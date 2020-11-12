Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42

San написав: 2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа

3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговой



Или «законы природы»:

1. Солнце

2. Море

3. Чистый воздух 2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговойИли «законы природы»:1. Солнце2. Море3. Чистый воздух

на невероятное количество объявлений на балконах

Некоторые уточнения:- в Турции есть налогообложение доходов за рубежом.Однако оно распространяются на граждан Турецкой республики.- Налоговая есть.- финмониторинг есть (его функционал мне неизвестен), однако он тоже распространяется на фирмы и граждан Турецкой республики.В этом смысле Застройщики предпочитают получать часть денег наличными в офисе.При этом застройщик еще способствует тому, чтобы иностранец при покупке квартиры сэкономил на уплате налога при покупке - "Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги" - связанные фирмы-эксперты могут указывать в Документах о покупке заниженную цену квартиры чуть ли не в 2 раза (налог на покупку 4%). Там "палка о двух концах". Теоретически можно сэкономить скажем на цене квартиры в 100 000 долларов - 2% от 100 000 долларов или 2 000 долларов. Это будет "минус" для владельца только в случае продажи квартиры ранее, чем через 5 лет владения.В то же время иностранец может ввезти в Турцию любую сумму валюты (при суммах выше 10 000 евро - рекомендуют декларировать) - при этом нет мониторинга того, откуда иностранец взял эти денег с ОГОВОРКОЙ: если был SWIFT-перевод из-за границы, то будет изучение того, эти деньги поступилисо счета другого физического лица или со счета зарубежного работодателя. Тут надо быть острожным.Нет финмониторинга операциям с наличной валютой, которые выполняет иностранец.Вы можете разместить любую сумму в валюте на свой счет и снимать любую сумму.У меня нет депозитов в турецких банках, но у моих приятелей есть на валютных депозитах довольно крупные суммы.Сегодня, 19 ноября в 14-00 будет принято решение об изменении учетной ставки - ожидается повышение на 400-500 базовых пунктов.Верятно, это приведет к укреплению курса лиры (прогнозируют курс 7,20 лир за доллар - сейчас 7,69 лиры за доллар) в валютном исчисленииКроме того, есть "колхозный" индикатор: я практически НЕ вижу объявлений о продаже квартир, которые обычно массово вывешивали ранее на балконах.На сегодня видел одно объявление о продаже дублекса в соседнем доме и еще пару-тройку по дороге домой на авто.Для сравнения: в 2018 году, когда я помогал приятелю купить квартиру "1+1", мы делали так: я был за рулем авто, в авто был нанятый турок-переводчик - мы тупо смотрели, сперва оценивали дом в целом, если он подходил по нашим критериям - турок звонил и договаривался о просмотре.За неделю в апреле или в мае 2018 просмотрели 100 (!!!) вариантов.