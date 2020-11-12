RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 844845846847
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:31

stryzhko и заклинательница Квестора вы не по теме ветки форума ДЛЯ СЕБЯ :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 03.12.14
Подякував: 702 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мизантрóп написав:stryzhko и заклинательница Квестора вы не по теме ветки форума ДЛЯ СЕБЯ :wink:
Так варіанти, на що прожити в купленій квартирі в Анталії якраз по темі)). Та й
оффтоп чорної п'ятниці ніхто не відміняв))
stryzhko
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 04.10.16
Подякував: 344 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:38

  Квесторе_поверніться написав:
  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:Яку облікову ставку центрального банку Реджеп встановив?
15%

Всі на депо до Реджепа.
Мабуть єдина країна в світі шо тушить інфляцію. Ні?
Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?


В ING-Bank Turkiye з"явилися для нових клієнтів депозити під 15% річних.
Мені не цікаво.
Я розмірковую як пан stryzhko.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16

Житлові комплекси від Забудовника із оборотами в міль"ярди турецьких лір.

Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
http://ozpinarlar.com.tr/ru/главная-страница/

1. Об"єкт один - то новий житловий компекс CasaMax - працюють як шалені, одних баштових кранів - 6 (шість). В тому корпусі, де купили квартири "2+1" наші люди, вже завершують дах - цікаво, що вже на всіх корпусах (10) дахи майже зевершені.
Оглядали зелений масив поруч - кататися на ровері серед сосен та ялинок - не перекататися.

2. Вразив сьогодні і інший не менш потужний Забудовник - вже завершує комплекс із 6-ти будинків навпроти Акденіз університету (62 000 студентів) - та ось нова несподіванка - поруч вже огородили ділянку землі для чогось нового.
Гадаю, комлекс Koordinat84 (шість корпусів, з них 4 вже зовні пофарбовані) здадуть до Нового року. Цін не знаю.
http://www.pinarlar.com.tr

3. Ближче до моря - будівництво нового комплеса Casa Luna.
Цікаво, що 31 серпня нам сказали, що старт продажів - за 6 місяців.
НЕ ПРОДАЮТЬ ЩЕ. На сайті є тільки згадування.
Навіть дивно Вам - правда?

А мені НЕ дивно - квартири розгрібають як гарячі пиріжки - то нашо рекламувати та витримувати натиск інвесторів...
"Буде готове - почнемо продавати..".

Я пару-трійку разів проїзджав поруч - рили котлован та щось там робили на самому дні.
Сьогодні - несподіванка - вже вигнали каркаси двох поверхів. Чесно: не очікував ніяк...
Точної ніформації немає: знаю тільки, що там квартири великої площі - щось по 160 кв.м - та орієнтир цін 1 800 000 лір (більше 200 000 доларів).
Як я зрозумів - буде 4 корпуси, на кожному поверсі - по 4 квартири.
Ось ми під"їхали та роздивлялися...
Зображення
Зображення
"Три Закони Акурта" діють...

P.S. Якщо я не помиляюся - 200 000 доларів за 160 кв. м - все під ключ із побутовою технікою, частково з меблями, повним дизайнерським ремонтом, готовими санвузлами, теплою підлогою, кондиціонерами, система "Умный дом", криті та відкриті плавальні басейни, СПА-центр, баскетбольні майданчики, підземний паркінг - то за ціною залізобетонних недобудов в Києві.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:28

В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта":
- Київ. +2. Дощ змив сніг. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.
- Дніпро. Мінус 2. Випав перший сніг.
- Запоріжжя - було мінус один. О 10-00 почався дощ+сніг.
- Львів. Вночі мінус 2. Весь день у Львові хмарно. Без опадів.
- Анталія. На ранок в кімнаті - не використовуються будь-які засоби опалення - плюс 21.
На вулиці +17. Була дуже зоряна ніч.
Термометр на відкритому балконі зранку показує +19,5. Сонячно. Дуже сонячно. Голубе небо.
Форма одягу на вулиці - захисна маска (носять виключно всі)+спортивний костюм Adidas+кросівки Nike (зараз у фірмовому магазині шаленні знижки - те, що коштувало 900 лір - зараз 240-340 лір. Деякі види кросівок - замість ціни в 740 лір - ціна 74 (сімдесят чотири - не всі розміри за такою ціною є в наявності).

На пляж варто висуватися о 12-00 (В Києві буде 11-00). Комфортне перебування на пляжі - до 16-30.
Форма одягу на пляжі: купальні шорти (зараз за ціною від 25 лір - то від 100 гривень), для жінок - купальник. Пляжні тапки (зараз за ціною від 15 лір - то від 55 гривень).
Сьогодні температура води в Середземному морі +23,6 градуси.
За даними синоптиків в листопаді спостерігалася найнижча температура +18,6 градуси.
Найвища +26,2 градуси.

Панове якось питали про приватні будинки.
В Анталії приватних садіб я нашому розумінні немає. Вілли мають 2-3 поверхи, площа приблизно 300 кв. м ціна приблизно 300 000 ойро.
Виставлено на продаж приватний будинок площею в 115 кв. м на висоті в 1890 м над рівнем моря в гірськолижному центрі Saklikent.
Сьогодні оглянемо.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:59

купив для себе

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22170
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:01

flyman купив ДЛЯ СЕБЕ,-БЄДОЛАГА
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 03.12.14
Подякував: 702 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:55

В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
  Квесторе_поверніться написав:Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?

Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"

ЖК "Новий" - Львів.
Комплекс здано місяця три тому.
На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир.
На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир.
http://novyy.lviv.ua/2020.html
Беремо калькулятор:
- ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку.
- ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку.
На сьогодні НЕ продано Забудовником:
- 4 - однушки;
- 15 - двушки.
Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів.
Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир.
Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю.
Інвестори, прости мене Господи, пилять...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"

ЖК "Новий" - Львів.
Комплекс здано місяця три тому.
На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир.
На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир.
http://novyy.lviv.ua/2020.html
Беремо калькулятор:
- ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку.
- ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку.
На сьогодні НЕ продано Забудовником:
- 4 - однушки;
- 15 - двушки.
Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів.
Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир.
Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю.
Інвестори, прости мене Господи, пилять...
Яка країна? Червоне море?
Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 03.12.14
Подякував: 702 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:08

Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП.
Это хорошо.
Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была"
Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 844845846847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 583, 584, 585
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5845 676311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 12:22
Мизантрóп
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
14 1731
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 159598
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.