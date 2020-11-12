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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:20

Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю.
Вибачайте.
Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях.
Вибачайте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:21

  akurt написав:Пока Мизантроп страдает от холода в селе под Киевом, накрывая старым марселевым одеялом старенький трактор, пока stm сильно переживает, чтобы я не мерз при +23 сегодня днем, у меня есть предложение к форумчанам: собрать в одном ведре всех флудеров ветки и полить Кока-Колой.
Это нужно сделать!
Смотрите, они тут 2,5 года вещают, выкрикивая из подвалов и погребов, выкрикивая из старых с прогнившими полами двушек: "Все подешевело! Все дешевеет! Лучших квартир, чем в Киеве с видом на жд рельсы нет! Мы сидим в ([i]удалено) и вам там сидеть!"[/i] - я сделал простую и всем известную вещь: сделал поиск для случая, вдруг Мизантропу удастся продать вою измученную панельную двушку 30-ти летней давности.
Сможет ли он что-то купить в Анталии?
И Вы знаете, поиск был грустным: дешевле 500 000 лир - это 65 000 долларов ближе 1000 м до моря - ничего не купить.
Вот я пересмотрел все варианты - там только пара интересных.
https://www.sahibinden.com/satilik-dair ... &a20=38473
Так что наш несчастиный Мизантроп как сидел в (удалено) по шею - так и будет сидеть.
Тем более, что двушка-старушка с заляпанными обоями никак не продается...


не правильно вопрос поставлено
Сможет ли он что-то купить в Анталии?
треба
а зачєм он что-то купить в Анталии?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:а зачєм он что-то купить в Анталии?
когда есть в Фетхие
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:31

Бачите, пане Флаймане: я ж вам говорив: не годиться випускнику Києво-Могилянки за напрямом "Економіка" товаришувати із Мизантропами. Ви не послухали.
Я Вам говорив: НЕ позорьтеся. Ви не послухали.
Я Вам говорив: не позорьте Києво-Могилянку - форумчани будуть боятися туди надсилати дітей на навчання. Не послухали.
Я Вам говорив: створіть консорціум з себе (маєте старого ровера за 40 доларів), з Мизантропа (має старенького трактора), з Франта (має автівку) та залучіть той консорціум для реалізації велетенського проєкту "Оточити Кийов кавалірками" - хоч допоможуть робити заміри та підвозити плитку та цемент - не послухали.
Теперь маєте таку компанію, яку маєте.
На жаль для Вас.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42

  akurt написав:Бачите, пане Флаймане: я ж вам говорив: не годится випускнику Києво-Могилянки за напрямом "Економіка" товаришувати із Мизантропами. Ви не послухали.
Я Вам говорив: НЕ позорьтеся. Ви не послухали.
Я Вам говорив: не позорьте Києво-Могилянку - форумчани будуть боятися туди надсилати дітей на навчання. Не послухали.
Я Вам говорив: створіть консорціум з себе (маєте старого ровера за 40 доларів), з Мизантропа (має старенького трактора), з Франта (має автівку) та залучіть той консорціум для реалізації велетенського проєкту "Оточити Кийов кавалірками" - хоч допоможуть робити заміри та підвозити плитку та цемент - не послухали.
Теперь маєте таку компанію, яку маєте.
На жаль для Вас.

якщо я почну оточувати Київ кавалірками подвійним кільцем, то в мене може не вистачити тоді ресурсу на турецьку нерухомість, а поки що є шанс: Ізмір, Фетхіє, Анталія, Аланія.
Так що пане акурте з нетерпінням чекаю свіжі "гарячі сводкі с полєй" ТРЖН.

зі
для замірів і підвозу є така штука, називається : прораб
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:50

Шановні форумчани - у звязку з черговою атакою флудерів - безробіних та безхатніх - на цю гілку - обіцяний мною материал про те, щоби я порадив в ці дні купити із нерухомості для себе за кордоном - буде завтра.
Поки слухайте поради безробіних безхатченків - вже рекомендували вам притулитися до берізок.
Яких ніколи не мали, не мають, не будуть мати та не садили за все життя.
Хто зна - може щось і корисне Вам і напишуть.
Пальці, правда, змерзли в них трохи - працює тільки тепловентилятор в напівпідвалі в Бучі - але хто зна...
Все бува...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Де ви такі дурниці розшукуєте?

Тут.
https://www.youtube.com/watch?v=9bLG3tTOOtA
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Извиняюсь за оффтоп, но я просто офигеваю от цен:
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