akurt написав:

BIGor написав: Извиняюсь за оффтоп, но я просто офигеваю от цен:

.... Извиняюсь за оффтоп, но я просто офигеваю от цен:....

нет ничего за душой

Или не оговорка…

марсианский пейзаж…

после реновации.

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ

На Кипре запаситесь терпением и деньгами

Hi,(ссылка на видео выше)Thanks! Интересное видео.Парней, конечно, в некоторых местах можно ловить на нестыковках ("подняли за три месяца в 2 раза", «Силиконовая долина» и Кипр – это одно и тоже» и так далее - думаю Мавроди даже оглянулся), но в целом интересно.Важные моменты на 10-17 минуте:- я тоже знаю, что на Кипре как нигде в мире распространено воровство. Прятать и закрывать надо все подряд. Но это не отпугнет нашего человека.- НО ВОТ ВАЖНЫЙ и известный момент: ВЫСЕЛЕНИЕ АРЕНДАТОРА, который не платит. Там товарищ так сказал красиво, что вот приходит «социальная служба»и выселение через 3 месяца.Эту схему давно изучили и в Турции: арендатор – если НЕ имеет авто, квартиры (имущества) – ВЫ ЕГО НЕ ВЫСЕЛИТЕ НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО. Никакой суд не выселит. То есть существует мошенническая схема: заселился – платил 2-3-4 месяца – перестал платить – арендодатель в полицию, в суд, куда угодно – арендатор показывает – да это видно и через налоговую – что у него– выселить нельзя.А кто арендодатель? – иностранец? – он прилетел на неделю – улетай, дорогой! А может, и не долетишь. А может, по дороге 'корону' подхватишь.На 19:30 - оговорка по Фрейду - можно заработать 5-7% от ДОХОДА.На 20:00 –Грустно как-то… Какие там березки? Вы о чем?Оно и понятно: на Кипре НЕТ воды вообще от слова "вообще". Про это ребята на видео молчат...Ну а вообще хорошие предложения далее: всего 2 500 000 евро.Которые якобы будут приносить 7000 евро в месяц.Считаем:2 500 000 – 100%12х7000 – х%Х=12х7000х100/2500000=3.36% годовых.Смеется даже Флайман с его никогда недостроенными кавалірками.Ну и "дьявол кроется в деталях" – 7000 в месяц - не каждый месяц… Или каждый? 6 месяцев в году - и интервьюируемая запнулась...В этом году в Лимассоле приземляется всего 3-4 самолета в сутки.Это приземляются самолеты с несущими "в клювике деньгами"...500-700 евро в сутки? За что?Вчера на Карибы из Стокгольма прилетела семья приятеля - наши украинцы - отдохнуть - УУУУУУУ!!!!!!! Супер!+28 для жителя Стокгольма - это все равно, что +45 в Египте.Какая цена на семью в трое человек? Цитата: "525 евро за семь дней на семью. В стоимость включен отель, и перелёт. Еда не включена."Цитата 2: "С нами ещё друзья, им обошлось 800 евро, но их 5ть человек в семье, и номер в гостинице 3х комнатный с кухней."Вот прямо вижу, как семья из Швеции платит 500-700 евро в сутки. В Швеции, как известно. живут одни дураки.Смотрим далее: постер на экране:– НИКАКОЙ украинский инвестор на такое не пойдет. Норма (украинская): 8 лет. Все, что НЕ окупается за 8 лет - даже не начинается.На 27-ой минуте отличное предложение купить за 100 000 евро квартиру(!!!) (площадь 50 кв. метров), привезти «свою команду» и ремонтировать за 300 евро квадрат.Супер!В переводе на понятный язык: кто-то хочет сбыть старье, а парни хотят в этом помочь и на этом заработать. А ВОТ САМИ СВОЮ КОПЕЙКУ в такой выгодный ремонт и не думают вкидывать. Заметили это?Прямо вижу - далее по видео – Ай-Тишников, которые массово приезжают (самолеты правда не летают) и в очередь берут квартиры по 150 000 евроЦенное еще предложение купить квартиру под реновацию за 300 000 евро. То есть под ремонт.Сделали ремонт и продали - не иначе лохам - за 600 000 евро.И все это за 3 (три) месяца (минуты 29-30).Странно, что не стоит очередь жителей Магнитогорска Питера и Екатеринбурга - реально шальные деньги!На 30-ой минуте даже ведущий сказал: «».На 32-ой минуте шикарный брошенный долгострой с квартирами по 1,5 миллиона евро.Надо брать…На 40:30 отличный совет: «».Самое то, чего надо…Для справки:"Согласно данным Земельного кадастра, за полугодие с января по июнь 2020 года объем продаж недвижимости иностранцам достиг 1391, из которых 943 - от покупателей за пределами ЕС и 448 - от покупателей внутри ЕС. Эти продажи составили 42,5% от общенациональных продаж в первой половине 2020 года."! Спасибо за видео! Все - по теме ветки! Отлично!