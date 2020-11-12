Додано: Пон 23 лис, 2020 04:05

San написав: Кстати, учитывая сколько стоят апельсины в Турции, судьба приватного сада - стать строительной площадкой Кстати, учитывая сколько стоят апельсины в Турции, судьба приватного сада - стать строительной площадкой

San написав: В Анталии очень дождливые зимы, осадков раз в 10 больше, чем в той же Малаге. Акурт говорит, что они ночью в основном, что нивелирует немного этот недостаток.

Акурт говорит, что они ночью в основном, что нивелирует немного этот недостаток.

Есть проект развития города/района - по тому проекту возможен выкуп территории справа и постройка там двухэтажного здания Библиотеки. Правда, это проект 2-х летней давности. Время изменилось.Весь комплекс построен на участке в 7777 кв. м - он был в продаже.Меня лично беспокоит - с точки зрения жильцов - только то, что находится слева. Там длинная полоска земли, которая НЕ принадлежит Застройщику.Если и может быть "сюрприз" - то слева.А что на самом деле?Что интересно:- в Малаге более засушливый климат и по той же статистике дождливых дней меньше НЕ в 10 раз, а в 1,5.- я не знаю, как это у природы получается, но в самом деле, если идет дождь то в 90% случаев - ночью. По крайней мере у меня такое ощущение.