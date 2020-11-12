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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:31
stryzhko и заклинательница Квестора вы не по теме ветки форума ДЛЯ СЕБЯ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так варіанти, на що прожити в купленій квартирі в Анталії якраз по темі)). Та й
оффтоп чорної п'ятниці ніхто не відміняв))
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:38
В ING-Bank Turkiye з"явилися для нових клієнтів депозити під 15% річних.
Мені не цікаво.
Я розмірковую як пан stryzhko.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 лис, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:16
Житлові комплекси від Забудовника із оборотами в міль"ярди турецьких лір.
Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
1. Об"єкт один - то новий житловий компекс CasaMax - працюють як шалені, одних баштових кранів - 6 (шість). В тому корпусі, де купили квартири "2+1" наші люди, вже завершують дах - цікаво, що вже на всіх корпусах (10) дахи майже зевершені.
Оглядали зелений масив поруч - кататися на ровері серед сосен та ялинок - не перекататися.
2. Вразив сьогодні і інший не менш потужний Забудовник - вже завершує комплекс із 6-ти будинків навпроти Акденіз університету (62 000 студентів) - та ось нова несподіванка - поруч вже огородили ділянку землі для чогось нового.
Гадаю, комлекс Koordinat84 (шість корпусів, з них 4 вже зовні пофарбовані) здадуть до Нового року. Цін не знаю.
3. Ближче до моря - будівництво нового комплеса Casa Luna.
Цікаво, що 31 серпня нам сказали, що старт продажів - за 6 місяців.
НЕ ПРОДАЮТЬ ЩЕ. На сайті є тільки згадування.
Навіть дивно Вам - правда?
А мені НЕ дивно - квартири розгрібають як гарячі пиріжки - то нашо рекламувати та витримувати натиск інвесторів...
"Буде готове - почнемо продавати..".
Я пару-трійку разів проїзджав поруч - рили котлован та щось там робили на самому дні.
Сьогодні - несподіванка - вже вигнали каркаси двох поверхів. Чесно: не очікував ніяк...
Точної ніформації немає: знаю тільки, що там квартири великої площі - щось по 160 кв.м - та орієнтир цін 1 800 000 лір (більше 200 000 доларів).
Як я зрозумів - буде 4 корпуси, на кожному поверсі - по 4 квартири.
Ось ми під"їхали та роздивлялися...
"Три Закони Акурта" діють...
P.S. Якщо я не помиляюся - 200 000 доларів за 160 кв. м - все під ключ із побутовою технікою, частково з меблями, повним дизайнерським ремонтом, готовими санвузлами, теплою підлогою, кондиціонерами, система "Умный дом", криті та відкриті плавальні басейни, СПА-центр, баскетбольні майданчики, підземний паркінг - то за ціною залізобетонних недобудов в Києві.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:28
В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта":
- Київ. +2. Дощ змив сніг. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.
- Дніпро. Мінус 2. Випав перший сніг.
- Запоріжжя - було мінус один. О 10-00 почався дощ+сніг.
- Львів. Вночі мінус 2. Весь день у Львові хмарно. Без опадів.
- Анталія. На ранок в кімнаті - не використовуються будь-які засоби опалення - плюс 21.
На вулиці +17. Була дуже зоряна ніч.
Термометр на відкритому балконі зранку показує +19,5. Сонячно. Дуже сонячно. Голубе небо.
Форма одягу на вулиці - захисна маска (носять виключно всі)+спортивний костюм Adidas+кросівки Nike (зараз у фірмовому магазині шаленні знижки - те, що коштувало 900 лір - зараз 240-340 лір. Деякі види кросівок - замість ціни в 740 лір - ціна 74 (сімдесят чотири - не всі розміри за такою ціною є в наявності).
На пляж варто висуватися о 12-00 (В Києві буде 11-00). Комфортне перебування на пляжі - до 16-30.
Форма одягу на пляжі: купальні шорти (зараз за ціною від 25 лір - то від 100 гривень), для жінок - купальник. Пляжні тапки (зараз за ціною від 15 лір - то від 55 гривень).
Сьогодні температура води в Середземному морі +23,6 градуси.
За даними синоптиків в листопаді спостерігалася найнижча температура +18,6 градуси.
Найвища +26,2 градуси.
Панове якось питали про приватні будинки.
В Анталії приватних садіб я нашому розумінні немає. Вілли мають 2-3 поверхи, площа приблизно 300 кв. м ціна приблизно 300 000 ойро.
Виставлено на продаж приватний будинок площею в 115 кв. м на висоті в 1890 м над рівнем моря в гірськолижному центрі Saklikent.
Сьогодні оглянемо.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:59
купив для себе
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 21 лис, 2020 15:01
flyman купив ДЛЯ СЕБЕ,-БЄДОЛАГА
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:55
В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"
ЖК "Новий" - Львів.
Комплекс здано місяця три тому.
На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир.
На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир.
Беремо калькулятор:
- ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку.
- ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку.
На сьогодні НЕ продано Забудовником:
- 4 - однушки;
- 15 - двушки.
Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів.
Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир.
Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю.
Інвестори, прости мене Господи, пилять...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Яка країна? Червоне море?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 21 лис, 2020 17:08
Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП.
Это хорошо.
Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была"
Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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