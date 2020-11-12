Додано: Пон 23 лис, 2020 17:20

Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю.

Вибачайте.

Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях.

Вибачайте.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.