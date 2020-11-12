Додано: Вів 24 лис, 2020 16:21

Я і мої друзі навпаки боялися, що вона укріпиться до 7,20 - були такі цифри на investing.com в оглядах та аналітичних статтях.

А так все ОК.

Чим слабша ліра, тим:

- краше дешевше та приємніше жити іноземцію. Ось сьогодні приятелі повідомили, що їх приятельниця з Дніпра переїхала в Анталію. Виконує "Три Закони Акурта". Подробиць не знаю.

- легше виплачувати платежі за вже укладеними Договорами. Ми раділи, коли приятелі робили транші по 7,31, потім по 7,48, потім по 8,05. Я пропонував не чекати з моря погоди і коли було 8,52 - злити бакси та зробити чергову проплату. Чекали на курс 10; потім трохи злякалися: 7,60, тепер заспокоїлися.

Для мене найкращій варіант такий: сильна гривня та слабка ліра. То просто люкс.



Пальне А95 найдешевше зараз 6,75 ліри, найдорожче 6,83 ліри за літр.

Рахуємо: (28,37/7,96)х6,83=24,34 гривні за літр.

Не знаю, як і звідки люди беруть думку, що десь в Конотопі все повинно дорожчати, а десь за кордоном - дешевшати.

За сьогодні побачив в своєму мікрорайоні аж 2 (два) оголошення про продаж квартир (тут вивішують на балконах жовтого кольору плакати) - все вториний ринок і все в будинках, яким більше 5-ти років. Може й десять...

2(два) - то від слова "два".

Звісно, коли немає пропозицій, то все дешевшає. Тут і до бабці не ходити...



Вчора на прохання одного з друзів зробив пошук в інеті - квартира "1+1" - не далі 1000 м від моря.

З усіх варіантів тільки 1 (один) в новому будику і то "нульовий поверх" (у нас то "перший").

Все інше - вторинний ринок і скромно написано "будинку 10-13 років".

Ціна плюс мінус 550 000 лір - то 550000/7,96=69 000 доларів США.

З усіх варіантів я би не брав жодний. Ну, може той "нульовий" - все ж новий будинок.

От же ж дешевшає...

Це при тому, що я собі взяв за 49 500 в НОВОМУ будинку в 2017, а в 2018 притель - за 54 000 в НОВОМУ будинку.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.