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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:31
stryzhko и заклинательница Квестора вы не по теме ветки форума ДЛЯ СЕБЯ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так варіанти, на що прожити в купленій квартирі в Анталії якраз по темі)). Та й
оффтоп чорної п'ятниці ніхто не відміняв))
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