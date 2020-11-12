Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Для форумчан, которые успели купить квартиры в комплексе Casa Grande: сооружение комплекса на 150 квартир подходит к финальному этапу. Все корпуса закончены строительством. Напомню: на этаже всего 2 квартиры. Идут работы по обустройству забора, окружающего весь комплекс (часть забора уже оштукатурена) и сооружению подпорных стен вокруг забора. Далее будет выполнена работа по ландшафтному дизайну вокруг всего комплекса. Справа от комплекса находится готовое поле для мини-футбола с искусственным покрытием (работает круглый год). Работает ДЮСШ. У спорткомплекса имеется свое кафе. На расстоянии в 1300 м находится самый большой в Анталии полигон для стрельбы из боевого оружия: один сеанс - 15 боевых выстрелов по мишеням. https://antalyaatispoligonu.business.site/ Вчера начались финальные отделочные работы по обустройству чаш бассейнов комплекса: - открытый плавательный бассейн, идущий вдоль части корпусов, имеет 41 м в длину, в ширину 5 м.
Шикардосний буде басік!!!
Ось фотос з місця подій )))
зі. Сподіваюсь сусіди з перших поверхів в нього стрибати з вікон не будуть ))))
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
Не життя, а шикардос!
Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
В помощь изучающим "Три Закона Акурта". Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Злі язики кажуть роботи на набережній моря згорнули...нема грошей?
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akurt написав:Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Злі язики кажуть роботи на набережній моря згорнули...нема грошей?
Де ви такі дурниці розшукуэте?
В ці дні на Набережній: - дуже ретельно оброблені всі газони та квітники. Повірте, я за своєму житті накосився газонів та наполовся - то бачу як то все зроблено акуратно та якісно. - проводять роботи з ревізії систем поливу під квіти, кущі та дерева. - проводять вибірковий ремонт плитки, яка місцями після літньої навали людей десь відкололася або відпала. - провели ремонт гумового покриття на бігових доріжках - теж місцями були плями (гума відклеїлася місцями - плями були в 1-3 долоні) - все відремонтували. - на Набережній є чотири поля для баскетболу та одне для міні-футболу - на одному з полей повністю замінили все покриття. - на Набережній 30 (!!!) кафе - всі належать мерії - всі в оренді - в ці дні поступово вивозять обладнання, яке стояло у кафе на пляжах - ліжаки, столи і таке інше. - частково вивезли кабіни для переодягання - залишили тільки в центральній частині пляжу - пляжу довжиною десь 8 км.
То не збирайте якихось дурниць від "злих язиків" - спитайте в мене.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
На всій Набережній - безкоштовне паркування авто. На всій Набережній на всіх без виключення газонах можна ставити власні розкладні стільці та влаштовувати пікніки. Ось так, як ми (фото сьогодні приблизно о 15-00, фото проти сонця): Вдегь в Анатліє було +23, сонячно та тепло. Форма одягу вдень: шорти+футболка+бейсболка+окуляри сонцезахисні+кросівки+ маска на обличчя.
х х х Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта". О 17-30 зустрівся з киянами, які тут мають квартиру, та приїхали прямо з Києва на авто. Вручили мені передачку - шмат сала. Пропонував гроші - не взяли. Так ось, кияни сказали, що їх знайомі -ІТ-ники - почали переїзджати з Києва в Анталію. Зрозуміли, що якшо робота віддалена - і то вже недовго - а може й назавжди - то чого ж сидіти мерзути в Києві. Ось так от...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.