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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 04:05

  San написав: Кстати, учитывая сколько стоят апельсины в Турции, судьба приватного сада - стать строительной площадкой


Есть проект развития города/района - по тому проекту возможен выкуп территории справа и постройка там двухэтажного здания Библиотеки. Правда, это проект 2-х летней давности. Время изменилось.
Весь комплекс построен на участке в 7777 кв. м - он был в продаже.
Меня лично беспокоит - с точки зрения жильцов - только то, что находится слева. Там длинная полоска земли, которая НЕ принадлежит Застройщику.
Если и может быть "сюрприз" - то слева.

  San написав: В Анталии очень дождливые зимы, осадков раз в 10 больше, чем в той же Малаге. Акурт говорит, что они ночью в основном, что нивелирует немного этот недостаток.

А что на самом деле?
Зображення
Зображення
Что интересно:
- в Малаге более засушливый климат и по той же статистике дождливых дней меньше НЕ в 10 раз, а в 1,5.
- я не знаю, как это у природы получается, но в самом деле, если идет дождь то в 90% случаев - ночью. По крайней мере у меня такое ощущение.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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