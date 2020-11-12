А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:01
А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|