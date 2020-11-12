Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:13

Шутки-шутками, а эту ветку читают не только простые форумчане, но и НЕПРОСТЫЕ нефорумчане.

Не успел akurt дать три раза подряд ценный совет форумчанам - как ценный совет восприняла авиакомпания МАУ и ввела из четырёх городов Украины авиарейсы в центр Турецкой республики - в центр горнолыжного спорта (а также футбольного спорта - там строится самый большой в мире футбольный комплекс - сразу 9 футбольных полей и самая большая в Турции гостиница) - областной по нашей квалификации - город Kayseri с населением почти в 1,5 миллиона человек.

akurt проводит там зимнее время ежегодно и плохого не посоветует



Запорожье-Кайсери-Запорожье - по воскресеньям с 27.12.20 по 28.02.21;

Одесса-Кайсери-Одесса - по пятницам с 27.12.20 по 19.02.21;

Харьков-Кайсери-Харьков - по вторникам с 22.12.20 по 23.02.21;

Киев-Кайсери-Киев - просто повезло киевлянам - с 19.12.20 по 07.03.21 - ТРИ раза в неделю: вторник+суббота+воскресенье.

Для справки: Кайсери - очень большой европейского вида город. Когда я впервые побывал, то сказал, что если бы меня доставили с закрытыми глазами, я бы подумал, что попал, скажем, в новые районы Катовице.

Горнолыжный центр находится в 25 км от центра города - к нему ведет скоростная автотрасса.

Отели прямо у подъемников весьма дорогие. В городе отелей - море. Цены на отели смешные - это Вам не Буковель. У меня забронирован отель IBIS - номер на двоих с завтраком - 200 лир или примерно 700 гривен.

Обычно все туристы и горнолыжники размещаются в центре Кайсери - все отели обеспечивают трансфер к подъёмникам.

В центре города размещен интересный туристический объект - крепость античных времен (в очень хорошем состоянии), Музей средневековой медицины ( в том числе интерактивный).

В 80 км от Кайсери - знаменитая Каппадокия.

В центре Кайсери - знаменитая на всю Турцию "Рыбная улица" - рыбку Хамса жарят прямо при вас - очень оригинально - подают на вынос в комплекте с лавашом и салатом.

В прошлом году цена была на целую сковородку 15 лир или примерно 60 гривен (вместе с салатом и лавашом).

В номере отеля да после горнолыжных спусков да с пивком - самое то!



P.S. В прошлом сезоне компания киевлян бронировала апартаменты на 6 человек на airbnb - кажется за 30 долларов в стуки.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.