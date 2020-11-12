Прочитайте киевскую ветку - я ее регулярно читаю - радует обилие умных людей в Украине.
Последние дни - особо интересно (был период, когда были бесконечные обсуждения кафеля и труб - он закончился).
Так вот, там писали - И НЕ ОДИН РАЗ и не один форумчанин - квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.
Мы ведем речь о квартирах, купленных за границей ДЛЯ СЕБЯ.
Как бы не девальвировала турецкая лира - солидный застройщик, как правило, выставляет цену последние лет 5 в евро.
Я уже объяснял почему: работают на деньгах инвесторов из Азербайджана и богатых арабских стран.
Все ведь просто: кредит взят в валюте - возвращать его нужно в валюте. Иногда возвращают кредитору средства квартирами.
Простой личный пример: в сентябре 2017 я купил квартиру "1+1" за 49 500 долларов США.
Я - если буду её продавать - то через 5 лет владения (для того, чтобы избежать налога на прибыль при продаже). На сегодня ее цена составляет от 55 000 до 60 000 долларов США.
Я НИСКОЛЬКО НЕ ВОЛНУЮСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ.