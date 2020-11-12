Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП. Это хорошо. Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была". Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями. Хоть и дерутся "не по-децки".
Нерухомість - надто серйозна штука, щоб довіряти її блазням! Саме так поводить себе обліківка Акурт))) Сміх та й годі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Основний дописувач на всіх гілках форуму. Заступив в ніч на сторожування на будівельному майданичку. Холодно. А так хоч руки зігріє...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП. Это хорошо. Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была". Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями. Хоть и дерутся "не по-децки".
Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Плюс считают от котлованной цены бетон, не понимая, что получили премию за риск, покупая ценную бумагу, а не недвижимость, что не имеет никакого отношения к рентному бизнесу и доходности
Natt написав:
zРадио написав:А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
Вот это расшифруйте, плиз. Так он сдает или перепродает?
Аренда дает в среднем 5% в год от актуальной цены апартаментов, дорожающих в среднем на 7% в год
Нерухомість в Анталії/Істамбулі дає 5+7? Чи 0+3? Чи як?