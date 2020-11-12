RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849>
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:

Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:30

  akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта":
- Київ. +2. Дощ змив сніг. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу; якщо день починався туманом — на відлигу; а ясна погода — до майбутньої морозної зими.
- Дніпро. Мінус 2. Випав перший сніг.
- Запоріжжя - було мінус один. О 10-00 почався дощ+сніг.
- Львів. Вночі мінус 2. Весь день у Львові хмарно. Без опадів.
- Анталія. На ранок в кімнаті - не використовуються будь-які засоби опалення - плюс 21.
На вулиці +17. Була дуже зоряна ніч.
Термометр на відкритому балконі зранку показує +19,5. Сонячно. Дуже сонячно. Голубе небо.
Форма одягу на вулиці - захисна маска (носять виключно всі)+спортивний костюм Adidas+кросівки Nike (зараз у фірмовому магазині шаленні знижки - те, що коштувало 900 лір - зараз 240-340 лір. Деякі види кросівок - замість ціни в 740 лір - ціна 74 (сімдесят чотири - не всі розміри за такою ціною є в наявності).

На пляж варто висуватися о 12-00 (В Києві буде 11-00). Комфортне перебування на пляжі - до 16-30.
Форма одягу на пляжі: купальні шорти (зараз за ціною від 25 лір - то від 100 гривень), для жінок - купальник. Пляжні тапки (зараз за ціною від 15 лір - то від 55 гривень).
Сьогодні температура води в Середземному морі +23,6 градуси.
За даними синоптиків в листопаді спостерігалася найнижча температура +18,6 градуси.
Найвища +26,2 градуси.

Панове якось питали про приватні будинки.
В Анталії приватних садіб я нашому розумінні немає. Вілли мають 2-3 поверхи, площа приблизно 300 кв. м ціна приблизно 300 000 ойро.
Виставлено на продаж приватний будинок площею в 115 кв. м на висоті в 1890 м над рівнем моря в гірськолижному центрі Saklikent.
Сьогодні оглянемо.

А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...
В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:36

  akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
  Квесторе_поверніться написав:Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?

Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"

ЖК "Новий" - Львів.
Комплекс здано місяця три тому.
На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир.
На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир.
http://novyy.lviv.ua/2020.html
Беремо калькулятор:
- ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку.
- ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку.
На сьогодні НЕ продано Забудовником:
- 4 - однушки;
- 15 - двушки.
Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів.
Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир.
Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю.
Інвестори, прости мене Господи, пилять...

а при чем здесь ваши хотелки и недвижимость в Украине? Или меняем тему ветки и обсуждаем недвижимость Львова? Или это новая хотелка от вас - появились недорогие квартиры во Львове от хорошего застройщика и стоит обраить внимание на Львов?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 05:14

  ol_zy написав:
  akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:

Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.

На прикладі забудови турецького Ізміра - відомо, що. г***о))) Тому й посипалось від першого землетрусу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 21715
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 06:34

  ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...

Вас разве отпугнешь? И какое Вы имеете отношение к снегу? Будете смотреть, как баба-двоничиха будет пытаться расчистить для Вас дорожку?

Запишем в блокнот дату 21 ноября: гора Бакырлыдаг – часть так называемых Таврских гор, называемых по-турецки «Торос» укрылась снегом. Горный хребет тянется на 560 км вдоль побережья и образует южную границу Анатолийского плато.

Невероятное зрелище с набережной Анталии: цветы, подстриженные оливковые деревья, зеленые газоны, яркое солнце, купающиеся в море люди (вода +23) и над всем этим возвышаются заснеженные вершины.
Невероятное зрелище! Невероятный климат!
В Анталии действительно НЕ бывает снега. Последний раз снег был в 1993 году - выпал слоем 5 см, и ушел безвозвратно через сутки.
Снег - вещь приятная и интересная, потому здесь так:
- прыгнул в авто - 40 км по изумительной горной трассе (в пути 1 час 15 минут) - подъем на парковку на высоте 1890 м над уровнем моря - снега по колено и больше. По возвращении со снега - свернул направо в горное ущелье и устроил пикник на зеленой лужайке.
- сел на городской автобус номер 500 (ходит в пятницу-субботу и воскресенье) и по цене в 5-6 лир (примерно 20 гривен) оказываешься в царстве снега.
Сюда по выходным и не только местные жители привозят детей - кататься на санках (работает прокат).
Забавно смотреть как жители города, в котором никогда не бывает снега, бродят по колено в снегу, поднимаясь по горным склонам.

