і не купляти нерухомість за кордоном??.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:26
і не купляти нерухомість за кордоном??.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:30
Пока господин Франт делится с форумчанами ценными актуальными мыслями о недвижимости, откроем глаза в это утро с надеждой:
На прошлой неделе было объявлено об эффективности вакцины Covid-19, разработанной американской компанией Pfizer и биотехнологической компанией BioNTech в Германии, основанной турками Угуром Шахином и Озлемом Тюречи, вчера вечером пришла еще одна хорошая новость.
Основатель и генеральный директор BioNTech Угур Шахин сказал Reuters, что вакцина от вируса короны может быть готова в следующем месяце.
С Уйгуром Шахином провел видеоконференцию министр здравоохранения Турции - обсуждался вопрос поставок вакцины в Турецкую республику.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:45
НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ: ДЕШЕВЕЕТ ИЛИ ДОРОЖАЕТ?
Анализ цен на недвижимость в Турции проводит Центральный банк.
Вот его последний пресс-релиз:
В Турции цены на жилье в сентябре выросли на 1,6 процента в месячном исчислении, и, таким образом, годовое увеличение номинального роста составило +27,3 процента в турецких лирах и реального - в пересчете на американский доллар - +14 процентов.
Центральный банк стеле такой вывод: "Рост цен на жилье обгоняет инфляцию."
Немного печально, что флудеры, заполонившие эту ветку, не дали возможность форумчанам принимать правильные решения.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:08
Все-таки, там написано, что в реальном выражении (номинал минус инфляция) рост 14 процентов. А так лира девальвировала на 35 процентов за год, так что в долларе там минус.
И чтобы два раза не вставать, «законы» бывают разные:
«Законы инвестора»
1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию
2. Стоимость жилья в Турции имеет обратнопропорциональную зависимость от его возраста, таким образом постоянно снижая стоимость инвестиции в Турцию
3. Политика нынешнего президента все дальше отходит от западных ценностей, делая инвестицию высокорисковой.
Или «законы укрочиновника»:
1. В Турции происхождение средств не имеет значения
2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа
3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговой
Или «законы природы»:
1. Солнце
2. Море
3. Чистый воздух
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:24
Один з учасників обліківки "Акурт" неначе колись викладав вищу математику у ВУЗі???
Чи сьогодні вейганка Маруся чергує у компа???
Акурт нездатний оцінити, що +27,3% у турецьких лірах при річній інфляції -20% ніяк не може бути зростанням ціни в доларах +14%.
Висновок: обліківка "Акурт" знову обманює своїх читачів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:36
Вы путаете "оксану" -то Сашко математик из харьковского политеха.
В ДИИТ по математике был Закария Мусаевич Гасанов - Дискретная математика,а наш друг был на кафедре Теоретической Механики.
Кстати ему неплохо было бы поучиться по маркетингу у Наташи Родионовой))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:40
обліківці "Акурт" варто було би навчитись не обманювати форумчан. Просто-напросто.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42
Некоторые уточнения:
- в Турции есть налогообложение доходов за рубежом.
Однако оно распространяются на граждан Турецкой республики.
Вчера было объявлено о полной амнистии таким доходам в случае их возвращения в Турецкую республику.
- Налоговая есть.
- финмониторинг есть (его функционал мне неизвестен), однако он тоже распространяется на фирмы и граждан Турецкой республики.
В этом смысле Застройщики предпочитают получать часть денег наличными в офисе.
При этом застройщик еще способствует тому, чтобы иностранец при покупке квартиры сэкономил на уплате налога при покупке - "Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги" - связанные фирмы-эксперты могут указывать в Документах о покупке заниженную цену квартиры чуть ли не в 2 раза (налог на покупку 4%). Там "палка о двух концах". Теоретически можно сэкономить скажем на цене квартиры в 100 000 долларов - 2% от 100 000 долларов или 2 000 долларов. Это будет "минус" для владельца только в случае продажи квартиры ранее, чем через 5 лет владения.
В то же время иностранец может ввезти в Турцию любую сумму валюты (при суммах выше 10 000 евро - рекомендуют декларировать) - при этом нет мониторинга того, откуда иностранец взял эти денег с ОГОВОРКОЙ: если был SWIFT-перевод из-за границы, то будет изучение того, эти деньги поступили на счет физического лица с его счета, со счета другого физического лица или со счета зарубежного работодателя. Тут надо быть острожным.
Нет финмониторинга операциям с наличной валютой, которые выполняет иностранец.
Вы можете разместить любую сумму в валюте на свой счет и снимать любую сумму.
У меня нет депозитов в турецких банках, но у моих приятелей есть на валютных депозитах довольно крупные суммы.
Сегодня, 19 ноября в 14-00 будет принято решение об изменении учетной ставки - ожидается повышение на 400-500 базовых пунктов.
Верятно, это приведет к укреплению курса лиры (прогнозируют курс 7,20 лир за доллар - сейчас 7,69 лиры за доллар) в валютном исчислении опять получится, что квартиры в валюте подорожали.
Кроме того, есть "колхозный" индикатор: я практически НЕ вижу объявлений о продаже квартир, которые обычно массово вывешивали ранее на балконах.
На сегодня видел одно объявление о продаже дублекса в соседнем доме и еще пару-тройку по дороге домой на авто.
Для сравнения: в 2018 году, когда я помогал приятелю купить квартиру "1+1", мы делали так: я был за рулем авто, в авто был нанятый турок-переводчик - мы тупо смотрели на невероятное количество объявлений на балконах, сперва оценивали дом в целом, если он подходил по нашим критериям - турок звонил и договаривался о просмотре.
За неделю в апреле или в мае 2018 просмотрели 100 (!!!) вариантов.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:47
некорупційна держава Туреччина, геть не корупцйна((((
Клієнту чи приятелю?
Акурт, називайте речі своїми іменами!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:52
Господа форумчане, я не виноват - но под ногами ветки путаются два нищеброда - невыездные из своих панельных киевских двушек.
Они у меня - как неадекваты - в игноре - их глупости и бред я НЕ вижу и НЕ читаю, ну а Вам терпеть и пробираться через кучи дерьма.
Вчера модераторы замучились удалять все это дерьмо с ветки.
Особо агрессивными стали с этого понедельника - вероятно повлияли морозы в Киеве.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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