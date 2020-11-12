Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю.
Вибачайте.
Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях.
Вибачайте.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:20
Може щось Ви там і розумне вище написали, пане Флаймане, але я Вас заніс в список неадеватів та не читаю.
Вибачайте.
Для мене безробітні не є орієнтиром та істинами в усіх питаннях.
Вибачайте.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:21
не правильно вопрос поставлено
Сможет ли он что-то купить в Анталии?
треба
а зачєм он что-то купить в Анталии?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:31
Бачите, пане Флаймане: я ж вам говорив: не годиться випускнику Києво-Могилянки за напрямом "Економіка" товаришувати із Мизантропами. Ви не послухали.
Я Вам говорив: НЕ позорьтеся. Ви не послухали.
Я Вам говорив: не позорьте Києво-Могилянку - форумчани будуть боятися туди надсилати дітей на навчання. Не послухали.
Я Вам говорив: створіть консорціум з себе (маєте старого ровера за 40 доларів), з Мизантропа (має старенького трактора), з Франта (має автівку) та залучіть той консорціум для реалізації велетенського проєкту "Оточити Кийов кавалірками" - хоч допоможуть робити заміри та підвозити плитку та цемент - не послухали.
Теперь маєте таку компанію, яку маєте.
На жаль для Вас.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:42
якщо я почну оточувати Київ кавалірками подвійним кільцем, то в мене може не вистачити тоді ресурсу на турецьку нерухомість, а поки що є шанс: Ізмір, Фетхіє, Анталія, Аланія.
Так що пане акурте з нетерпінням чекаю свіжі "гарячі сводкі с полєй" ТРЖН.
зі
для замірів і підвозу є така штука, називається : прораб
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:50
Шановні форумчани - у звязку із зайнятістю - обіцяний мною материал про те, щоби я порадив в ці дні купити із нерухомості для себе за кордоном - буде завтра.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 лис, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Извиняюсь за оффтоп, но я просто офигеваю от цен:
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:04
найбезпечніші та найдешевші країни
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 24 лис, 2020 07:11
Hi, BIGor!
(ссылка на видео выше)
Thanks! Интересное видео.
Парней, конечно, в некоторых местах можно ловить на нестыковках ("подняли за три месяца в 2 раза", «Силиконовая долина» и Кипр – это одно и тоже» и так далее - думаю Мавроди даже оглянулся), но в целом интересно.
Важные моменты на 10-17 минуте:
- я тоже знаю, что на Кипре как нигде в мире распространено воровство. Прятать и закрывать надо все подряд. Но это не отпугнет нашего человека.
- НО ВОТ ВАЖНЫЙ и известный момент: ВЫСЕЛЕНИЕ АРЕНДАТОРА, который не платит. Там товарищ так сказал красиво, что вот приходит «социальная служба» изучает и выселение через 3 месяца.
Эту схему давно изучили и в Турции: арендатор – если НЕ имеет авто, квартиры (имущества) – ВЫ ЕГО НЕ ВЫСЕЛИТЕ НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО. Никакой суд не выселит. То есть существует мошенническая схема: заселился – платил 2-3-4 месяца – перестал платить – арендодатель в полицию, в суд, куда угодно – арендатор показывает – да это видно и через налоговую – что у него нет ничего за душой – выселить нельзя.
А кто арендодатель? – иностранец? – он прилетел на неделю – улетай, дорогой! А может, и не долетишь. А может, по дороге 'корону' подхватишь.
На 19:30 - оговорка по Фрейду - можно заработать 5-7% от ДОХОДА. Или не оговорка…
На 20:00 – марсианский пейзаж… Грустно как-то… Какие там березки? Вы о чем?
Оно и понятно: на Кипре НЕТ воды вообще от слова "вообще". Про это ребята на видео молчат...
Ну а вообще хорошие предложения далее: всего 2 500 000 евро.
Которые якобы будут приносить 7000 евро в месяц.
Считаем:
2 500 000 – 100%
12х7000 – х%
Х=12х7000х100/2500000=3.36% годовых.
Смеется даже Флайман с его никогда недостроенными кавалірками.
Ну и "дьявол кроется в деталях" – 7000 в месяц - не каждый месяц… Или каждый? 6 месяцев в году - и интервьюируемая запнулась...
В этом году в Лимассоле приземляется всего 3-4 самолета в сутки.
Это приземляются самолеты с несущими "в клювике деньгами"...
500-700 евро в сутки? За что?
Вчера на Карибы из Стокгольма прилетела семья приятеля - наши украинцы - отдохнуть - УУУУУУУ!!!!!!! Супер!
+28 для жителя Стокгольма - это все равно, что +45 в Египте.
Какая цена на семью в трое человек? Цитата: "525 евро за семь дней на семью. В стоимость включен отель, и перелёт. Еда не включена."
Цитата 2: "С нами ещё друзья, им обошлось 800 евро, но их 5ть человек в семье, и номер в гостинице 3х комнатный с кухней."
Вот прямо вижу, как семья из Швеции платит 500-700 евро в сутки. В Швеции, как известно. живут одни дураки.
Смотрим далее: постер на экране: окупаемость 14,8 лет – НИКАКОЙ украинский инвестор на такое не пойдет. Норма (украинская): 8 лет. Все, что НЕ окупается за 8 лет - даже не начинается.
На 27-ой минуте отличное предложение купить за 100 000 евро квартиру под ремонт (!!!) (площадь 50 кв. метров), привезти «свою команду» и ремонтировать за 300 евро квадрат.
Супер!
В переводе на понятный язык: кто-то хочет сбыть старье, а парни хотят в этом помочь и на этом заработать. А ВОТ САМИ СВОЮ КОПЕЙКУ в такой выгодный ремонт и не думают вкидывать. Заметили это?
Прямо вижу - далее по видео – Ай-Тишников, которые массово приезжают (самолеты правда не летают) и в очередь берут квартиры по 150 000 евро после реновации.
Ценное еще предложение купить квартиру под реновацию за 300 000 евро. То есть под ремонт.
Сделали ремонт и продали - не иначе лохам - за 600 000 евро.
И все это за 3 (три) месяца (минуты 29-30).
Странно, что не стоит очередь жителей Магнитогорска Питера и Екатеринбурга - реально шальные деньги!
На 30-ой минуте даже ведущий сказал: «КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ».
На 32-ой минуте шикарный брошенный долгострой с квартирами по 1,5 миллиона евро.
Надо брать…
На 40:30 отличный совет: «На Кипре запаситесь терпением и деньгами».
Самое то, чего надо…
Для справки:
"Согласно данным Земельного кадастра, за полугодие с января по июнь 2020 года объем продаж недвижимости иностранцам достиг 1391, из которых 943 - от покупателей за пределами ЕС и 448 - от покупателей внутри ЕС. Эти продажи составили 42,5% от общенациональных продаж в первой половине 2020 года."
BIGor! Спасибо за видео! Все - по теме ветки! Отлично!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 лис, 2020 07:47, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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