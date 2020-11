Додано: Нед 22 лис, 2020 18:47

flyman написав: :| change_pm написав: ol_zy написав: А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся...

В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...

Не життя, а шикардос!



Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами )))) Не життя, а шикардос!

Якраз така зима мені більше подобається: ніякого місива зі снігу з болотом під ногами.

А моє імХо виділене вище. Як то кажуть мої любі англійці - many men, many minds...ps. God save the Queen!зі. Так смішно наразі, мені при +10 стає так зимно, як в Україні при -10 )))