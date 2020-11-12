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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57

  San написав:«Законы инвестора»
1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию


Прочитайте киевскую ветку - я ее регулярно читаю - радует обилие умных людей в Украине.
Последние дни - особо интересно (был период, когда были бесконечные обсуждения кафеля и труб - он закончился).
Так вот, там писали - И НЕ ОДИН РАЗ и не один форумчанин - квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.
Мы ведем речь о квартирах, купленных за границей ДЛЯ СЕБЯ.
Как бы не девальвировала турецкая лира - солидный застройщик, как правило, выставляет цену последние лет 5 в евро.
Я уже объяснял почему: работают на деньгах инвесторов из Азербайджана и богатых арабских стран.
Все ведь просто: кредит взят в валюте - возвращать его нужно в валюте. Иногда возвращают кредитору средства квартирами.
Простой личный пример: в сентябре 2017 я купил квартиру "1+1" за 49 500 долларов США.
Я - если буду её продавать - то через 5 лет владения (для того, чтобы избежать налога на прибыль при продаже). На сегодня ее цена составляет от 55 000 до 60 000 долларов США.
Я НИСКОЛЬКО НЕ ВОЛНУЮСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Собственно говоря - это НЕ инвестиция, это место, где я живу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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