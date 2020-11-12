Додано: Сер 18 лис, 2020 22:55

Если Вы так работаете НЕБРЕЖНО с клиентами-туристами, то это нехорошо.



Но благодарю за уточнение по авиарейсам и авиакомпаниям:

Точно получается так - чартеры в декабре - 3 (три) раза в неделю:

- 2 декабря - в 05-00 - МАУ и в 13-10 АзурЭйр.

- 5 декабря - в 07-00 - МАУ.

- 6 декабря - в 10-00 WindRose, в 13-40 - АзурЭйр.

Итого - 5 рейсов в неделю.

Вообще-то неплохо: 5 рейсов в неделю из Киева - в Анталию.

Это подтверждает мои утверждения о том, что жилье в Анталии - то, к чему украинец может получить и получает доступ легко и недорого.



Новина дня:

SkyUp: авіаквитки в Туреччину від €41 у два боки!

Українська авіакомпанія SkyUp запустила швидкий розпродаж і продає дешеві авіаквитки в Стамбул від €41 (1330 грн) у два боки!

Найдешевші пропозиції є зі Львова (€41 у два боки) та Одеси (€45 у два боки), авіаквитки з Києва значно дорожчі – від €99 у два боки.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 лис, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.