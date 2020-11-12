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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 842843844845
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 07:26

  akurt написав:Возможное ужесточение" светит и Украине, и Турции, и не только им.
Вот этого нужно бояться.
і не купляти нерухомість за кордоном??.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:30

Пока господин Франт делится с форумчанами ценными актуальными мыслями о недвижимости, откроем глаза в это утро с надеждой:
На прошлой неделе было объявлено об эффективности вакцины Covid-19, разработанной американской компанией Pfizer и биотехнологической компанией BioNTech в Германии, основанной турками Угуром Шахином и Озлемом Тюречи, вчера вечером пришла еще одна хорошая новость.
Основатель и генеральный директор BioNTech Угур Шахин сказал Reuters, что вакцина от вируса короны может быть готова в следующем месяце.
С Уйгуром Шахином провел видеоконференцию министр здравоохранения Турции - обсуждался вопрос поставок вакцины в Турецкую республику.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 08:45

НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ: ДЕШЕВЕЕТ ИЛИ ДОРОЖАЕТ?
Анализ цен на недвижимость в Турции проводит Центральный банк.
Вот его последний пресс-релиз:
В Турции цены на жилье в сентябре выросли на 1,6 процента в месячном исчислении, и, таким образом, годовое увеличение номинального роста составило +27,3 процента в турецких лирах и реального - в пересчете на американский доллар - +14 процентов.
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/t ... i-6129271/
Центральный банк стеле такой вывод: "Рост цен на жилье обгоняет инфляцию."
Немного печально, что флудеры, заполонившие эту ветку, не дали возможность форумчанам принимать правильные решения.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:08

  akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ: ДЕШЕВЕЕТ ИЛИ ДОРОЖАЕТ?
Анализ цен на недвижимость в Турции проводит Центральный банк.
Вот его последний пресс-релиз:годовое увеличение номинального роста составило +27,3 процента в турецких лирах и реального - в пересчете на американский доллар - +14 процентов.

Все-таки, там написано, что в реальном выражении (номинал минус инфляция) рост 14 процентов. А так лира девальвировала на 35 процентов за год, так что в долларе там минус.

И чтобы два раза не вставать, «законы» бывают разные:

«Законы инвестора»
1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию
2. Стоимость жилья в Турции имеет обратнопропорциональную зависимость от его возраста, таким образом постоянно снижая стоимость инвестиции в Турцию
3. Политика нынешнего президента все дальше отходит от западных ценностей, делая инвестицию высокорисковой.

Или «законы укрочиновника»:
1. В Турции происхождение средств не имеет значения
2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа
3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговой

Или «законы природы»:
1. Солнце
2. Море
3. Чистый воздух
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42

  San написав:2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа
3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговой

Или «законы природы»:
1. Солнце
2. Море
3. Чистый воздух


Некоторые уточнения:
- в Турции есть налогообложение доходов за рубежом.
Однако оно распространяются на граждан Турецкой республики.
Вчера было объявлено о полной амнистии таким доходам в случае их возвращения в Турецкую республику.
- Налоговая есть.

- финмониторинг есть (его функционал мне неизвестен), однако он тоже распространяется на фирмы и граждан Турецкой республики.
В этом смысле Застройщики предпочитают получать часть денег наличными в офисе.
При этом застройщик еще способствует тому, чтобы иностранец при покупке квартиры сэкономил на уплате налога при покупке - "Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги" - связанные фирмы-эксперты могут указывать в Документах о покупке заниженную цену квартиры чуть ли не в 2 раза (налог на покупку 4%). Там "палка о двух концах". Теоретически можно сэкономить скажем на цене квартиры в 100 000 долларов - 2% от 100 000 долларов или 2 000 долларов. Это будет "минус" для владельца только в случае продажи квартиры ранее, чем через 5 лет владения.
В то же время иностранец может ввезти в Турцию любую сумму валюты (при суммах выше 10 000 евро - рекомендуют декларировать) - при этом нет мониторинга того, откуда иностранец взял эти денег с ОГОВОРКОЙ: если был SWIFT-перевод из-за границы, то будет изучение того, эти деньги поступили на счет физического лица с его счета, со счета другого физического лица или со счета зарубежного работодателя. Тут надо быть острожным.
Нет финмониторинга операциям с наличной валютой, которые выполняет иностранец.
Вы можете разместить любую сумму в валюте на свой счет и снимать любую сумму.
У меня нет депозитов в турецких банках, но у моих приятелей есть на валютных депозитах довольно крупные суммы.

