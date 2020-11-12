і не купляти нерухомість за кордоном??.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 07:26
і не купляти нерухомість за кордоном??.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:30
Пока господин Франт делится с форумчанами ценными актуальными мыслями о недвижимости, откроем глаза в это утро с надеждой:
На прошлой неделе было объявлено об эффективности вакцины Covid-19, разработанной американской компанией Pfizer и биотехнологической компанией BioNTech в Германии, основанной турками Угуром Шахином и Озлемом Тюречи, вчера вечером пришла еще одна хорошая новость.
Основатель и генеральный директор BioNTech Угур Шахин сказал Reuters, что вакцина от вируса короны может быть готова в следующем месяце.
С Уйгуром Шахином провел видеоконференцию министр здравоохранения Турции - обсуждался вопрос поставок вакцины в Турецкую республику.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:45
НЕДВИЖИМОСТЬ В ТУРЦИИ: ДЕШЕВЕЕТ ИЛИ ДОРОЖАЕТ?
Анализ цен на недвижимость в Турции проводит Центральный банк.
Вот его последний пресс-релиз:
В Турции цены на жилье в сентябре выросли на 1,6 процента в месячном исчислении, и, таким образом, годовое увеличение номинального роста составило +27,3 процента в турецких лирах и реального - в пересчете на американский доллар - +14 процентов.
Центральный банк стеле такой вывод: "Рост цен на жилье обгоняет инфляцию."
Немного печально, что флудеры, заполонившие эту ветку, не дали возможность форумчанам принимать правильные решения.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:08
Все-таки, там написано, что в реальном выражении (номинал минус инфляция) рост 14 процентов. А так лира девальвировала на 35 процентов за год, так что в долларе там минус.
И чтобы два раза не вставать, «законы» бывают разные:
«Законы инвестора»
1. Лира все время девальвирует, делая сверхтрудной задачу сохранить свои инвестиции в Турцию
2. Стоимость жилья в Турции имеет обратнопропорциональную зависимость от его возраста, таким образом постоянно снижая стоимость инвестиции в Турцию
3. Политика нынешнего президента все дальше отходит от западных ценностей, делая инвестицию высокорисковой.
Или «законы укрочиновника»:
1. В Турции происхождение средств не имеет значения
2. В Турции нет налога на доходы из-за рубежа
3. В Турции нет украинского финмониторинга, налоговой
Или «законы природы»:
1. Солнце
2. Море
3. Чистый воздух
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:42
Некоторые уточнения:
- в Турции есть налогообложение доходов за рубежом.
Однако оно распространяются на граждан Турецкой республики.
Вчера было объявлено о полной амнистии таким доходам в случае их возвращения в Турецкую республику.
- Налоговая есть.
- финмониторинг есть (его функционал мне неизвестен), однако он тоже распространяется на фирмы и граждан Турецкой республики.
В этом смысле Застройщики предпочитают получать часть денег наличными в офисе.
При этом застройщик еще способствует тому, чтобы иностранец при покупке квартиры сэкономил на уплате налога при покупке - "Все, что нельзя сделать за деньги - можно сделать за большие деньги" - связанные фирмы-эксперты могут указывать в Документах о покупке заниженную цену квартиры чуть ли не в 2 раза (налог на покупку 4%). Там "палка о двух концах". Теоретически можно сэкономить скажем на цене квартиры в 100 000 долларов - 2% от 100 000 долларов или 2 000 долларов. Это будет "минус" для владельца только в случае продажи квартиры ранее, чем через 5 лет владения.
В то же время иностранец может ввезти в Турцию любую сумму валюты (при суммах выше 10 000 евро - рекомендуют декларировать) - при этом нет мониторинга того, откуда иностранец взял эти денег с ОГОВОРКОЙ: если был SWIFT-перевод из-за границы, то будет изучение того, эти деньги поступили на счет физического лица с его счета, со счета другого физического лица или со счета зарубежного работодателя. Тут надо быть острожным.
Нет финмониторинга операциям с наличной валютой, которые выполняет иностранец.
Вы можете разместить любую сумму в валюте на свой счет и снимать любую сумму.
У меня нет депозитов в турецких банках, но у моих приятелей есть на валютных депозитах довольно крупные суммы.
Сегодня, 19 ноября в 14-00 будет принято решение об изменении учетной ставки - ожидается повышение на 400-500 базовых пунктов.
Верятно, это приведет к укреплению курса лиры (прогнозируют курс 7,20 лир за доллар - сейчас 7,69 лиры за доллар) в валютном исчислении опять получится, что квартиры в валюте подорожали.
Кроме того, есть "колхозный" индикатор: я практически НЕ вижу объявлений о продаже квартир, которые обычно массово вывешивали ранее на балконах.