Итак, запишем в блокнот изучающим "Три Закона Акурта": 21 ноября 2020 вершины Таврских гор покрылись снегом.
Это не мешает цвести розам в моем дворе и созревать апельсинам на деревьях во дворе моего дома.
Фото вчера перед походом на море - 10 000 шагов вдоль Средиземного моря - выполнено!
Зображення
ol_zy можно понять: так, где он живет, сегодня утром минус 3. Ясная погода продержится совсем немного, и уже днем небо покроется облаками. Без осадков. И то хорошо.
Термометр на моем открытом балконе в 7-30 (в Украине 6-30) показывает +16. Чистое небо.
Солнце еще только начало показываться над Средиземным морем...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 07:23

Для форумчан, которые успели купить квартиры в комплексе Casa Grande:
сооружение комплекса на 150 квартир подходит к финальному этапу.
Все корпуса закончены строительством. Напомню: на этаже всего 2 квартиры.
Идут работы по обустройству забора, окружающего весь комплекс (часть забора уже оштукатурена) и сооружению подпорных стен вокруг забора.
Далее будет выполнена работа по ландшафтному дизайну вокруг всего комплекса.
Справа от комплекса находится готовое поле для мини-футбола с искусственным покрытием (работает круглый год). Работает ДЮСШ. У спорткомплекса имеется свое кафе.
На расстоянии в 1300 м находится самый большой в Анталии полигон для стрельбы из боевого оружия: один сеанс - 15 боевых выстрелов по мишеням.
https://antalyaatispoligonu.business.site/
Вчера начались финальные отделочные работы по обустройству чаш бассейнов комплекса:
- открытый плавательный бассейн, идущий вдоль части корпусов, имеет 41 м в длину, в ширину 5 м.
- крытый плавательный бассейн - застекленный, с подогревом, с навесом, имеет 10,5 м в длину, в ширину 7,5 м.
Зображення
Напомню: на старте продаж квартира "1+1" площадью в 60 кв. м имела прайсовую цену 60 000 евро. Квартира "2+1" площалью брутто 100 кв.м имела прайсовую цену в 96 000 евро.
Последняя цена на квартиры "1+1" по прайс-листу была 76 000 евро, на квартиры "2+1" - 118 000 евро.
Кто не успел - тот опоздал.
Полная информация о старте продаж, проекте, Застройщике и условиям рассрочки (первый взнос был 50%) была мною дана на этой ветке.
Уже можно походить по подъездам и зайти в квартиры.
Зображення
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5075
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:03

  Frant написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:Поки панове мріють, щоби ціни на залізобетонні паралелепіпеди, зліплені із залишків цегли (як у Львові на Трускавецькій - від Авалон - я проїзджав мимо часто і думав: "Інвестор в непотріб зроду не буде знати, що його стіни зліплені із 5-ти видів різнокаліберної цегли), впали, інші панове вкладються в елітну нерухомість від самого потужного забудовника:

Как раз наоборот живя в городе - где ведется стройка - можно несколько раз в месяц заезжать и следить из чего и как строят, а вот покупая кота в мешке - х.з. что там в Турции под штукатуркой.

На прикладі забудови турецького Ізміра - відомо, що. г***о))) Тому й посипалось від першого землетрусу.

Це жахлива подія,зара дуже потрібні онлайн психологи нашим бєдолагам https://www.facebook.com/alisa.burova/p ... 2485393038
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4805
З нами з: 03.12.14
Подякував: 703 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:02

  akurt написав:В допомогу тим, хто вивчає "Три закони Акурта".
  Квесторе_поверніться написав:Ціни на нерухомість вниз з огляду на 15%?

Цікава статистика на тему "Чи не варто озирнутися по боках?"

ЖК "Новий" - Львів.
Комплекс здано місяця три тому.
На сьогодні НЕ продано Забудовником: 19 (дев"ятнадцять) квартир.
На сьогодні НЕ продано перекупами 12 (дванадцять) квартир.
http://novyy.lviv.ua/2020.html
Беремо калькулятор:
- ціна від Забудовника (до речі реально непоганого тя якісного) - рік 2019 - 700 доларів квадрат за двушку та 750 доларів квадрат за однушку.
- ціна від Забудовника - кінець рік 2020 - 720 доларів квадрат за двушку та 770 доларів квадрат за однушку.
На сьогодні НЕ продано Забудовником:
- 4 - однушки;
- 15 - двушки.
Забудовник очікує профіт за рік - 20 (двадцять) доларів.
Перекупам не вдається продати 12 (дванадцять) квартир.
Скільки хочуть повернути перекупи - не знаю.
Інвестори, прости мене Господи, пилять...


те ж по Авалонам/Ріелам і всій іншій забудовницькій братії

комерційка узагалі вся завішена плакатами про здачу: від десятків і до тисяч кв. м.

на продаж величезна кількість будинків, таунхаусів/котеджів на ринку у самому Львові і довкола.

зі здачею в оренду жилої трабли уже 2-й рік. 4-5 тис грн - бери - не хочу...
jump
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:12

  Мизантрóп написав:Це жахлива подія,зара дуже потрібні онлайн психологи нашим бєдолагам https://www.facebook.com/alisa.burova/p ... 2485393038

Глянул профиль этой женщины - так ей самой нужен психолог. Хорошо что такие едут с Украины.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 19.09.10
Подякував: 677 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:12

  ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...
В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...

Не життя, а шикардос! :)

Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
change_pm
 
Повідомлень: 2522
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 846847848849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, EnotBegemot, Vadim V і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 583, 584, 585
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5844 677516
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 09:48
Долярчик
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
14 1746
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 159712
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.