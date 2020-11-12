Додано: Вів 24 лис, 2020 07:35

Это правда. Даже дешевле.

Сын приятеля - наш украинец - программист - купил в прошлом году то-ли в районе San Jose "Силиконовая долина", то-ли в районе Half Moon Bay дом для себя за 1 500 000 долларов США.



По сообщению моих респондентов, в Калифорнии сейчас упали цены на недвигу.

С арендаторами караул: в Сан Франциско в районе жд вокзала стоят целые кварталы пустые. Нет ни одного жильца.



Мне еще понравился ушлый "московский студент"-киприот - 6 лет отучился в Москве и привез оттуда на Кипр москвичку с дИтями - показывает явно брошенный недострой и говорит, что мы вам поможем "отмыть бабки". ТокА несите в клювике. 250 000 евро... (!!!)

Ну и проболтался: подъем в 100% - это "по нашенски"!

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.