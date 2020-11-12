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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:01

  akurt написав:Оприлюднені дані про кількість українців у Туреччині – дані Міграційної служби.
Кількість українців у Туреччині, які мають ВНП, складає 16 416.
Більшість українців проживають в Стамбулі, Антальї та в Анкарі.

А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

flyman написав:А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?

Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:34

  stryzhko написав:
flyman написав:А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?

Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються


Най пан покупається зараз в Чорному чи Середземному морі, біля берегів Туреччини.
Я впевнений, що після півгодинного купання означений пан разом з своїм ідейним наставником не зможуть навіть проковтнути дешевого турецького йогурту і закусити найскумбрійовішою турецькою скумбрією - тому що зуб на зуб не попаде
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:36

  akurt написав:Оприлюднені дані про кількість українців у Туреччині – дані Міграційної служби.
Кількість українців у Туреччині, які мають ВНП, складає 16 416.
Більшість українців проживають в Стамбулі, Антальї та в Анкарі.


Турки масово виїжджають жити і працювати в Україну, до речі.
Тільки пан неріелтор - того не знає)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:44

  stryzhko написав:
flyman написав:А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?

Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються


Ви, шанований пан stryzhko, так не жартуйте про ще й Балтійське море - я знаю одного з дописувачів на форумі - і так лікарі вже безсило руки опустили, а ще як його голову та занурити у холодну воду...
І у Білу Церкву - а далі він з Києва не виїжджав зроду - на прогулянку не пустять...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:13

Шутки-шутками, а эту ветку читают не только простые форумчане, но и НЕПРОСТЫЕ нефорумчане.
Не успел akurt дать три раза подряд ценный совет форумчанам - как ценный совет восприняла авиакомпания МАУ и ввела из четырёх городов Украины авиарейсы в центр Турецкой республики - в центр горнолыжного спорта (а также футбольного спорта - там строится самый большой в мире футбольный комплекс - сразу 9 футбольных полей и самая большая в Турции гостиница) - областной по нашей квалификации - город Kayseri с населением почти в 1,5 миллиона человек.
akurt проводит там зимнее время ежегодно и плохого не посоветует

Запорожье-Кайсери-Запорожье - по воскресеньям с 27.12.20 по 28.02.21;
Одесса-Кайсери-Одесса - по пятницам с 27.12.20 по 19.02.21;
Харьков-Кайсери-Харьков - по вторникам с 22.12.20 по 23.02.21;
Киев-Кайсери-Киев - просто повезло киевлянам - с 19.12.20 по 07.03.21 - ТРИ раза в неделю: вторник+суббота+воскресенье.
Для справки: Кайсери - очень большой европейского вида город. Когда я впервые побывал, то сказал, что если бы меня доставили с закрытыми глазами, я бы подумал, что попал, скажем, в новые районы Катовице.
Горнолыжный центр находится в 25 км от центра города - к нему ведет скоростная автотрасса.
Отели прямо у подъемников весьма дорогие. В городе отелей - море. Цены на отели смешные - это Вам не Буковель. У меня забронирован отель IBIS - номер на двоих с завтраком - 200 лир или примерно 700 гривен.
Обычно все туристы и горнолыжники размещаются в центре Кайсери - все отели обеспечивают трансфер к подъёмникам.
В центре города размещен интересный туристический объект - крепость античных времен (в очень хорошем состоянии), Музей средневековой медицины ( в том числе интерактивный).
В 80 км от Кайсери - знаменитая Каппадокия.
В центре Кайсери - знаменитая на всю Турцию "Рыбная улица" - рыбку Хамса жарят прямо при вас - очень оригинально - подают на вынос в комплекте с лавашом и салатом.
В прошлом году цена была на целую сковородку 15 лир или примерно 60 гривен (вместе с салатом и лавашом).
В номере отеля да после горнолыжных спусков да с пивком - самое то!

P.S. В прошлом сезоне компания киевлян бронировала апартаменты на 6 человек на airbnb - кажется за 30 долларов в стуки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:33

  akurt написав:Для справки: Кайсери - очень большой европейского вида город.

Черговий хаотично забудований смітник у сейсмічно небезпечній зоні?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:49

Важливі уточнення:
- гірськолижний центр Kayseri-Erciyes розташований на вулкані такої ж назви - там дві вершини - одна заввишки в 3 884 м над рівнем моря, інша - 3 700 м над рівнем моря.
- найвища станція привозить лижників на висоту в 3 300 м над рівне моря (!!!) - це значно вище, ніж знаменита "Кол Марія" в Північній Італії (3000 м і то лижників не пускають, тільки туристів).
- за погодними умовами верхні станції відкриті у лютому та березні. В січні можуть бути закриті.
Я завжди на ресепшн прошу поселити у номер з видом на вулкан.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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