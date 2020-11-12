Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16

Навіть дивно Вам - правда?

Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я прозджав мимо часто і думав: "Інвесторзроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли.) впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:главная-страница/1. Об"єкт один - то новий житловий компекс CasaMax - працюють як шалені, одних баштових кранів - 6 (шість). В тому корпусі, де купили квартири "2+1" наші люди, вже завершують дах - цікаво, що в же на всіх корпусах дахи майже зевершені.Оглядали зелений масив поруч - кататися на ровері серез сосен та ялинок - не перекататися.2. Вразив сьогодні і інший не менш потужний Забудовник - вже завршує комплекс із 6-ти будинків навпроти Акденіз університету (62 000 студентів) та ось нова несподіванка - поруч вже огородили ділянку землі для чогось нового. Гадаю, комлекс Koordinat84 (шість корпусів, з них 4 вже зовні пофарбовані) здадуть до Нового року. Цін не знаю.3. Ближче до моря - будівництво нового комплеса CasaLuna.Цікаво, що 31 серпня нам сказали, що старт продажів - за 6 місяців.НЕ ПРОДАЮТЬ ЩЕ. На сайті є тільки згадування.А мені НЕ дивно - квартири розгрібають як гарячі пиріжки - то нашо рекламувати та витримувати натиск інвесторів..."Буде готове - почнемо продавати..".Я пару-трійку разів проїжджав поруч - рили котлован та щось там робили на самому дні.Сьоогодні - несподіванка - вже вигнали каркаси двох поверхів. Чесно: не очікував ніяк...Точної ніформації немає: знаю тільки, що там квартири великої площі - щось по 160 кв.м - та орієнтир цін 1 800 000 лір (більше 200 000 доларів).Як я зрозумів - буде 4 корпуси, на кожному поверсі - по 4 квартири.Ось ми під"їхали та роздивлялися...діють...Якщо я не помиляюся - 200 000 доларів за 160 кв. м - все під ключ із побутовою технікою, частково з меблями, повним дизайнерським ремонтом, готовими санвузлами, теплою підлогою, кондиціонерами, система "Умный дом", криті та відкриті плавальні басейни, СПА-центр, баскетбольні майданчики, підземний паркінг - то за ціною залізобетонних недобудов в Києві.