Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Эх, хорошо люди устраиваются: у соседки - наша украинка - сын в Киеве колотит бабло, занимаясь омолаживанием... Есть ещё - немерено - наивных и доверчивых...
А мама его в это время ведет совершенно здоровый образ жизни в Анталии. Соседка моя, живет через пару кварталов от меня в Анталии... Сегодня в Анталии вода в море +28, сейчас воздух +27... Завтра прогнозируют +38...
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Пока Мизантроп страдает от холода в селе под Киевом, накрывая старым марселевым одеялом старенький трактор, пока stm сильно переживает, чтобы я не мерз при +23 сегодня днем, у меня есть предложение к форумчанам: собрать в одном ведре всех флудеров ветки и полить Кока-Колой. Это нужно сделать! Смотрите, они тут 2,5 года вещают, выкрикивая из подвалов и погребов, выкрикивая из старых с прогнившими полами двушек: "Все подешевело! Все дешевеет! Лучших квартир, чем в Киеве с видом на жд рельсы нет! Мы сидим в ([i]удалено) и вам там сидеть!"[/i] - я сделал простую и всем известную вещь: сделал поиск для случая, вдруг Мизантропу удастся продать вою измученную панельную двушку 30-ти летней давности. Сможет ли он что-то купить в Анталии? И Вы знаете, поиск был грустным: дешевле 500 000 лир - это 65 000 долларов ближе 1000 м до моря - ничего не купить. Вот я пересмотрел все варианты - там только пара интересных. https://www.sahibinden.com/satilik-dair ... &a20=38473 Так что наш несчастиный Мизантроп как сидел в (удалено) по шею - так и будет сидеть. Тем более, что двушка-старушка с заляпанными обоями никак не продается...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Эх, хорошо люди устраиваются: у соседки - наша украинка - сын в Киеве колотит бабло, занимаясь омолаживанием... Есть ещё - немерено - наивных и доверчивых...
А мама его в это время ведет совершенно здоровый образ жизни в Анталии. Соседка моя, живет через пару кварталов от меня в Анталии... Сегодня в Анталии вода в море +28, сейчас воздух +27... Завтра прогнозируют +38...
Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю. Вибачайте. Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях. Вибачайте.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Пока Мизантроп страдает от холода в селе под Киевом, накрывая старым марселевым одеялом старенький трактор, пока stm сильно переживает, чтобы я не мерз при +23 сегодня днем, у меня есть предложение к форумчанам: собрать в одном ведре всех флудеров ветки и полить Кока-Колой. Это нужно сделать! Смотрите, они тут 2,5 года вещают, выкрикивая из подвалов и погребов, выкрикивая из старых с прогнившими полами двушек: "Все подешевело! Все дешевеет! Лучших квартир, чем в Киеве с видом на жд рельсы нет! Мы сидим в ([i]удалено) и вам там сидеть!"[/i] - я сделал простую и всем известную вещь: сделал поиск для случая, вдруг Мизантропу удастся продать вою измученную панельную двушку 30-ти летней давности. Сможет ли он что-то купить в Анталии? И Вы знаете, поиск был грустным: дешевле 500 000 лир - это 65 000 долларов ближе 1000 м до моря - ничего не купить. Вот я пересмотрел все варианты - там только пара интересных. https://www.sahibinden.com/satilik-dair ... &a20=38473 Так что наш несчастиный Мизантроп как сидел в (удалено) по шею - так и будет сидеть. Тем более, что двушка-старушка с заляпанными обоями никак не продается...
не правильно вопрос поставлено Сможет ли он что-то купить в Анталии? треба а зачєм он что-то купить в Анталии?
flyman написав:а зачєм он что-то купить в Анталии?
когда есть в Фетхие
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Бачите, пане Флаймане: я ж вам говорив: не годиться випускнику Києво-Могилянки за напрямом "Економіка" товаришувати із Мизантропами. Ви не послухали. Я Вам говорив: НЕ позорьтеся. Ви не послухали. Я Вам говорив: не позорьте Києво-Могилянку - форумчани будуть боятися туди надсилати дітей на навчання. Не послухали. Я Вам говорив: не треба копіювати з приватного листування з Мизантропом дурниці. Він вже "підставив" не тільки себе, а й інших. Не послухали. Я Вам говорив: створіть консорціум з себе (маєте старого ровера за 40 доларів), з Мизантропа (має старенького трактора), з Франта (має автівку) та залучіть той консорціум для реалізації велетенського проєкту "Оточити Кийов кавалірками" - хоч допоможуть робити заміри та підвозити плитку та цемент - не послухали. Теперь маєте таку компанію, яку маєте. На жаль для Вас.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Бачите, пане Флаймане: я ж вам говорив: не годится випускнику Києво-Могилянки за напрямом "Економіка" товаришувати із Мизантропами. Ви не послухали. Я Вам говорив: НЕ позорьтеся. Ви не послухали. Я Вам говорив: не позорьте Києво-Могилянку - форумчани будуть боятися туди надсилати дітей на навчання. Не послухали. Я Вам говорив: створіть консорціум з себе (маєте старого ровера за 40 доларів), з Мизантропа (має старенького трактора), з Франта (має автівку) та залучіть той консорціум для реалізації велетенського проєкту "Оточити Кийов кавалірками" - хоч допоможуть робити заміри та підвозити плитку та цемент - не послухали. Теперь маєте таку компанію, яку маєте. На жаль для Вас.
якщо я почну оточувати Київ кавалірками подвійним кільцем, то в мене може не вистачити тоді ресурсу на турецьку нерухомість, а поки що є шанс: Ізмір, Фетхіє, Анталія, Аланія. Так що пане акурте з нетерпінням чекаю свіжі "гарячі сводкі с полєй" ТРЖН.
зі для замірів і підвозу є така штука, називається : прораб
Шановні форумчани - у звязку з черговою атакою флудерів - безробіних та безхатніх - на цю гілку - обіцяний мною материал про те, щоби я порадив в ці дні купити із нерухомості для себе за кордоном - буде завтра. Поки слухайте поради безробіних безхатченків - вже рекомендували вам притулитися до берізок. Яких ніколи не мали, не мають, не будуть мати та не садили за все життя. Хто зна - може щось і корисне Вам і напишуть. Пальці, правда, змерзли в них трохи - працює тільки тепловентилятор в напівпідвалі в Бучі - але хто зна... Все бува...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.