Есть проект развития города/района - по тому проекту возможен выкуп территории справа и постройка там двухэтажного здания Библиотеки. Правда, это проект 2-х летней давности. Время изменилось.
Весь комплекс построен на участке в 7777 кв. м - он был в продаже.
Меня лично беспокоит - с точки зрения жильцов - только то, что находится слева. Там длинная полоска земли, которая НЕ принадлежит Застройщику.
Если и может быть "сюрприз" - то слева.
А что на самом деле?
Что интересно:
- в Малаге более засушливый климат и по той же статистике дождливых дней меньше НЕ в 10 раз, а в 1,5.
- я не знаю, как это у природы получается, но в самом деле, если идет дождь то в 90% случаев - ночью. По крайней мере у меня такое ощущение.