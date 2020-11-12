Додано: Суб 21 лис, 2020 09:28

В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта":

- Київ. +2. Дощ змив сніг. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.

- Дніпро. Мінус 2. Випав перший сніг.

- Запоріжжя - було мінус один. О 10-00 почався дощ+сніг.

- Львів. Вночі мінус 2. Весь день у Львові хмарно. Без опадів.

- Анталія. На ранок в кімнаті - не використовуються будь-які засоби опалення - плюс 21.

На вулиці +17. Була дуже зоряна ніч.

Термометр на відкритому балконі зранку показує +19,5. Сонячно. Дуже сонячно. Голубе небо.

Форма одягу на вулиці - захисна маска (носять виключно всі)+спортивний костюм Adidas+кросівки Nike (зараз у фірмовому магазині шаленні знижки - те, що коштувало 900 лір - зараз 240-340 лір. Деякі види кросівок - замість ціни в 740 лір - ціна 74 (сімдесят чотири - не всі розміри за такою ціною є в наявності).



На пляж варто висуватися о 12-00 (В Києві буде 11-00). Комфортне перебування на пляжі - до 16-30.

Форма одягу на пляжі: купальні шорти (зараз за ціною від 25 лір - то від 100 гривень), для жінок - купальник. Пляжні тапки (зараз за ціною від 15 лір - то від 55 гривень).

Сьогодні температура води в Середземному морі +23,6 градуси.

За даними синоптиків в листопаді спостерігалася найнижча температура +18,6 градуси.

Найвища +26,2 градуси.



Панове якось питали про приватні будинки.

В Анталії приватних садіб я нашому розумінні немає. Вілли мають 2-3 поверхи, площа приблизно 300 кв. м ціна приблизно 300 000 ойро.

Виставлено на продаж приватний будинок площею в 115 кв. м на висоті в 1890 м над рівнем моря в гірськолижному центрі Saklikent.

Сьогодні оглянемо.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.