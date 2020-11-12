А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:01
А в Польщі скільки мають ВНП як тимчасове так і постійне, і скільки громадянство?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Та ну, порівняли, в холодному Балтійському морі нехай самі й купаються
Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:44
В Юрмалі походив я по берегу... Подивився.... в море не зайшов... Ніхто не зайшов... Небо красиве... хмари красиві... липень...
В Айнажі (Ainaži) постояв я на березі... Подивився.... в море не зайшов... Ніхто не зайшов... Берег жахливий... Липень...
В Tallinnі походив я на берегу... Подивився.... в море не зайшов... Ніхто не зайшов... Берег ніякий... Серпень...
В Західній Двині - впадає в Ризьку затоку - тобто в Балтійське море - ще можна було покупатися... На острові Zaķusala пісчані пляжі непогані... Але там багатьох мучила чи амброзія, чи ще щось...
Ні, панове, вибачайте... Балтійське море - на любителя. Великого... ну і ще для тих, что на ньому ніколи не був... Як нездійснена мрія...
Позавчора плавав в морі до 15-15... Середземне море... Позавчора вода в морі +23,5... Казка... Вгадав: вчора в Анталії цілий день дощик... Сьогодні хмари вже розійшлися...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:13
Шутки-шутками, а эту ветку читают не только простые форумчане, но и НЕПРОСТЫЕ нефорумчане.
Не успел akurt дать три раза подряд ценный совет форумчанам - как ценный совет восприняла авиакомпания МАУ и ввела из четырёх городов Украины авиарейсы в центр Турецкой республики - в центр горнолыжного спорта (а также футбольного спорта - там строится самый большой в мире футбольный комплекс - сразу 9 футбольных полей и самая большая в Турции гостиница) - областной по нашей квалификации - город Kayseri с населением почти в 1,5 миллиона человек.
akurt проводит там зимнее время ежегодно и плохого не посоветует
Запорожье-Кайсери-Запорожье - по воскресеньям с 27.12.20 по 28.02.21;
Одесса-Кайсери-Одесса - по пятницам с 27.12.20 по 19.02.21;
Харьков-Кайсери-Харьков - по вторникам с 22.12.20 по 23.02.21;
Киев-Кайсери-Киев - просто повезло киевлянам - с 19.12.20 по 07.03.21 - ТРИ раза в неделю: вторник+суббота+воскресенье.
Для справки: Кайсери - очень большой европейского вида город. Когда я впервые побывал, то сказал, что если бы меня доставили с закрытыми глазами, я бы подумал, что попал, скажем, в новые районы Катовице.
Горнолыжный центр находится в 25 км от центра города - к нему ведет скоростная автотрасса.
Отели прямо у подъемников весьма дорогие. В городе отелей - море. Цены на отели смешные - это Вам не Буковель. У меня забронирован отель IBIS - номер на двоих с завтраком - 200 лир или примерно 700 гривен.
Обычно все туристы и горнолыжники размещаются в центре Кайсери - все отели обеспечивают трансфер к подъёмникам.
В центре города размещен интересный туристический объект - крепость античных времен (в очень хорошем состоянии), Музей средневековой медицины ( в том числе интерактивный).
В 80 км от Кайсери - знаменитая Каппадокия.
В центре Кайсери - знаменитая на всю Турцию "Рыбная улица" - рыбку Хамса жарят прямо при вас - очень оригинально - подают на вынос в комплекте с лавашом и салатом.
В прошлом году цена была на целую сковородку 15 лир или примерно 60 гривен (вместе с салатом и лавашом).
В номере отеля да после горнолыжных спусков да с пивком - самое то!
P.S. В прошлом сезоне компания киевлян бронировала апартаменты на 6 человек на airbnb - кажется за 30 долларов в стуки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:49
Важливі уточнення:
- гірськолижний центр Kayseri-Erciyes розташований на вулкані такої ж назви - там дві вершини - одна заввишки в 3 884 м над рівнем моря, інша - 3 700 м над рівнем моря.
- найвища станція привозить лижників на висоту в 3 300 м над рівнем моря (!!!) - це значно вище, ніж знаменита "Кол Марія" в Північній Італії (3000 м і то лижників не пускають, тільки туристів).
- за погодними умовами верхні станції відкриті у лютому та березні. В січні можуть бути закриті.
Я завжди на ресепшн прошу поселити у номер з видом на вулкан.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:51
Интересная статистика - в помощь изучающим "Три Закона Акурта":
- население города Анталия - 2 426 000 жителей (данные Eurostat на 2019 год).
- по данным Института статистики Турецкой республики на 2020 год население Анталии увеличилось на 85 344 человека по сравнению с прошлым годом.
- по тем же данным население Анталии в 2020 году составляет 2 511 700 человек.
- это население состоит из 1 265 171 мужчины и 1 246 529 женщин. В процентном соотношении: 50,37% мужчин, 49,63% женщин.
- Проживают иностранцев: около 100 000 (по данным зарубежной в Анталии диаспоры).
- Только в одном районе Махмутлар, где находится Консульство Украины в Анталии, проживают 12 000 иностранцев (по данным зарубежной в Анталии диаспоры).
- по состоянию на июнь 2020 года, на территории Турции проживает 180 854 христиан и около 20 тысяч иудеев.
- число православных церквей и синагог на территории страны составляет 435, то есть на каждого 461 не мусульманина в Турции приходится в среднем один религиозный объект.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:20
Яку облікову ставку центрального банку Реджеп встановив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
15%
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:54
Всі на депо до Реджепа.
Мабуть єдина країна в світі шо тушить інфляцію. Ні?
Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мало сенс, якщо вийшов в ліру по 8,5 2 тижні тому.))
А зараз вже по 7.6 досить ризиковано конвертуватися, якщо й наступний сезон буде теж ковідний, то курс скоріше прямуватиме до 9лір/$ в наступному році.
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