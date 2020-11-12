Додано: Пон 23 лис, 2020 09:55

Вперше почув слово "дилетант" в десятому класі школи - так мене назвала однокласниця.

Зараз мешкає за кордонами України. Дуже мене те "заділо" і з тих пір намагаюся не бути дилетнатом.

Так що, судячі із цитат вище - дилетанти не перевелися.

"Три місяці +40" - ну точно дилетант.

+40... +45... +50 я пережив декілька разів в пустелі Сахара, потім пару разів - в Аравійської пустелі.

Тому дилентам розкажу: в Анталії НЕ буває "три місяці" +40.

В цьому році декілька днів температура сягала +40 - в кінці липня.

Декілька днів.

Єдине, що помічаєш: дуже сильно хочеться включити кондиціонер в авто.

Проте, у дилетантів немає авто - не зрозуміють.



Самі красиві берізки в світі я бачив на околицях славетного міста на ім"я "Омськ".

Але нвіть ворогу не пораджу там опинитися, незважаючи на красиві берізки.

Ой і дилетанти...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.