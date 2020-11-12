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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:31
stryzhko и заклинательница Квестора вы не по теме ветки форума ДЛЯ СЕБЯ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так варіанти, на що прожити в купленій квартирі в Анталії якраз по темі)). Та й
оффтоп чорної п'ятниці ніхто не відміняв))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:38
В ING-Bank Turkiye з"явилися для нових клієнтів депозити під 15% річних.
Мені не цікаво.
Я розмірковую як пан stryzhko.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16
Житлові комплекси від Забудовника із оборотами в міл"ярди турецьких лір.
Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я прозджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли.) впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
1. Об"єкт один - то новий житловий компекс CasaMax - працюють як шалені, одних баштових кранів - 6 (шість). В тому корпусі, де купили квартири "2+1" наші люди, вже завершують дах - цікаво, що в же на всіх корпусах дахи майже зевершені.
Оглядали зелений масив поруч - кататися на ровері серез сосен та ялинок - не перекататися.
2. Вразив сьогодні і інший не менш потужний Забудовник - вже завршує комплекс із 6-ти будинків навпроти Акденіз університету (62 000 студентів) та ось нова несподіванка - поруч вже огородили ділянку землі для чогось нового. Гадаю, комлекс Koordinat84 (шість корпусів, з них 4 вже зовні пофарбовані) здадуть до Нового року. Цін не знаю.
3. Ближче до моря - будівництво нового комплеса CasaLuna.
Цікаво, що 31 серпня нам сказали, що старт продажів - за 6 місяців.
НЕ ПРОДАЮТЬ ЩЕ. На сайті є тільки згадування.
Навіть дивно Вам - правда?
А мені НЕ дивно - квартири розгрібають як гарячі пиріжки - то нашо рекламувати та витримувати натиск інвесторів...
"Буде готове - почнемо продавати..".
Я пару-трійку разів проїжджав поруч - рили котлован та щось там робили на самому дні.
Сьоогодні - несподіванка - вже вигнали каркаси двох поверхів. Чесно: не очікував ніяк...
Точної ніформації немає: знаю тільки, що там квартири великої площі - щось по 160 кв.м - та орієнтир цін 1 800 000 лір (більше 200 000 доларів).
Як я зрозумів - буде 4 корпуси, на кожному поверсі - по 4 квартири.
Ось ми під"їхали та роздивлялися...
"Три Закони Акурта" діють...
P.S. Якщо я не помиляюся - 200 000 доларів за 160 кв. м - все під ключ із побутовою технікою, частково з меблями, повним дизайнерським ремонтом, готовими санвузлами, теплою підлогою, кондиціонерами, система "Умный дом", криті та відкриті плавальні басейни, СПА-центр, баскетбольні майданчики, підземний паркінг - то за ціною залізобетонних недобудов в Києві.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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