akurt написав: НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ: ДЕШЕВЕЕТ ИЛИ ДОРОЖАЕТ?

Анализ цен на недвижимость в Турции проводит Центральный банк.

Вот его последний пресс-релиз:годовое увеличение номинального роста составило +27,3 процента в турецких лирах и реального - в пересчете на американский доллар - +14 процентов. Анализ цен на недвижимость в Турции проводит Центральный банк.Вот его последний пресс-релиз:годовое увеличение номинального роста составило +27,3 процента в турецких лирах и реального - в пересчете на американский доллар -

Все-таки, там написано, что в реальном выражении (номинал минус инфляция) рост 14 процентов. А так лира девальвировала на 35 процентов за год, так что в долларе там минус.



И чтобы два раза не вставать, «законы» бывают разные:



«Законы инвестора»

1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию

2. Стоимость жилья в Турции имеет обратнопропорциональную зависимость от его возраста, таким образом постоянно снижая стоимость инвестиции в Турцию

3. Политика нынешнего президента все дальше отходит от западных ценностей, делая инвестицию высокорисковой.



Или «законы укрочиновника»:

1. В Турции происхождение средств не имеет значения

2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа

3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговой



Или «законы природы»:

1. Солнце

2. Море

