Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.
akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта": - Київ. +2. Дощ змив сніг. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими. - Дніпро. Мінус 2. Випав перший сніг. - Запоріжжя - було мінус один. О 10-00 почався дощ+сніг. - Львів. Вночі мінус 2. Весь день у Львові хмарно. Без опадів. - Анталія. На ранок в кімнаті - не використовуються будь-які засоби опалення - плюс 21. На вулиці +17. Була дуже зоряна ніч. Термометр на відкритому балконі зранку показує +19,5. Сонячно. Дуже сонячно. Голубе небо. Форма одягу на вулиці - захисна маска (носять виключно всі)+спортивний костюм Adidas+кросівки Nike (зараз у фірмовому магазині шаленні знижки - те, що коштувало 900 лір - зараз 240-340 лір. Деякі види кросівок - замість ціни в 740 лір - ціна 74 (сімдесят чотири - не всі розміри за такою ціною є в наявності).
На пляж варто висуватися о 12-00 (В Києві буде 11-00). Комфортне перебування на пляжі - до 16-30. Форма одягу на пляжі: купальні шорти (зараз за ціною від 25 лір - то від 100 гривень), для жінок - купальник. Пляжні тапки (зараз за ціною від 15 лір - то від 55 гривень). Сьогодні температура води в Середземному морі +23,6 градуси. За даними синоптиків в листопаді спостерігалася найнижча температура +18,6 градуси. Найвища +26,2 градуси.
Панове якось питали про приватні будинки. В Анталії приватних садіб я нашому розумінні немає. Вілли мають 2-3 поверхи, площа приблизно 300 кв. м ціна приблизно 300 000 ойро. Виставлено на продаж приватний будинок площею в 115 кв. м на висоті в 1890 м над рівнем моря в гірськолижному центрі Saklikent. Сьогодні оглянемо.
А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
Квесторе_поверніться написав:Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?
Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"
ЖК "Новий" - Львів. Комплекс здано місяця три тому. На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир. На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир. http://novyy.lviv.ua/2020.html Беремо калькулятор: - ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку. - ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку. На сьогодні НЕ продано Забудовником: - 4 - однушки; - 15 - двушки. Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів. Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир. Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю. Інвестори, прости мене Господи, пилять...
а при чем здесь ваши хотелки и недвижимость в Украине? Или меняем тему ветки и обсуждаем недвижимость Львова? Или это новая хотелка от вас - появились недорогие квартиры во Львове от хорошего застройщика и стоит обраить внимание на Львов?
akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.
На прикладі забудови турецького Ізміра - відомо, що. г***о))) Тому й посипалось від першого землетрусу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...
Вас разве отпугнешь? И какое Вы имеете отношение к снегу? Будете смотреть, как баба-двоничиха будет пытаться расчистить для Вас дорожку?
Запишем в блокнот дату 21 ноября: гора Бакырлыдаг – часть так называемых Таврских гор, называемых по-турецки «Торос»укрылась снегом. Горный хребет тянется на 560 км вдоль побережья и образует южную границу Анатолийского плато.
Невероятное зрелище с набережной Анталии: цветы, подстриженные оливковые деревья, зеленые газоны, яркое солнце, купающиеся в море люди (вода +23) и над всем этим возвышаются заснеженные вершины. Невероятное зрелище! Невероятный климат! В Анталии действительно НЕ бывает снега. Последний раз снег был в 1993 году - выпал слоем 5 см, и ушел безвозвратно через сутки. Снег - вещь приятная и интересная, потому здесь так: - прыгнул в авто - 40 км по изумительной горной трассе (в пути 1 час 15 минут) - подъем на парковку на высоте 1890 м над уровнем моря - снега по колено и больше. По возвращении со снега - свернул направо в горное ущелье и устроил пикник на зеленой лужайке. - сел на городской автобус номер 500 (ходит в пятницу-субботу и воскресенье) и по цене в 5-6 лир (примерно 20 гривен) оказываешься в царстве снега. Сюда по выходным и не только местные жители привозят детей - кататься на санках (работает прокат). Забавно смотреть как жители города, в котором никогда не бывает снега, бродят по колено в снегу, поднимаясь по горным склонам.