На сегодня видел одно объявление о продаже дублекса в соседнем доме и еще пару-тройку по дороге домой на авто.
Для сравнения: в 2018 году, когда я помогал приятелю купить квартиру "1+1", мы делали так: я был за рулем авто, в авто был нанятый турок-переводчик - мы тупо смотрели на невероятное количество объявлений на балконах, сперва оценивали дом в целом, если он подходил по нашим критериям - турок звонил и договаривался о просмотре.
За неделю в апреле или в мае 2018 просмотрели 100 (!!!) вариантов.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 09:57
Прочитайте киевскую ветку - я ее регулярно читаю - радует обилие умных людей в Украине.
Последние дни - особо интересно (был период, когда были бесконечные обсуждения кафеля и труб - он закончился).
Так вот, там писали - И НЕ ОДИН РАЗ и не один форумчанин - квартира, купленная для себя, НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ И ЕЕ ЦЕНА НЕ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОБСУЖДАТЬСЯ.
Мы ведем речь о квартирах, купленных за границей ДЛЯ СЕБЯ.
Как бы не девальвировала турецкая лира - солидный застройщик, как правило, выставляет цену последние лет 5 в евро.
Я уже объяснял почему: работают на деньгах инвесторов из Азербайджана и богатых арабских стран.
Все ведь просто: кредит взят в валюте - возвращать его нужно в валюте. Иногда возвращают кредитору средства квартирами.
Простой личный пример: в сентябре 2017 я купил квартиру "1+1" за 49 500 долларов США.
Я - если буду её продавать - то через 5 лет владения (для того, чтобы избежать налога на прибыль при продаже). На сегодня ее цена составляет от 55 000 до 60 000 долларов США.
Я НИСКОЛЬКО НЕ ВОЛНУЮСЬ О СОХРАННОСТИ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:51
ПРО ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ
Моя квартира в Анталии - это НЕ инвестиция, это место, где я живу.
Инвестиции МУДРО сделали некоторые форумчане, мудро купив по информации с этой ветки квартиры в Анталии (я знаю троих) - их квартиры в цене в валюте выросли по цене примерно на 20%.
В сентябре 2019 я помог второму приятелю купить новенькую квартиру в новеньком доме - так вот после того, как мы забрали (еле успели) последнюю в доме квартиру "2+1" - немедленно!!! - я даже удивился - была выставлена в продажу квартира не его же этаже ПЛЮС 10 000 евро.
Берем калькулятор:
- цена квартиры по прайс листу - 84 000 евро (сентябрь 2019, площадь бруто 90 кв. м).
- продана в течение недели +10 000 евро.
- доходность:
84000 - 100%
94000 - х%
х=94000х100/84000=11,9%
Одиннадцать целых девять десятых процента.
По евро.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:53
О правильном выборе жилья для себя
Не скрою: один из критериев, по которому я выбрал для жизни именно Анталию - наличие вблизи приличного горнолыжного центра.
Он находится в 40 км от Анталии - горнолыжный центр Saklikent.
Сегодня там - высота нижней станции 1890 м над уровнем море - выпал первый снег... На фото сегодня и сейчас - впереди нижняя станция двухкреселки.
Для справки:
- расстояние от моего дома по чудесной горной вьющейся автодороге - 40 км; время в пути 1 час 15 минут.
- парковка и нижняя станция на высоте 1890 м над уровнем моря.
- парковка для горнолыжников бесплатная (на въезде нужно показать лыжи в авто или сказать пароль "Kayak" (лыжи).
- лыжный сезон 2020: с 25 января (первый выход на трассу) до 7 марта (последний выход на трассу).
- Ski-pass на день в сезоне 2020 - 85 лир или примерно 13 долларов США.
- прокат лыж в сезоне 2020 - 100 лир (на этот момент примерно 360 гривен).
- в наличии двухкреселка+2 бугеля (один - для начинающих лыжников и обучения).
- высота верхней станции - 2400 м над уровнем моря.
- особенность: возможность сильного ветра и снежных заносов. Практический прием: в 9-00 смотреть на сайте выше web-камеру - оцениваем работу подъемников и бугелей, прыгаем в авто - через 1 час 15 минут одеваем лыжные ботинки.
- окончание работы подъемников: 17-00, возвращение домой в 18-30. В Анталии при возвращении +16.
По желанию - для смельчаков - купание в Средиземном море (температура вводы в январе-феврале +16).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 лис, 2020 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:23
треба купляти житло в Єгипті.
Там навіть зимою тепло.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:12
Серйозно?
Це турецька народна мудрість?
Чи нові перли чистого розуму від обліківки "Акурт"?
Тобто обліківка "Акурт" щиро вважає, що можна купити собі квартиру на піку цін, а потім - через 5-10 років - продати її за 30-40% пікової ціни???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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