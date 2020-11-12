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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:22

  flyman написав:та невже?
спробуй.
Цікаво, як довго протягнеш "літо" від квітня до листопада, із +40 три місяці,
без явних 4х сезонів.

чи не заскучаєш за соснами і берізками

Тюююю, а +45-48 не хочеш? :) Взагалі нормас, головне не сонці довго не бути, і щоб вологості не було.

В Україні вже давно не 4 явних сезони, так що і тут якось не вийшло.
Але все ж таки англійці вумні людє...

Про берізки... Знаєш, ловлю себе на мислє, що до берізок і сосенок я б прокатився - в рашинську тайгу. Там в 4 сезони, і таки дари природи - смачні і свіжі :!:

Але не буду жати руку і обнімати - це прерогатива іншої людини :roll:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:47

  change_pm написав:
  flyman написав:та невже?
спробуй.
Цікаво, як довго протягнеш "літо" від квітня до листопада, із +40 три місяці,
без явних 4х сезонів.

чи не заскучаєш за соснами і берізками

Тюююю, а +45-48 не хочеш? :) Взагалі нормас, головне не сонці довго не бути, і щоб вологості не було.

В Україні вже давно не 4 явних сезони, так що і тут якось не вийшло.
Але все ж таки англійці вумні людє...

Про берізки... Знаєш, ловлю себе на мислє, що до берізок і сосенок я б прокатився - в рашинську тайгу. Там в 4 сезони, і таки дари природи - смачні і свіжі :!:

Але не буду жати руку і обнімати - це прерогатива іншої людини :roll:

Явно визначено 4 пори року.
При чому, клімат тепер більше схожий на такий як в Баварії.
Що досить таки непогано, як на мене: прогулка вечером по місту Тернополі нагадує шпацер по Мюнхені (Пілзені, Дрездені, Щеціну... )- сухо, чисто, файно.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:55

Вперше почув слово "дилетант" в десятому класі школи - так мене назвала однокласниця.
Зараз мешкає за кордонами України. Дуже мене те "заділо" і з тих пір намагаюся не бути дилетнатом.
Так що, судячі із цитат вище - дилетанти не перевелися.
"Три місяці +40" - ну точно дилетант.
+40... +45... +50 я пережив декілька разів в пустелі Сахара, потім пару разів - в Аравійської пустелі.
Тому дилентам розкажу: в Анталії НЕ буває "три місяці" +40.
В цьому році декілька днів температура сягала +40 - в кінці липня.
Декілька днів.
Єдине, що помічаєш: дуже сильно хочеться включити кондиціонер в авто.
Проте, у дилетантів немає авто - не зрозуміють.

Самі красиві берізки в світі я бачив на околицях славетного міста на ім"я "Омськ".
Але нвіть ворогу не пораджу там опинитися, незважаючи на красиві берізки.
Ой і дилетанти...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:03

  akurt написав:Вперше почув слово "дилетант" в десятому класі школи - так мене назвала однокласниця.
Зараз мешкає за кордонами України. Дуже мене те "заділо" і з тих пір намагаюся не бути дилетнатом.
Так що, судячі із цитат вище - дилетанти не перевелися.
"Три місяці +40" - ну точно дилетант.
+40... +45... +50 я пережив декілька разів в пустелі Сахара, потім пару разів - в Аравійської пустелі.
Тому дилентам розкажу: в Анталії НЕ буває "три місяці" +40.
В цьому році декілька днів температура сягала +40 - в кінці липня.
Декілька днів.
Єдине, що помічаєш: дуже сильно хочеться включити кондиціонер в авто.
Проте, у дилетантів немає авто - не зрозуміють.

Бачу пішли еротичні спогади дитинства і юності.
Може то було: імпотент а не дилетант (вже стлільки років пройшло, могло призабутися)?

п.с.
Самі красиві берізки в Парку Національного Відродження (колись Комсомольський парк) у м.Тернополі.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:07

Поки форумчани будуть читати корисні думки дилентанта Флаймана (я його поставив в ігнор - я, пане Флаймане, за те вибачився) я готую огляд того, що порадив би подивитися із нерухомості форумчанам.
Скоро буде. Не хочу бути дилетантом - тому точні адреси, точні координати, точні ціни та точні телефони. Кожен із форумчан зможе подзвонити. Це безкоштовно. Дзвінки в Туреччину з України - безкоштовні. Прямо з мобілки.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:10

  akurt написав:Поки форумчани будуть читати корисні думки дилентанта Флаймана (я його поставив в ігнор - я, пане Флаймане, за те вибачився) я готую огляд того, що порадив би подивитися із нерухомості форумчанам.
Скоро буде. Не хочу бути дилетантом - тому точні адреси, точні координати, точні ціни та точні телефони. Кожен із форумчан зможе подзвонити. Це безкоштовно. Дзвінки в Туреччину з України - безкоштовні. Прямо з мобілки.

що так, не справляються терецькі колеги - ріелтори з планом продаж?
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:46

Поки інші пани будуть розказувати, де немає грошей на газони на Набережній, группа компаній Doğuş (власник Ферит Шахенк), продала 42 відсотки своїх акцій в İstinyePark (Стамбул) державній компании Катара Qatar Holding.
За 1 000 000 000 доларів США.
Один. Мільярд. Доларів. США.
Одночасно - майже в той же день - санаторій «Львів» в Брюховичах під Львовом продали за 9 млн. грн.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:52

  akurt написав:Поки інші пани будуть розказувати, де немає грошей на газони на Набережній, группа компаній Doğuş (власник Ферит Шахенк), продала 42 відсотки своїх акцій в İstinyePark (Стамбул) державній компании Катара Qatar Holding.
За 1 000 000 000 доларів США.
Один. Мільярд. Доларів. США.
Одночасно - майже в той же день - санаторій «Львів» в Брюховичах під Львовом продали за 9 млн. грн.

Це покупка "для себе, а не в ОРЕНДУ"?
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