Итак, запишем в блокнот изучающим "Три Закона Акурта": 21 ноября 2020 вершины Таврских гор покрылись снегом. Это не мешает цвести розам в моем дворе и созревать апельсинам на деревьях во дворе моего дома. Фото вчера перед походом на море - 10 000 шагов вдоль Средиземного моря - выполнено! ol_zy можно понять: так, где он живет, сегодня утром минус 3. Ясная погода продержится совсем немного, и уже днем небо покроется облаками. Без осадков. И то хорошо. Термометр на моем открытом балконе в 7-30 (в Украине 6-30) показывает +16. Чистое небо. Солнце еще только начало показываться над Средиземным морем...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для форумчан, которые успели купить квартиры в комплексе Casa Grande: сооружение комплекса на 150 квартир подходит к финальному этапу. Все корпуса закончены строительством. Напомню: на этаже всего 2 квартиры. Идут работы по обустройству забора, окружающего весь комплекс (часть забора уже оштукатурена) и сооружению подпорных стен вокруг забора. Далее будет выполнена работа по ландшафтному дизайну вокруг всего комплекса. Справа от комплекса находится готовое поле для мини-футбола с искусственным покрытием (работает круглый год). Работает ДЮСШ. У спорткомплекса имеется свое кафе. На расстоянии в 1300 м находится самый большой в Анталии полигон для стрельбы из боевого оружия: один сеанс - 15 боевых выстрелов по мишеням. https://antalyaatispoligonu.business.site/ Вчера начались финальные отделочные работы по обустройству чаш бассейнов комплекса: - открытый плавательный бассейн, идущий вдоль части корпусов, имеет 41 м в длину, в ширину 5 м. - крытый плавательный бассейн - застекленный, с подогревом, с навесом, имеет 10,5 м в длину, в ширину 7,5 м. Напомню: на старте продаж квартира "1+1" площадью в 60 кв. м имела прайсовую цену 60 000 евро. Квартира "2+1" площалью брутто 100 кв.м имела прайсовую цену в 96 000 евро. Последняя цена на квартиры "1+1" по прайс-листу была 76 000 евро, на квартиры "2+1" - 118 000 евро. Кто не успел - тот опоздал. Полная информация о старте продаж, проекте, Застройщике и условиям рассрочки (первый взнос был 50%) была мною дана на этой ветке. Уже можно походить по подъездам и зайти в квартиры.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:
Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.
На прикладі забудови турецького Ізміра - відомо, що. г***о))) Тому й посипалось від першого землетрусу.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Простаки наслухались ріелторських пісень і накупили нерухомості в сейсмічно небезпечних районах. Я ж їх попереджував: не довіряйте турецьким ріелторам, тому що вони обманюють клієнтів! Ні, простаки повірили. Втратили житло, силять, кукарікають і чекають психологів))) Толку від цих психологів - нерухомість вони не повернуть і втрачені від землетрусу життя - не відновлять.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
Квесторе_поверніться написав:Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?
Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"
ЖК "Новий" - Львів. Комплекс здано місяця три тому. На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир. На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир. http://novyy.lviv.ua/2020.html Беремо калькулятор: - ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку. - ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку. На сьогодні НЕ продано Забудовником: - 4 - однушки; - 15 - двушки. Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів. Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир. Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю. Інвестори, прости мене Господи, пилять...
те ж по Авалонам/Ріелам і всій іншій забудовницькій братії
комерційка узагалі вся завішена плакатами про здачу: від десятків і до тисяч кв. м.
на продаж величезна кількість будинків, таунхаусів/котеджів на ринку у самому Львові і довкола.
зі здачею в оренду жилої трабли уже 2-й рік. 4-5 тис грн - бери - не хочу...