Сегодня, 19 ноября в 14-00 будет принято решение об изменении учетной ставки - ожидается повышение на 400-500 базовых пунктов.
Верятно, это приведет к укреплению курса лиры (прогнозируют курс 7,20 лир за доллар - сейчас 7,69 лиры за доллар) в валютном исчислении опять получится, что квартиры в валюте подорожали.
Кроме того, есть "колхозный" индикатор: я практически НЕ вижу объявлений о продаже квартир, которые обычно массово вывешивали ранее на балконах.
На сегодня видел одно объявление о продаже дублекса в соседнем доме и еще пару-тройку по дороге домой на авто.
Для сравнения: в 2018 году, когда я помогал приятелю купить квартиру "1+1", мы делали так: я был за рулем авто, в авто был нанятый турок-переводчик - мы тупо смотрели на невероятное количество объявлений на балконах, сперва оценивали дом в целом, если он подходил по нашим критериям - турок звонил и договаривался о просмотре.
За неделю в апреле или в мае 2018 просмотрели 100 (!!!) вариантов.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57

  San написав:«Законы инвестора»
1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию


Прочитайте киевскую ветку - я ее регулярно читаю - радует обилие умных людей в Украине.
Последние дни - особо интересно (был период, когда были бесконечные обсуждения кафеля и труб - он закончился).
Так вот, там писали - И НЕ ОДИН РАЗ и не один форумчанин - квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.
Мы ведем речь о квартирах, купленных за границей ДЛЯ СЕБЯ.
Как бы не девальвировала турецкая лира - солидный застройщик, как правило, выставляет цену последние лет 5 в евро.
Я уже объяснял почему: работают на деньгах инвесторов из Азербайджана и богатых арабских стран.
Все ведь просто: кредит взят в валюте - возвращать его нужно в валюте. Иногда возвращают кредитору средства квартирами.
Простой личный пример: в сентябре 2017 я купил квартиру "1+1" за 49 500 долларов США.
Я - если буду её продавать - то через 5 лет владения (для того, чтобы избежать налога на прибыль при продаже). На сегодня ее цена составляет от 55 000 до 60 000 долларов США.
Я НИСКОЛЬКО НЕ ВОЛНУЮСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:51

ПРО ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Моя квартира в Анталии - это НЕ инвестиция, это место, где я живу.
Инвестиции МУДРО сделали некоторые форумчане, мудро купив по информации с этой ветки квартиры в Анталии (я знаю троих) - их квартиры в цене в валюте выросли по цене примерно на 20%.
В сентябре 2019 я помог второму приятелю купить новенькую квартиру в новеньком доме - так вот после того, как мы забрали (еле успели) последнюю в доме квартиру "2+1" - немедленно!!! - я даже удивился - была выставлена в продажу квартира не его же этаже ПЛЮС 10 000 евро.
Берем калькулятор:
- цена квартиры по прайс листу - 84 000 евро (сентябрь 2019, площадь бруто 90 кв. м).
- продана в течение недели +10 000 евро.
- доходность:
84000 - 100%
94000 - х%
х=94000х100/84000=11,9%
Одиннадцать целых девять десятых процента.
По евро.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 11:53

О правильном выборе жилья для себя

Не скрою: один из критериев, по которому я выбрал для жизни именно Анталию - наличие вблизи приличного горнолыжного центра.
Он находится в 40 км от Анталии - горнолыжный центр Saklikent.
https://www.saklikentim.com/lang/en/ind ... hbwcPjpd4I
Сегодня там - высота нижней станции 1890 м над уровнем море - выпал первый снег... На фото сегодня и сейчас - впереди нижняя станция двухкреселки.
Зображення
Для справки:
- расстояние от моего дома по чудесной горной вьющейся автодороге - 40 км; время в пути 1 час 15 минут.
- парковка и нижняя станция на высоте 1890 м над уровнем моря.
- парковка для горнолыжников бесплатная (на въезде нужно показать лыжи в авто или сказать пароль "Kayak" (лыжи).
- лыжный сезон 2020: с 25 января (первый выход на трассу) до 7 марта (последний выход на трассу).
- Ski-pass на день в сезоне 2020 - 85 лир или примерно 13 долларов США.
- прокат лыж в сезоне 2020 - 100 лир (на этот момент примерно 360 гривен).
- в наличии двухкреселка+2 бугеля (один - для начинающих лыжников и обучения).
- высота верхней станции - 2400 м над уровнем моря.
- особенность: возможность сильного ветра и снежных заносов. Практический прием: в 9-00 смотреть на сайте выше web-камеру - оцениваем работу подъемников и бугелей, прыгаем в авто - через 1 час 15 минут одеваем лыжные ботинки.
- окончание работы подъемников: 17-00, возвращение домой в 18-30. В Анталии при возвращении +16.
По желанию - для смельчаков - купание в Средиземном море (температура вводы в январе-феврале +16).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:23

  akurt написав:По желанию - для смельчаков - купание в Средиземном море (температура вводы в январе-феврале +16).

треба купляти житло в Єгипті.
Там навіть зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:12

  akurt написав:квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.

Серйозно?
Це турецька народна мудрість?
Чи нові перли чистого розуму від обліківки "Акурт"?
Тобто обліківка "Акурт" щиро вважає, що можна купити собі квартиру на піку цін, а потім - через 5-10 років - продати її за 30-40% пікової ціни???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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