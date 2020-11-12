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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тут.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 19:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Извиняюсь за оффтоп, но я просто офигеваю от цен:
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:04
найбезпечніші та найдешевші країни
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Додано: Вів 24 лис, 2020 07:11
Hi, BIGor!
(ссылка на видео выше)
Thanks! Интересное видео.
Парней, конечно, в некоторых местах можно ловить на нестыковках ("подняли за три месяца в 2 раза", «Силиконовая долина» и Кипр – это одно и тоже» и так далее - думаю Мавроди даже оглянулся), но в целом интересно.
Важные моменты на 10-17 минуте:
- я тоже знаю, что на Кипре как нигде в мире распространено воровство. Прятать и закрывать надо все подряд. Но это не отпугнет нашего человека.
- НО ВОТ ВАЖНЫЙ и известный момент: ВЫСЕЛЕНИЕ АРЕНДАТОРА, который не платит. Там товарищ так сказал красиво, что вот приходит «социальная служба» изучает и выселение через 3 месяца.
Эту схему давно изучили и в Турции: арендатор – если НЕ имеет авто, квартиры (имущества) – ВЫ ЕГО НЕ ВЫСЕЛИТЕ НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО. Никакой суд не выселит. То есть существует мошенническая схема: заселился – платил 2-3-4 месяца – перестал платить – арендодатель в полицию, в суд, куда угодно – арендатор показывает – да это видно и через налоговую – что у него нет ничего за душой – выселить нельзя.
А кто арендодатель? – иностранец? – он прилетел на неделю – улетай, дорогой! А может, и не долетишь. А может, по дороге 'корону' подхватишь.
На 19:30 - оговорка по Фрейду - можно заработать 5-7% от ДОХОДА. Или не оговорка…
На 20:00 – марсианский пейзаж… Грустно как-то… Какие там березки? Вы о чем?
Оно и понятно: на Кипре НЕТ воды вообще от слова "вообще". Про это ребята на видео молчат...
Ну а вообще хорошие предложения далее: всего 2 500 000 евро.
Которые якобы будут приносить 7000 евро в месяц.
Считаем:
2 500 000 – 100%
12х7000 – х%
Х=12х7000х100/2500000=3.36% годовых.
Смеется даже Флайман с его никогда недостроенными кавалірками.
Ну и "дьявол кроется в деталях" – 7000 в месяц - не каждый месяц… Или каждый? 6 месяцев в году - и интервьюируемая запнулась...
В этом году в Лимассоле приземляется всего 3-4 самолета в сутки.
Это приземляются самолеты с несущими "в клювике деньгами"...
500-700 евро в сутки? За что?
Вчера на Карибы из Стокгольма прилетела семья приятеля - наши украинцы - отдохнуть - УУУУУУУ!!!!!!! Супер!
+28 для жителя Стокгольма - это все равно, что +45 в Египте.
Какая цена на семью в трое человек? Цитата: "525 евро за семь дней на семью. В стоимость включен отель, и перелёт. Еда не включена."
Цитата 2: "С нами ещё друзья, им обошлось 800 евро, но их 5ть человек в семье, и номер в гостинице 3х комнатный с кухней."
Вот прямо вижу, как семья из Швеции платит 500-700 евро в сутки. В Швеции, как известно. живут одни дураки.
Смотрим далее: постер на экране: окупаемость 14,8 лет – НИКАКОЙ украинский инвестор на такое не пойдет. Норма (украинская): 8 лет. Все, что НЕ окупается за 8 лет - даже не начинается.
На 27-ой минуте отличное предложение купить за 100 000 евро квартиру под ремонт (!!!) (площадь 50 кв. метров), привезти «свою команду» и ремонтировать за 300 евро квадрат.
Супер!
В переводе на понятный язык: кто-то хочет сбыть старье, а парни хотят в этом помочь и на этом заработать. А ВОТ САМИ СВОЮ КОПЕЙКУ в такой выгодный ремонт и не думают вкидывать. Заметили это?
Прямо вижу - далее по видео – Ай-Тишников, которые массово приезжают (самолеты правда не летают) и в очередь берут квартиры по 150 000 евро после реновации.
Ценное еще предложение купить квартиру под реновацию за 300 000 евро. То есть под ремонт.
Сделали ремонт и продали - не иначе лохам - за 600 000 евро.
И все это за 3 (три) месяца (минуты 29-30).
Странно, что не стоит очередь жителей Магнитогорска Питера и Екатеринбурга - реально шальные деньги!
На 30-ой минуте даже ведущий сказал: «КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ».
На 32-ой минуте шикарный брошенный долгострой с квартирами по 1,5 миллиона евро.
