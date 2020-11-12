А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:01
А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34
Най пан покупається зараз в Чорному чи Середземному морі, біля берегів Туреччини.
Я впевнений, що після півгодинного купання означений пан разом з своїм ідейним наставником не зможуть навіть проковтнути дешевого турецького йогурту і закусити найскумбрійовішою турецькою скумбрією - тому що зуб на зуб не попаде
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:36
Турки масово виїжджають жити і працювати в Україну, до речі.
Тільки пан неріелтор - того не знає)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:49
В Юрмалі походив я по берегу... Подивився.... в море не зайшов... Ніхто не зайшов... Небо красиве... хмари красиві... липень...
В Айнажі (Ainaži) постояв я на березі... Подивився.... в море не зайшов... Ніхто не зайшов... Берег жахливий... Липень...
В Tallinnі походив я на берегу... Подивився.... в море не зайшов... Ніхто не зайшов... Берег ніякий... Серпень...
В Західній Двині - впадає в Ризьку затоку - тобто в Балтійське море - ще можна було покупатися... На острові Zaķusala пісчані пляжі непогані... Але там багатьох мучила чи амброзія, чи ще щось...
Ні, панове, вибачайте... Балтійське море - на любителя. Великого... ну і ще для тих, что на ньому ніколи не був... Як нездійснена мрія...
Вчора плавав в морі до 15-15... Середземне море... Позавчора вода в морі +24, вчора +23,5... Казка... Вгадав: сьогодні в Анталії цілий день дощик...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|