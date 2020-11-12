Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП. Это хорошо. Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была". Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями. Хоть и дерутся "не по-децки".
Нерухомість - надто серйозна штука, щоб довіряти її блазням! Саме так поводить себе обліківка Акурт))) Сміх та й годі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Основний дописувач на всіх гілках форуму. Заступив в ніч на сторожування на будівельному майданичку. Холодно. А так хоч руки зігріє...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП. Это хорошо. Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была". Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями. Хоть и дерутся "не по-децки".
Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Плюс считают от котлованной цены бетон, не понимая, что получили премию за риск, покупая ценную бумагу, а не недвижимость, что не имеет никакого отношения к рентному бизнесу и доходности
Natt написав:
zРадио написав:А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
Вот это расшифруйте, плиз. Так он сдает или перепродает?
Аренда дает в среднем 5% в год от актуальной цены апартаментов, дорожающих в среднем на 7% в год
Нерухомість в Анталії/Істамбулі дає 5+7? Чи 0+3? Чи як?
akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.
akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта": - Київ. +2. Дощ змив сніг. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими. - Дніпро. Мінус 2. Випав перший сніг. - Запоріжжя - було мінус один. О 10-00 почався дощ+сніг. - Львів. Вночі мінус 2. Весь день у Львові хмарно. Без опадів. - Анталія. На ранок в кімнаті - не використовуються будь-які засоби опалення - плюс 21. На вулиці +17. Була дуже зоряна ніч. Термометр на відкритому балконі зранку показує +19,5. Сонячно. Дуже сонячно. Голубе небо. Форма одягу на вулиці - захисна маска (носять виключно всі)+спортивний костюм Adidas+кросівки Nike (зараз у фірмовому магазині шаленні знижки - те, що коштувало 900 лір - зараз 240-340 лір. Деякі види кросівок - замість ціни в 740 лір - ціна 74 (сімдесят чотири - не всі розміри за такою ціною є в наявності).
На пляж варто висуватися о 12-00 (В Києві буде 11-00). Комфортне перебування на пляжі - до 16-30. Форма одягу на пляжі: купальні шорти (зараз за ціною від 25 лір - то від 100 гривень), для жінок - купальник. Пляжні тапки (зараз за ціною від 15 лір - то від 55 гривень). Сьогодні температура води в Середземному морі +23,6 градуси. За даними синоптиків в листопаді спостерігалася найнижча температура +18,6 градуси. Найвища +26,2 градуси.
Панове якось питали про приватні будинки. В Анталії приватних садіб я нашому розумінні немає. Вілли мають 2-3 поверхи, площа приблизно 300 кв. м ціна приблизно 300 000 ойро. Виставлено на продаж приватний будинок площею в 115 кв. м на висоті в 1890 м над рівнем моря в гірськолижному центрі Saklikent. Сьогодні оглянемо.
А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
Квесторе_поверніться написав:Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?
Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"
ЖК "Новий" - Львів. Комплекс здано місяця три тому. На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир. На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир. http://novyy.lviv.ua/2020.html Беремо калькулятор: - ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку. - ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку. На сьогодні НЕ продано Забудовником: - 4 - однушки; - 15 - двушки. Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів. Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир. Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю. Інвестори, прости мене Господи, пилять...
а при чем здесь ваши хотелки и недвижимость в Украине? Или меняем тему ветки и обсуждаем недвижимость Львова? Или это новая хотелка от вас - появились недорогие квартиры во Львове от хорошего застройщика и стоит обраить внимание на Львов?