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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:24

akurt
тыкнул в зиллоу, за схожие деньги (2.5 млн евро за 140 м2 в человейнике) можно в сан-франциско купить дом с видом на воду.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:35

Это правда. Даже дешевле.
Сын приятеля - наш украинец - программист - купил в прошлом году то-ли в районе San Jose "Силиконовая долина", то-ли в районе Half Moon Bay дом для себя за 1 500 000 долларов США.

По сообщению моих респондентов, в Калифорнии сейчас упали цены на недвигу.
С арендаторами караул: в Сан Франциско в районе жд вокзала стоят целые кварталы пустые. Нет ни одного жильца.

Мне еще понравился ушлый "московский студент"-киприот - 6 лет отучился в Москве и привез оттуда на Кипр москвичку с дИтями - показывает явно брошенный недострой и говорит, что мы вам поможем "отмыть бабки". ТокА несите в клювике. 250 000 евро... (!!!)
Ну и проболтался: подъем в 100% - это "по нашенски"!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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