Надо брать…
На 40:30 отличный совет: «На Кипре запаситесь терпением и деньгами».
Самое то, чего надо…
Для справки:
"Согласно данным Земельного кадастра, за полугодие с января по июнь 2020 года объем продаж недвижимости иностранцам достиг 1391, из которых 943 - от покупателей за пределами ЕС и 448 - от покупателей внутри ЕС. Эти продажи составили 42,5% от общенациональных продаж в первой половине 2020 года."
BIGor! Спасибо за видео! Все - по теме ветки! Отлично!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 лис, 2020 07:47, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 24 лис, 2020 07:24
akurt
тыкнул в зиллоу, за схожие деньги (2.5 млн евро за 140 м2 в человейнике) можно в сан-франциско купить дом с видом на воду.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Вів 24 лис, 2020 07:35
Это правда. Даже дешевле.
Сын приятеля - наш украинец - программист - купил в прошлом году то-ли в районе San Jose "Силиконовая долина", то-ли в районе Half Moon Bay дом для себя за 1 500 000 долларов США.
По сообщению моих респондентов, в Калифорнии сейчас упали цены на недвигу.
С арендаторами караул: в Сан Франциско в районе жд вокзала стоят целые кварталы пустые. Нет ни одного жильца.
Мне еще понравился ушлый "московский студент"-киприот - 6 лет отучился в Москве и привез оттуда на Кипр москвичку с дИтями - показывает явно брошенный недострой и говорит, что мы вам поможем "отмыть бабки". ТокА несите в клювике. 250 000 евро... (!!!)
Ну и проболтался: подъем в 100% - это "по нашенски"!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:21
Мне кажется, москвичи со своими шальными деньгами перегрели рынок, да и в программе весь упор делается на Лимасол, ИТ-мекка итд. Хотя ИТ компания Варгейминг (которая на слуху) сама построила себе офис в Никосии (наверное не было столько денег купить у спекулей). Пляж в Лимасоле - никакой. Один вывод - там где много русских вкладывают свои шальные деньги - рынок перегрет.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:29
Я еще имею точку зрения, что рынок НЕ перегрет, а там полная попа.
Ну уж очень стараются участники отлично снятого ролика.
И оттого НУ ОЧЕНЬ часто оговариваются и даже "ляпают невпопад".
Явно хотят лохА заманить купить то, что давно не продается - и взять его под "реновацию".
Там есть эпизод, когда женщина-риелтор говорит, что ОНИ ТАК ВСЕГДА делают - знакомят покупана с Застройщиком-студентом из Москвы.
Забавно выглядит знакомство покупана с Застройщиком, стоящим в черных очках в явно недостроенном.
Ну и еще: часто есть виды на городки на острове в восточном Средиземноморье - там видите деревья или парки?
Ну и не забываем: въезд на Кипр для украинцев закрыт.
Кто знает - нам не дано предугадать - возможно и навсегда...
Кстати, приятели (наши украинцы), вчера прибывшие из Стокгольма на Канарские острова, написали:
"...пришлось кучу бумажек заполнить по ковид вирусу. Самое смешное что тур компания даже ковид тесты сама нам оплатила, они стоят по 50 евро за человека..."
P.S. По поводу "гастролеров" на Кипре из Румынии и Сербии.
Знать надо и вот такое:
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:01
В помощь изучающим "Три Закона Акурта"
1. Решил стать джентльменом и помочь форумчанке stm - завел будильник на 02-00 ночи и сделал фото на моем ОТКРЫТОМ балконе. Ночь была сегодня прохладной: +17.
2. Ранним утром нужно выгулять собаку, пройдя мимо вереницы автомобилей, припаркованных на ночь конечно же в самом безопасном месте - на улице. Первой в ряду авто с иностранными номерами стоит, конечно, авто украинской регистрации.
3. Здесь так не принято - заходить на территорию соседнего дома даже в открытую калитку - но так ведь хочется совать почти созревший апельсин... Я не сорвал, честное слово!
4. Скоро - совсем скоро кое-кто из форумчан заселится в свои новенькие квартиры в Casa Grande.
Кто успел - взял двушку полный фарш все "под ключ" - за 60 000 евро с оплатой первого взноса в 50% в 2019 году.
Ну а кто не успел - звЫняйте, и по 76 000 (последняя цена по прайсу) уже не возьмет...
5. Лучшее время выходить на пляж Средиземного моря - в 12-00.
Выхожу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Що там лірі знову зле стало й до 8 наближається, втративши 4,5% за кілька днів, навіть облікова в 15% не сильно допомагає? Це знову нерухомість подешевшає для іноземців)) Цікаво, турки теж на валютних гойдалках катаються чи сидять на депо-попі рівно?
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