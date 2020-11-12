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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:16

  akurt написав:Для форумчан, которые успели купить квартиры в комплексе Casa Grande:
сооружение комплекса на 150 квартир подходит к финальному этапу.
Все корпуса закончены строительством. Напомню: на этаже всего 2 квартиры.
Идут работы по обустройству забора, окружающего весь комплекс (часть забора уже оштукатурена) и сооружению подпорных стен вокруг забора.
Далее будет выполнена работа по ландшафтному дизайну вокруг всего комплекса.
Справа от комплекса находится готовое поле для мини-футбола с искусственным покрытием (работает круглый год). Работает ДЮСШ. У спорткомплекса имеется свое кафе.
На расстоянии в 1300 м находится самый большой в Анталии полигон для стрельбы из боевого оружия: один сеанс - 15 боевых выстрелов по мишеням.
https://antalyaatispoligonu.business.site/
Вчера начались финальные отделочные работы по обустройству чаш бассейнов комплекса:
- открытый плавательный бассейн, идущий вдоль части корпусов, имеет 41 м в длину, в ширину 5 м.

Шикардосний буде басік!!! :)

Ось фотос з місця подій )))
Зображення

зі. Сподіваюсь сусіди з перших поверхів в нього стрибати з вікон не будуть ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:05

  change_pm написав:
  ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...
В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...

Не життя, а шикардос! :)

Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))


В помощь изучающим "Три Закона Акурта".
Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
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Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.

Злі язики кажуть роботи на набережній моря згорнули...нема грошей?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:23

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.

Злі язики кажуть роботи на набережній моря згорнули...нема грошей?

Де ви такі дурниці розшукуэте?

В ці дні на Набережній:
- дуже ретельно оброблені всі газони та квітники. Повірте, я за своєму житті накосився газонів та наполовся - то бачу як то все зроблено акуратно та якісно.
- проводять роботи з ревізії систем поливу під квіти, кущі та дерева.
- проводять вибірковий ремонт плитки, яка місцями після літньої навали людей десь відкололася або відпала.
- провели ремонт гумового покриття на бігових доріжках - теж місцями були плями (гума відклеїлася місцями - плями були в 1-3 долоні) - все відремонтували.
- на Набережній є чотири поля для баскетболу та одне для міні-футболу - на одному з полей повністю замінили все покриття.
- на Набережній 30 (!!!) кафе - всі належать мерії - всі в оренді - в ці дні поступово вивозять обладнання, яке стояло у кафе на пляжах - ліжаки, столи і таке інше.
- частково вивезли кабіни для переодягання - залишили тільки в центральній частині пляжу - пляжу довжиною десь 8 км.

То не збирайте якихось дурниць від "злих язиків" - спитайте в мене.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:30

На всій Набережній - безкоштовне паркування авто.
На всій Набережній на всіх без виключення газонах можна ставити власні розкладні стільці та влаштовувати пікніки. Ось так, як ми (фото сьогодні приблизно о 15-00, фото проти сонця):
Зображення
Вдегь в Анатліє було +23, сонячно та тепло.
Форма одягу вдень: шорти+футболка+бейсболка+окуляри сонцезахисні+кросівки+ маска на обличчя.

х х х
Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта".
О 17-30 зустрівся з киянами, які тут мають квартиру, та приїхали прямо з Києва на авто.
Вручили мені передачку - шмат сала. Пропонував гроші - не взяли.
Так ось, кияни сказали, що їх знайомі -ІТ-ники - почали переїзджати з Києва в Анталію.
Зрозуміли, що якшо робота віддалена - і то вже недовго - а може й назавжди - то чого ж сидіти мерзути в Києві.
Ось так от...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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