Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57

San написав: «Законы инвестора»

1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию

«Законы инвестора»1. Лира все время девальвирует,

Мы ведем речь о квартирах, купленных за границей ДЛЯ СЕБЯ.

Я - если буду её продавать - то через 5 лет владения

Прочитайте киевскую ветку - я ее регулярно читаю -Последние дни -(был период, когда были бесконечные обсуждения кафеля и труб - он закончился).Так вот, там писали - И НЕ ОДИН РАЗ и не один форумчанин - квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.Как бы не девальвировала турецкая лира - солидный застройщик, как правило, выставляет цену последние лет 5 в евро.Я уже объяснял почему: работают на деньгах инвесторов из Азербайджана и богатых арабских стран.Все ведь просто: кредит взят в валюте - возвращать его нужно в валюте. Иногда возвращают кредитору средства квартирами.Простой личный пример: в сентябре 2017 я купил квартиру "1+1" за 49 500 долларов США.(для того, чтобы избежать налога на прибыль при продаже). На сегодня ее цена составляет от 55 000 до 60 000 долларов США.Я НИСКОЛЬКО НЕ ВОЛНУЮСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ.