУ и в 13-10 АзурЭйр. - 5 декабря - в 07-00 - МАУ. - 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр. Итого - 5 рейсов в неделю. Вообще-то неплохо: 5 рейсов в неделю из Киева - в Анталию. Это подтверждает мои утверждения о том, что жилье в Анталии - то, к чему украинец может получить и получает доступ легко и недорого.
Новина дня: SkyUp: авіаквитки в Туреччину від €41 у два боки! Українська авіакомпанія SkyUp запустила швидкий розпродаж і продає дешеві авіаквитки в Стамбул від €41 (1330 грн) у два боки! Найдешевші пропозиції є зі Львова (€41 у два боки) та Одеси (€45 у два боки), авіаквитки з Києва значно дорожчі – від €99 у два боки.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Если Вы так работаете НЕБРЕЖНО с клиентами-туристами, то далеко пойдете. На нашей ветке работают всегда точно и всегда точная информация: чартеры в декабре - 3 (три) раза в неделю от 2-х (двух) авиакомпаний - как я и написал выше - 1 декабря - в 05-00 - МАУ и в 13-10 АзурЭйр. - 5 декабря - в 07-00 - МАУ - 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр. Пожалуйста, никогда не вводите форумчан в заблуждение ложной информацией.
Уважаемый akurt, не вводите форумчан в заблуждение ложной информацией (с). По чартерам Киев - Анталия: -1 декабря 2020 чартеров нет !!! -2 декабря PS 5321 (МАУ) в 05-00, QU 4311 (Азур) в 13:10 - 5 декабря МАУ- PS 5321 который вылетит или в 05-00 или в 07-00 (уточняется пока) - 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр. - правильно.
Итого 3 раза в неделю (итого 5 рейсов) от 3 авиакомпаний (а не 2-х), что я и написал ранее. А Ваше замечание о НЕБРЕЖНОСТИ прошу отнести к самому себе
Я НЕ торгую чартерными авиабилетами и поэтому поверил вам на слово - Вы написали выше, что чартер 01 (ПЕРВОГО) декабря.
TUR написав:Немного ошибаетесь - на начало декабря Киев-Анталия в неделю стоит 5 чартеров (среда 2, суббота 1и вс 2) от 3 авиакомпаний.
НАЧАЛО декабря - это декабрь с 01 по 07. Если уж быть совсем точным, то не НАЧАЛО декабря, а весь декабрь: среда+суббота+воскресенье. Но все равно спасибо за уточнение по поводу чартерных рейсов из Киева. 5 рейсов в неделю - это реально отлично!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Я НЕ торгую чартерными авиабилетами и поэтому поверил вам на слово - Вы написали выше, что чартер 01 (ПЕРВОГО) декабря. TUR написав: Немного ошибаетесь - на начало декабря Киев-Анталия в неделю стоит 5 чартеров (среда 2, суббота 1 и вс 2) от 3 авиакомпаний.
На самом деле действительно Вы всех обманули и чартер будет 02 декабря.
Я так же ими не торгую Ну если ВЫ даже не понимаете разницу между количеством и датой и днями недели (1 декабря это вторник когда рейсов нет)
(для Вас еще раз "в неделю стоит 5 чартеров (среда 2шт, суббота 1шт и вс 2шт) от 3 авиакомпаний." то я бы задумался кого Вы хотите обмануть
Я - тут и спору нет - именно так, хочу обмануть. Тут Вы правы. Буду Вам верить, чартеры только в начале декабря. Больше нет. Правда, они весь декабрь именно так: среда+суббота+воскресенье. Но я Вам верю: только начало декабря. Процитирую сам себя:
akurt написав:Киев-Анталия сейчас всю зиму есть чартеры - ПРЯМЫЕ рейсы. Если не ошибаюсь - из Киева в Анталию - три рейса (чартеры) в неделю двух украинских авиакомпаний.
В январе - 3 (три) рейса в неделю и только МАУ. 3 - это три.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Вы правы вообще-то. Там есть разные варианты. Я не уверен, что, сделав второй паспорт, все "устаканится" - в базе данных ЕС все и всех видно. Люди на форумах пишут, что нужно явиться в Посольство Греческой республики (именно Греческой республики) написать Заявление и они аннулируют штамп в паспорте, и уберут данные из базы данных Шенгена. Фокус со вторым паспортом пытались делать наши украинцы, которые получили депортацию за разные дела и делишки в Турции - делали новый второй паспорт - их все равно тормозили на границе.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Я - тут и спору нет - именно так, хочу обмануть. Тут Вы правы. Буду Вам верить, чартеры только в начале декабря. Больше нет. Правда, они весь декабрь и весь январь именно так: среда+суббота+воскресенье. Но я Вам верю: только начало декабря. Про "локдаун" - аккуратнее. https://www.unn.com.ua/uk/news/1903140- ... iy-lokdaun
О том, что чартеры только начало декабря и все - я не писал - это Ваша фантазия А вот то, что наверняка будет оптимизация и их сокращение - допускаю с большой долей вероятности в связи с "ограничениями" в Турции и их возможным ужесточением. А вот будет ли полный "локдаун" в Украине, Турции или в Лаосе - не тема данной ветки
"Возможное ужесточение" светит и Украине, и Турции, и не только им. Украина - номер 8 в Европе. Вот этого нужно бояться. https://www.worldometers.info/coronavir ... #countries В Турции министр здравоохранения заявил, что при ухудшении ситуации пойдут на более радикальные меры. "Ограничения" в Турции мало того, что правильные - и я поддерживаю - но их ВСЕ ВСЕ ВСЕ выполняют. Сегодня специально смотрел на пляже и на набережной (я был на море до 15-15) - никто не курит. Запрет по всей стране.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.