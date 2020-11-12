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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57

  San написав:«Законы инвестора»
1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию


Прочитайте киевскую ветку - я ее регулярно читаю - радует обилие умных людей в Украине.
Последние дни - особо интересно (был период, когда были бесконечные обсуждения кафеля и труб - он закончился).
Так вот, там писали - И НЕ ОДИН РАЗ и не один форумчанин - квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.
Мы ведем речь о квартирах, купленных за границей ДЛЯ СЕБЯ.
Как бы не девальвировала турецкая лира - солидный застройщик, как правило, выставляет цену последние лет 5 в евро.
Я уже объяснял почему: работают на деньгах инвесторов из Азербайджана и богатых арабских стран.
Все ведь просто: кредит взят в валюте - возвращать его нужно в валюте. Иногда возвращают кредитору средства квартирами.
Простой личный пример: в сентябре 2017 я купил квартиру "1+1" за 49 500 долларов США.
Я - если буду её продавать - то через 5 лет владения (для того, чтобы избежать налога на прибыль при продаже). На сегодня ее цена составляет от 55 000 до 60 000 долларов США.
Я НИСКОЛЬКО НЕ ВОЛНУЮСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:51

ПРО ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Моя квартира в Анталии - это НЕ инвестиция, это место, где я живу.
Инвестиции МУДРО сделали некоторые форумчане, мудро купив по информации с этой ветки квартиры в Анталии (я знаю троих) - их квартиры в цене в валюте выросли по цене примерно на 20%.
В сентябре 2019 я помог второму приятелю купить новенькую квартиру в новеньком доме - так вот после того, как мы забрали (еле успели) последнюю в доме квартиру "2+1" - немедленно!!! - я даже удивился - была выставлена в продажу квартира не его же этаже ПЛЮС 10 000 евро.
Берем калькулятор:
- цена квартиры по прайс листу - 84 000 евро (сентябрь 2019, площадь бруто 90 кв. м).
- продана в течение недели +10 000 евро.
- доходность:
84000 - 100%
94000 - х%
х=94000х100/84000=11,9%
Одиннадцать целых девять десятых процента.
По евро.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:53

О правильном выборе жилья для себя

Не скрою: один из критериев, по которому я выбрал для жизни именно Анталию - наличие вблизи приличного горнолыжного центра.
Он находится в 40 км от моего дома - горнолыжный центр Saklikent.
https://www.saklikentim.com/lang/en/ind ... hbwcPjpd4I
Сегодня там - высота нижней станции 1890 м над уровнем море - выпал первый снег...
Зображення
Для справки:
- расстояние от моего дома по чудесной горной вьющейся автодороге - 40 км.
- время в пути 1 час 15 минут.
- парковка и нижняя станция на высоте 1890 м над ровнем моря.
- парковка для горнолыжников бесплатная (на въезде нужно показать лыжи в авто или сказать пароль "Kayak" (лыжи).
- лыжный сезон 2020: с 25 января (первый выход на трассу) до 7 марта (последний выход на трассу).
- снаряга Salomon.
- Ski-pass на день в сезоне 2020 - 85 лир или примерно 13 долларов США.
- прокат лыж в сезоне 2020 - 100 лир (на этот момент примерно 360 гривен).
- в наличии двухкреселка+2 бугеля.
- высота верхней станции - 2400 м над уровнем моря.
- особенность: возможность сильного ветра и снежных заносов. Практический прием: в 9-00 смотреть на сайте выше web-камеру - оцениваем работу подъемников и бугелей, прыгаем в авто - через 1 час 15 минут одеваем лыжные ботинки.
- окончание работы подъемников: 17-00, возвращение домой в 18-30. В Анталии +16.
По желанию - прогулка вдоль Средиземного моря с изучением цветов и для смельчаков - купание в Средиземном море (температура вводы в январе-феврале +16).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:01

  akurt написав:О правильном выборе жилья для себя

Не скрою: один из критериев, по которому я выбрал для жизни именно Анталию - наличие вблизи приличного горнолыжного центра.
Он находится в 40 км от моего дома - горнолыжный центр Saklikent.
https://www.saklikentim.com/lang/en/ind ... hbwcPjpd4I
Сегодня там - высота нижней станции 1890 м над уровнем море - выпал первый снег...
Зображення
Для справки:
- расстояние от моего дома по чудесной горной вьющейся автодороге - 40 км.
- время в пути 1 час 15 минут.
- парковка и нижняя станция на высоте 1890 м над ровнем моря.
- парковка для горнолыжников бесплатная (на въезде нужно показать лыжи в авто или сказать пароль "Kayak" (лыжи).
- лыжный сезон 2020: с 25 января (первый выход на трассу) до 7 марта (последний выход на трассу).
- снаряга Salomon.
- Ski-pass на день в сезоне 2020 - 85 лир или примерно 13 долларов США.
- прокат лыж в сезоне 2020 - 100 лир (на этот момент примерно 360 гривен).
- в наличии двухкреселка+2 бугеля.
- высота верхней станции - 2400 м над уровнем моря.
- особенность: возможность сильного ветра и снежных заносов. Практический прием: в 9-00 смотреть на сайте выше web-камеру - оцениваем работу подъемников и бугелей, прыгаем в авто - через 1 час 15 минут одеваем лыжные ботинки.
- окончание работы подъемников: 17-00, возвращение домой в 18-30. В Анталии +16.
По желанию - прогулка вдоль Средиземного моря с изучением цветов и для смельчаков - купание в Средиземном море (температура вводы в январе-феврале +16).

прелестно,так мило
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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