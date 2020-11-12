Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю.
Вибачайте.
Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях.
Вибачайте.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:20
Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю.
Вибачайте.
Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях.
Вибачайте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:21
не правильно вопрос поставлено
Сможет ли он что-то купить в Анталии?
треба
а зачєм он что-то купить в Анталии?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:31
Бачите, пане Флаймане: я ж вам говорив: не годиться випускнику Києво-Могилянки за напрямом "Економіка" товаришувати із Мизантропами. Ви не послухали.
Я Вам говорив: НЕ позорьтеся. Ви не послухали.
Я Вам говорив: не позорьте Києво-Могилянку - форумчани будуть боятися туди надсилати дітей на навчання. Не послухали.
Я Вам говорив: створіть консорціум з себе (маєте старого ровера за 40 доларів), з Мизантропа (має старенького трактора), з Франта (має автівку) та залучіть той консорціум для реалізації велетенського проєкту "Оточити Кийов кавалірками" - хоч допоможуть робити заміри та підвозити плитку та цемент - не послухали.
Теперь маєте таку компанію, яку маєте.
На жаль для Вас.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42
якщо я почну оточувати Київ кавалірками подвійним кільцем, то в мене може не вистачити тоді ресурсу на турецьку нерухомість, а поки що є шанс: Ізмір, Фетхіє, Анталія, Аланія.
Так що пане акурте з нетерпінням чекаю свіжі "гарячі сводкі с полєй" ТРЖН.
зі
для замірів і підвозу є така штука, називається : прораб
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:50
Шановні форумчани - у звязку із зайнятістю - обіцяний мною материал про те, щоби я порадив в ці дні купити із нерухомості для себе за кордоном - буде завтра.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Извиняюсь за оффтоп, но я просто офигеваю от цен:
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:04
найбезпечніші та найдешевші країни
з поправкою на сьогодні, виходить Грузія
https://fi202x.blogspot.com/
Зараз переглядають цей форум: Клаус і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|