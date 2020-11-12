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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:22
flyman написав:
та невже?
спробуй.
Цікаво, як довго протягнеш "літо" від квітня до листопада, із +40 три місяці,
без явних 4х сезонів.
чи не заскучаєш за соснами і берізками
Тюююю, а +45-48 не хочеш?
Взагалі нормас, головне не сонці довго не бути, і щоб вологості не було.
В Україні вже давно не 4 явних сезони, так що і тут якось не вийшло.
Але все ж таки англійці вумні людє...
Про берізки... Знаєш, ловлю себе на мислє, що до берізок і сосенок я б прокатився - в рашинську тайгу. Там в 4 сезони, і таки дари природи - смачні і свіжі
Але не буду жати руку і обнімати - це прерогатива іншої людини
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:47
change_pm написав: flyman написав:
та невже?
спробуй.
Цікаво, як довго протягнеш "літо" від квітня до листопада, із +40 три місяці,
без явних 4х сезонів.
чи не заскучаєш за соснами і берізками
Тюююю, а +45-48 не хочеш?
Взагалі нормас, головне не сонці довго не бути, і щоб вологості не було.
В Україні вже давно не 4 явних сезони, так що і тут якось не вийшло.
Але все ж таки англійці вумні людє...
Про берізки... Знаєш, ловлю себе на мислє, що до берізок і сосенок я б прокатився - в рашинську тайгу. Там в 4 сезони, і таки дари природи - смачні і свіжі
Але не буду жати руку і обнімати - це прерогатива іншої людини
Явно визначено 4 пори року.
При чому, клімат тепер більше схожий на такий як в Баварії.
Що досить таки непогано, як на мене: прогулка вечером по місту Тернополі нагадує шпацер по Мюнхені (Пілзені, Дрездені, Щеціну... )- сухо, чисто, файно.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:55
Вперше почув слово "дилетант" в десятому класі школи - так мене назвала однокласниця.
Зараз мешкає за кордонами України. Дуже мене те "заділо" і з тих пір намагаюся не бути дилетнатом.
Так що, судячі із цитат вище - дилетанти не перевелися.
"Три місяці +40" - ну точно дилетант.
+40... +45... +50 я пережив декілька разів в пустелі Сахара, потім пару разів - в Аравійської пустелі.
Тому дилентам розкажу: в Анталії НЕ буває "три місяці" +40.
В цьому році декілька днів температура сягала +40 - в кінці липня.
Декілька днів.
Єдине, що помічаєш: дуже сильно хочеться включити кондиціонер в авто.
Проте, у дилетантів немає авто - не зрозуміють.
Самі красиві берізки в світі я бачив на околицях славетного міста на ім"я "Омськ".
Але нвіть ворогу не пораджу там опинитися, незважаючи на красиві берізки.
Ой і дилетанти...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 лис, 2020 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:03
akurt написав:
Вперше почув слово "дилетант
" в десятому класі школи - так мене назвала однокласниця.
Зараз мешкає за кордонами України. Дуже мене те "заділо
" і з тих пір намагаюся не бути дилетнатом.
Так що, судячі із цитат вище - дилетанти не перевелися."Три місяці +40"
- ну точно дилетант.
+40... +45... +50 я пережив декілька разів в пустелі Сахара, потім пару разів - в Аравійської пустелі.
Тому дилентам розкажу: в Анталії НЕ буває "три місяці" +40.
В цьому році декілька днів температура сягала +40 - в кінці липня.Декілька днів.
Єдине, що помічаєш: дуже сильно хочеться включити кондиціонер в авто.
Проте, у дилетантів немає авто - не зрозуміють.
Бачу пішли еротичні спогади дитинства і юності.
Може то було: імпотент
а не дилетант
(вже стлільки років пройшло, могло призабутися)?
п.с.
Самі красиві берізки в Парку Національного Відродження (колись Комсомольський парк) у м.Тернополі.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 23 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:07
Поки форумчани будуть читати корисні думки дилентанта Флаймана (я його поставив в ігнор - я, пане Флаймане, за те вибачився) я готую огляд того, що порадив би подивитися із нерухомості форумчанам.
Скоро буде. Не хочу бути дилетантом - тому точні адреси, точні координати, точні ціни та точні телефони. Кожен із форумчан зможе подзвонити. Це безкоштовно. Дзвінки в Туреччину з України - безкоштовні. Прямо з мобілки.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:10
akurt написав:
Поки форумчани будуть читати корисні думки дилентанта Флаймана (я його поставив в ігнор - я, пане Флаймане, за те вибачився) я готую огляд того, що порадив би подивитися із нерухомості форумчанам.
Скоро буде. Не хочу бути дилетантом - тому точні адреси, точні координати, точні ціни та точні телефони. Кожен із форумчан зможе подзвонити. Це безкоштовно. Дзвінки в Туреччину з України - безкоштовні. Прямо з мобілки.
що так, не справляються терецькі колеги - ріелтори з планом продаж?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:46
Поки інші пани будуть розказувати, де немає грошей на газони на Набережній, группа компаній Doğuş (власник Ферит Шахенк), продала 42 відсотки своїх акцій в İstinyePark (Стамбул) державній компании Катара Qatar Holding.
За 1 000 000 000 доларів США.
Один. Мільярд. Доларів. США.
Одночасно - майже в той же день - санаторій «Львів» в Брюховичах під Львовом продали за 9 млн. грн.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:52
akurt написав:
Поки інші пани будуть розказувати, де немає грошей на газони на Набережній, группа компаній Doğuş
(власник Ферит Шахенк
), продала 42 відсотки своїх акцій в İstinyePark
(Стамбул) державній компании Катара Qatar Holding.
За 1 000 000 000 доларів США.
Один. Мільярд. Доларів. США.
Одночасно - майже в той же день - санаторій «Львів» в Брюховичах під Львовом продали за 9 млн. грн.
Це покупка "для себе, а не в ОРЕНДУ"?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:16
akurt написав:Предлагаю быть не мечтателями, а реалистами.
Про Малагу - не Малагу, Аликанте - не Аликанте следует ЗАБЫТЬ навсегда.
По сообщению моих сватов - граждан Франции:
- разрешается выходить из квартир/домов (они живут в частном доме) - на 1 (ОДИН) час в сутки;
- разрешается этот один час удалиться от квартиры/дома на расстояние в 1 (один) км. Иметь с собой в письменном виде цель такого удаления от дома.
- поскольку сват - мэр городка - то ему - более лояльные условия. НО ОН НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ.
- высылаю фото с Набережной в Анталии - как всегда, более 10 000 шагов вдоль Средиземного моря или на велосипеде, или плавание в море - завидуют.
"Зрите в корень", парни.
Мыслите стратегически.
Если получится.P.S.
Ночью на моем открытом балконе +19. В квартире (открыты двери "французского балкона") и окно в спальне +21. Горячая вода - от солнечного коллектора на крыше дома.
На открытом балконе при ночной температуре в 15-16° у Акурта 19. Человек-сказка.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:40
Всё ещё сомневаетесь?
Много раз доказывал, что напрасно.
Нужно покупать квартиры не только в хороших городах, но и в хороших домах, а не в тех, что слеплены из дерьма.
У меня еще и НЕ слышно никаких соседей - ни снизу, ни сверху, ни сбоку. Никогда.
Вот во Львове у меня не дай Бог ребенок пробежит по квартире сверху - слышу даже, как сосед прячет заначку от жены, сворачивая купюру в 4 раза.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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