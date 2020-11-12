Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Для форумчан, которые успели купить квартиры в комплексе Casa Grande: сооружение комплекса на 150 квартир подходит к финальному этапу. Все корпуса закончены строительством. Напомню: на этаже всего 2 квартиры. Идут работы по обустройству забора, окружающего весь комплекс (часть забора уже оштукатурена) и сооружению подпорных стен вокруг забора. Далее будет выполнена работа по ландшафтному дизайну вокруг всего комплекса. Справа от комплекса находится готовое поле для мини-футбола с искусственным покрытием (работает круглый год). Работает ДЮСШ. У спорткомплекса имеется свое кафе. На расстоянии в 1300 м находится самый большой в Анталии полигон для стрельбы из боевого оружия: один сеанс - 15 боевых выстрелов по мишеням. https://antalyaatispoligonu.business.site/ Вчера начались финальные отделочные работы по обустройству чаш бассейнов комплекса: - открытый плавательный бассейн, идущий вдоль части корпусов, имеет 41 м в длину, в ширину 5 м.
Шикардосний буде басік!!!
Ось фотос з місця подій )))
зі. Сподіваюсь сусіди з перших поверхів в нього стрибати з вікон не будуть ))))
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
Не життя, а шикардос!
Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
В помощь изучающим "Три Закона Акурта". Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.