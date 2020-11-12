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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:26
akurt написав:
Возможное ужесточение" светит и Украине, и Турции, и не только им.
Вот этого нужно бояться.
і не купляти нерухомість за кордоном??.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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