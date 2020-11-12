Додано: Нед 22 лис, 2020 06:34

ol_zy написав: А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...

Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...

вдоль побережья

Это не мешает цвести розам в моем дворе и созревать апельсинам на деревьях во дворе моего дома.

Вас разве отпугнешь? И какое Вы имеете отношение к снегу? Будете смотреть, как баба-двоничиха будет пытаться расчистить для Вас дорожку?Запишем в блокнот дату 21 ноября: гора Бакырлыдаг – часть так называемых Таврских гор, называемых по-турецки «Торос»Горный хребет тянется на 560 кми образует южную границу Анатолийского плато.Невероятное зрелище с набережной Анталии: цветы, подстриженные оливковые деревья, зеленые газоны, яркое солнце,и над всем этим возвышаются заснеженные вершины.Невероятное зрелище! Невероятный климат!В Анталии действительно НЕ бывает снега. Последний раз снег был в 1993 году - выпал слоем 5 см, и ушел безвозвратно через сутки.Снег - вещь приятная и интересная, потому здесь так:- прыгнул в авто - 40 км по изумительной горной трассе (в пути 1 час 15 минут) - подъем на парковку на высоте 1890 м над уровнем моря - снега по колено и больше. По возвращении со снега - свернул направо в горное ущелье и устроил пикник на зеленой лужайке.- сел на городской автобус номер 500 (ходит в пятницу-субботу и воскресенье) и по цене в 5-6 лир (примерно 20 гривен) оказываешься в царстве снега.Сюда по выходным и не только местные жители привозят детей - кататься на санках (работает прокат).Забавно смотреть как жители города, в котором никогда не бывает снега, бродят по колено в снегу, поднимаясь по горным склонам.Итак, запишем в блокнот изучающим "": 21 ноября 2020 вершины Таврских гор покрылись снегом.Фото вчера перед походом на море - 10 000 шагов вдоль Средиземного моря - выполнено!можно понять: так, где он живет, сегодня утром минус 3. Ясная погода продержится совсем немного, и уже днем небо покроется облаками. Без осадков. И то хорошо.Термометр на моем открытом балконе в 7-30 (в Украине 6-30) показывает +16. Чистое небо.Солнце еще только начало показываться над Средиземным морем...