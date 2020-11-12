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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:16

  akurt написав:Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП.
Это хорошо.
Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была".
Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями.
Хоть и дерутся "не по-децки".

Нерухомість - надто серйозна штука, щоб довіряти її блазням!
Саме так поводить себе обліківка Акурт))) Сміх та й годі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:34

Основний дописувач на всіх гілках форуму.
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Заступив в ніч на сторожування на будівельному майданичку. Холодно.
А так хоч руки зігріє...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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