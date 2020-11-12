Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Для форумчан, которые успели купить квартиры в комплексе Casa Grande: сооружение комплекса на 150 квартир подходит к финальному этапу. Все корпуса закончены строительством. Напомню: на этаже всего 2 квартиры. Идут работы по обустройству забора, окружающего весь комплекс (часть забора уже оштукатурена) и сооружению подпорных стен вокруг забора. Далее будет выполнена работа по ландшафтному дизайну вокруг всего комплекса. Справа от комплекса находится готовое поле для мини-футбола с искусственным покрытием (работает круглый год). Работает ДЮСШ. У спорткомплекса имеется свое кафе. На расстоянии в 1300 м находится самый большой в Анталии полигон для стрельбы из боевого оружия: один сеанс - 15 боевых выстрелов по мишеням. https://antalyaatispoligonu.business.site/ Вчера начались финальные отделочные работы по обустройству чаш бассейнов комплекса: - открытый плавательный бассейн, идущий вдоль части корпусов, имеет 41 м в длину, в ширину 5 м.
Шикардосний буде басік!!!
Ось фотос з місця подій )))
зі. Сподіваюсь сусіди з перших поверхів в нього стрибати з вікон не будуть ))))
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
Не життя, а шикардос!
Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
В помощь изучающим "Три Закона Акурта". Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Злі язики кажуть роботи на набережній моря згорнули...нема грошей?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:Анталия, сегодня. Был на пляже до 16-15.
Злі язики кажуть роботи на набережній моря згорнули...нема грошей?
Де ви такі дурниці розшукуєте?
В ці дні на Набережній: - дуже ретельно оброблені всі газони та квітники. Повірте, я за своєму житті накосився газонів та наполовся - то бачу як то все зроблено акуратно та якісно. - проводять роботи з ревізії систем поливу під квіти, кущі та дерева. - проводять вибірковий ремонт плитки, яка місцями після літньої навали людей десь відкололася або відпала. - провели ремонт гумового покриття на бігових доріжках - теж місцями були плями (гума відклеїлася місцями - плями були в 1-3 долоні) - все відремонтували. - на Набережній є чотири поля для баскетболу та одне для міні-футболу - на одному з полей повністю замінили все покриття. - на Набережній 30 (!!!) кафе - всі належать мерії - всі в оренді - в ці дні поступово вивозять обладнання, яке стояло у кафе на пляжах - ліжаки, парасольки, альтанки і таке інше. Це те, що стояло на територіях кафе на пляжі навпроти кожного кафе - прямо до води. - частково вивезли кабіни для переодягання - залишили тільки в центральній частині пляжу - пляжу довжиною десь 8 км.
То не збирайте якихось дурниць від "злих язиків" - спитайте в мене.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 лис, 2020 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта". О 17-30 зустрівся з киянами, які тут мають квартиру, та приїхали прямо з Києва на авто. Вручили мені передачку - шмат сала. Пропонував гроші - не взяли. Гооврили на вулиці мабуть з годину... Кияни не прості: цікавилися, де можна купити каву в зернах з Колумбії, Ефіопії, Бразилії, В"єтнаму. Крім того, цікавилися, де можна придбати компоненти для виготовлення японських суші. Надав координати та адреси. Пендичні такі кияни... Ти ба, які вони такі люди: кияни... Я п"ю каву Арабіка з Колумбії... Так ось, кияни сказали, що їх знайомі -ІТ-ники - почали переїзджати з Києва в Анталію. Зрозуміли, що якшо робота віддалена - і то вже надовго - а, може, й назавжди - то чого ж сидіти мерзнути в Києві. Ось так от...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Житель села в Кагарлыцком районе Киевской области - крупнейший из великих знатоков зарубежной недвижимости - ветку понимает в ТОП. Это хорошо. Как говорил Петр Первый, вернувшись из Украины: "Дабы дурь видна была". Почитаю "киевскую ветку" - там таких нет, все реально умные и интересные парни с умными и интересными мыслями. Хоть и дерутся "не по-децки".
Sidus написав:А вы ведетесь? Нет такой доходности на рынке аренды жилой недвиги...скорее всего люди просто не умеют считать, не учитывают простоев, аммортизации ремонта и тд.
Плюс считают от котлованной цены бетон, не понимая, что получили премию за риск, покупая ценную бумагу, а не недвижимость, что не имеет никакого отношения к рентному бизнесу и доходности
zРадио написав:А я знаю человека, сдающего в Аликанте 4 апартамента (помимо 2-х квартир в Киеве), и зарабатывающего там в среднем 5% на аренде и еще 7% - на переоценке стоимости своих прелестей. Как видите, примеры бывают разные, и, как везде, это зависит от качества приложенных умственных усилий.
Аренда дает в среднем 5% в год от актуальной цены апартаментов, дорожающих в среднем на 7% в год
Нерухомість в Анталії/Істамбулі дає 5+7? Чи 0+3? Чи як?
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
Не життя, а шикардос!
Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
Якраз така зима мені більше подобається: ніякого місива зі снігу з болотом під ногами.
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
Не життя, а шикардос!
Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
Якраз така зима мені більше подобається: ніякого місива зі снігу з болотом під ногами.
А моє імХо виділене вище. Як то кажуть мої любі англійці - many men, many minds...
ps. God save the Queen!
зі. Так смішно наразі, мені при +10 стає так зимно, як в Україні при -10 )))
А уявіть собі, як воно отому невдасі по життю зимно, що колотиться та колотиться на цій гілці без перерви - вчора з 23-00 - без перерви - ціла доба і на хвилину без перерви...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.