Додано: Пон 23 лис, 2020 05:22

Предлагаю быть не мечтателями, а реалистами.

Про Малагу - не Малагу, Аликанте - не Аликанте следует ЗАБЫТЬ навсегда.

По сообщению моих сватов - граждан Франции:

- разрешается выходить из квартир/домов (они живут в частном доме) - на 1 (ОДИН) час в сутки;

- разрешается этот один час удалиться от квартиры/дома на расстояние в 1 (один) км. Иметь с собой в письменном виде цель такого удаления от дома.

- поскольку сват - мэр городка - то ему - более лояльные условия. НО ОН НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ.

- высылаю фото с Набережной в Анталии - как всегда, более 10 000 шагов вдоль Средиземного моря или на велосипеде, или плавание в море - завидуют.

"Зрите в корень", парни.

Мыслите стратегически.

Если получится.

У меня на март куплены авиабилеты в Марсель - похоже, не попаду...

У Вас 2 (два) варианта: слушать флайманов, мизантропов, франтов (они у меня в игноре - ценные (очень) умные (очень) мысли не вижу) или изучать "Три Закона Акурта".

Третье? Ну, не знаю. В Бразилию, что-ли слетать - зело дешевые авиабилеты сейчас из Киева - 613 евро туда и обратно...

P.S. Ночью на моем открытом балконе +19. В квартире (открыты двери "французского балкона") и окно в спальне +21. Горячая вода - от солнечного коллектора на крыше дома.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.