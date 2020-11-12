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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:01

  akurt написав:Оприлюднені дані про кількість українців у Туреччині – дані Міграційної служби.
Кількість українців у Туреччині, які мають ВНП, складає 16 416.
Більшість українців проживають в Стамбулі, Антальї та в Анкарі.

А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?

Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються
stryzhko
 
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