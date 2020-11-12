Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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San написав: Кстати, учитывая сколько стоят апельсины в Турции, судьба приватного сада - стать строительной площадкой
Есть проект развития города/района - по тому проекту возможен выкуп территории справа и постройка там двухэтажного здания Библиотеки. Правда, это проект 2-х летней давности. Время изменилось. Весь комплекс построен на участке в 7777 кв. м - он был в продаже. Меня лично беспокоит - с точки зрения будущих жильцов - только то, что находится слева. Там длинная полоска земли, которая НЕ принадлежит Застройщику. Если и может быть "сюрприз" - то слева.
San написав: В Анталии очень дождливые зимы, осадков раз в 10 больше, чем в той же Малаге. Акурт говорит, что они ночью в основном, что нивелирует немного этот недостаток.
А что на самом деле? Что интересно: - в Малаге более засушливый климат и по той же статистике дождливых дней меньше НЕ в 10 раз, а в 1,5. - я не знаю, как это у природы получается, но в самом деле, если идет дождь, то в 90% случаев - ночью. По крайней мере у меня такое ощущение. Дождь - это приятное время просмотра сериалов. В эти НЕ дождливые дни смотрю на Netflix сериал Undercover (рекомендую) - прикольно: по мнению сценаристов - Украина - основной производитель оружия, поставляет его в Бельгию, а оттуда в "Южный Судан".
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Предлагаю быть не мечтателями, а реалистами. Про Малагу - не Малагу, Аликанте - не Аликанте следует ЗАБЫТЬ навсегда. По сообщению моих сватов - граждан Франции: - разрешается выходить из квартир/домов (они живут в частном доме) - на 1 (ОДИН) час в сутки; - разрешается этот один час удалиться от квартиры/дома на расстояние в 1 (один) км. Иметь с собой в письменном виде цель такого удаления от дома. - поскольку сват - мэр городка - то ему - более лояльные условия. НО ОН НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ. - высылаю фото с Набережной в Анталии - как всегда, более 10 000 шагов вдоль Средиземного моря или на велосипеде, или плавание в море - завидуют. "Зрите в корень", парни. Мыслите стратегически. Если получится. У меня на март куплены авиабилеты в Марсель - похоже, не попаду... У Вас 2 (два) варианта: слушать флайманов, мизантропов, франтов (они у меня в игноре - ценные (очень) умные (очень) мысли не вижу) или изучать "Три Закона Акурта". Третье? Ну, не знаю. В Бразилию, что-ли слетать - зело дешевые авиабилеты сейчас из Киева - 613 евро туда и обратно... P.S. Ночью на моем открытом балконе +19. В квартире (открыты двери "французского балкона") и окно в спальне +21. Горячая вода - от солнечного коллектора на крыше дома.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.