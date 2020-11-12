Додано: Нед 22 лис, 2020 17:30

Для тих, хто вивчає "Три Закони Акурта".

О 17-30 зустрівся з киянами, які тут мають квартиру, та приїхали прямо з Києва на авто.

Вручили мені передачку - шмат сала. Пропонував гроші - не взяли.

Гооврили на вулиці мабуть з годину...

Кияни не прості: цікавилися, де можна купити каву в зернах з Колумбії, Ефіопії, Бразилії, В"єтнаму.

Крім того, цікавилися, де можна придбати компоненти для виготовлення японських суші.

Надав координати та адреси. Пендичні такі кияни... Ти ба, які вони такі люди: кияни...

Я п"ю каву Арабіка з Колумбії...

Так ось, кияни сказали, що їх знайомі -ІТ-ники - почали переїзджати з Києва в Анталію.

Зрозуміли, що якшо робота віддалена - і то вже надовго - а, може, й назавжди - то чого ж сидіти мерзнути в Києві.

Ось так от...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.