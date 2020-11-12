akurt
тыкнул в зиллоу, за схожие деньги (2.5 млн евро за 140 м2 в человейнике) можно в сан-франциско купить дом с видом на воду.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лис, 2020 07:24
akurt
тыкнул в зиллоу, за схожие деньги (2.5 млн евро за 140 м2 в человейнике) можно в сан-франциско купить дом с видом на воду.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 24 лис, 2020 07:35
Это правда. Даже дешевле.
Сын приятеля - наш украинец - программист - купил в прошлом году то-ли в районе San Jose "Силиконовая долина", то-ли в районе Half Moon Bay дом для себя за 1 500 000 долларов США.
По сообщению моих респондентов, в Калифорнии сейчас упали цены на недвигу.
С арендаторами караул: в Сан Франциско в районе жд вокзала стоят целые кварталы пустые. Нет ни одного жильца.
Мне еще понравился ушлый "московский студент"-киприот - 6 лет отучился в Москве и привез оттуда на Кипр москвичку с дИтями - показывает явно брошенный недострой и говорит, что мы вам поможем "отмыть бабки". ТокА несите в клювике. 250 000 евро... (!!!)
Ну и проболтался: подъем в 100% - это "по нашенски"!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:21
Мне кажется, москвичи со своими шальными деньгами перегрели рынок, да и в программе весь упор делается на Лимасол, ИТ-мекка итд. Хотя ИТ компания Варгейминг (которая на слуху) сама построила себе офис в Никосии (наверное не было столько денег купить у спекулей). Пляж в Лимасоле - никакой. Один вывод - там где много русских вкладывают свои шальные деньги - рынок перегрет.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:29
Я еще имею точку зрения, что рынок НЕ перегрет, а там полная попа.
Ну уж очень стараются участники отлично снятого ролика.
И оттого НУ ОЧЕНЬ часто оговариваются и даже "ляпают невпопад".
Явно хотят лохА заманить купить то, что давно не продается - и взять его под "реновацию".
Там есть эпизод, когда женщина-риелтор говорит, что ОНИ ТАК ВСЕГДА делают - знакомят покупана с Застройщиком-студентом из Москвы.
Забавно выглядит знакомство покупана с Застройщиком, стоящим в черных очках в явно недостроенном.
Ну и еще: часто есть виды на городки на острове в восточном Средиземноморье - там видите деревья или парки?
Ну и не забываем: въезд на Кипр для украинцев закрыт.
Кто знает - нам не дано предугадать - возможно и навсегда...
Кстати, приятели (наши украинцы), вчера прибывшие из Стокгольма на Канарские острова, написали:
"...пришлось кучу бумажек заполнить по ковид вирусу. Самое смешное что тур компания даже ковид тесты сама нам оплатила, они стоят по 50 евро за человека..."
P.S. По поводу "гастролеров" на Кипре из Румынии и Сербии.
Знать надо и вот такое:
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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