RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:21

Я і мої друзі навпаки боялися, що вона укріпиться до 7,20 - були такі цифри на investing.com в оглядах та аналітичних статтях.
А так все ОК.
Чим слабша ліра, тим:
- краше дешевше та приємніше жити іноземцію. Ось сьогодні приятелі повідомили, що їх приятельниця з Дніпра переїхала в Анталію. Виконує "Три Закони Акурта". Подробиць не знаю.
- легше виплачувати платежі за вже укладеними Договорами. Ми раділи, коли приятелі робили транші по 7,31, потім по 7,48, потім по 8,05. Я пропонував не чекати з моря погоди і коли було 8,52 - злити бакси та зробити чергову проплату. Чекали на курс 10; потім трохи злякалися: 7,60, тепер заспокоїлися.
Для мене найкращій варіант такий: сильна гривня та слабка ліра. То просто люкс.

Пальне А95 найдешевше зараз 6,75 ліри, найдорожче 6,83 ліри за літр.
Рахуємо: (28,37/7,96)х6,83=24,34 гривні за літр.
Не знаю, як і звідки люди беруть думку, що десь в Конотопі все повинно дорожчати, а десь за кордоном - дешевшати.
За сьогодні побачив в своєму мікрорайоні аж 2 (два) оголошення про продаж квартир (тут вивішують на балконах жовтого кольору плакати) - все вториний ринок і все в будинках, яким більше 5-ти років. Може й десять...
2(два) - то від слова "два".
Звісно, коли немає пропозицій, то все дешевшає. Тут і до бабці не ходити...

Вчора на прохання одного з друзів зробив пошук в інеті - квартира "1+1" - не далі 1000 м від моря.
З усіх варіантів тільки 1 (один) в новому будику і то "нульовий поверх" (у нас то "перший").
Все інше - вторинний ринок і скромно написано "будинку 10-13 років".
Ціна плюс мінус 550 000 лір - то 550000/7,96=69 000 доларів США.
З усіх варіантів я би не брав жодний. Ну, може той "нульовий" - все ж новий будинок.
От же ж дешевшає...
Це при тому, що я собі взяв за 49 500 в НОВОМУ будинку в 2017, а в 2018 притель - за 54 000 в НОВОМУ будинку.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5089
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:39

  stryzhko написав:Що там лірі знову зле стало й до 8 наближається, втративши 4,5% за кілька днів, навіть облікова в 15% не сильно допомагає? Це знову нерухомість подешевшає для іноземців)) Цікаво, турки теж на валютних гойдалках катаються чи сидять на депо-попі рівно?

там був укріпляж на ковині про припинення конфлікту в Карабасі, плюс просадка долара відносно інших валют, а зараз ейфорія пройшла, як і курортний сезон.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22219
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

Вивчаємо "Три Закони Акурта"
Как пишут на киевской ветке (читаю с интересом), единственная возможность для украинца куда-то пристроить нахомяченные деньги - это вкладываться в киевские железобетонные параллелепипеды.
Главный критерий: отсутствие жд рельсов под окнами.

Это, конечно, не так.
Пытаются вкладывать в другие места.
С интересом наблюдаю за новым бизнесом приятелей - открыли с месяц-полтора тому назад рестораны.
Пока не густо. Точнее - пусто. Как не заманивают королевскими креветками, тайским супом и винами из Новой Зеландии... Настоящими украинским лакомствами.

На мой колхозный взгляд - если подумать о себе, любимом, о жене, любимой, о детях, любимых, о родителях, любимых, то:

Вариант 1. Реально дешево. Реально интересно.
Жилой комплекс SurYapi - да, 8 км до моря. Но зато - все новое, все "под ключ" и цена за квартиры смешная...
Зображення
Рассрочка на 2 года при оплате 50%, скидка в 5% при оплате всей суммы сразу.
1 доллар=7,63 лиры.
Да, подорожало. А кто заставлял слушать флудеров ветки?
Полная инфа и связь с офисом продаж напрямую - на сайте.
https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... ntalya--57

Вариант 2. Новый комплекс из двух домов в приличном микрорайоне Hurma.
На сегодня - уровень котлована. Застройщика еще не знаю. Узнаю - напишу. Но место реально классное. И что-то будет очень приличное. Такой глубокий котлован еще поискать нужно. Рядом дома - только ОЧЕНЬ приличные.

Вариант 3. Новый дом с неплохим расположением (не на "5", но на "4" - точно).
Зображення
Есть инфа о застройщике - каждый может найти в инете, Именно про этот дом не пишут, но в других своих домах указывают цены на квартиры по 480 000 лир.
Зображення
Там есть телефоны - с украинских опереторов надо впереди набрать +9.

Вариант 4. Дорого. Реально. Элитный комплекс по жуткой цене не менее 1250 долларов квадратный метр. Квартиры "2+1" уже все раскуплены, а вот кажется "1+1" и "3+1" еще есть в продаже.
http://casamax.com.tr/en/homepage/
Особенность - Застройщик НЕ работает с посредниками и риэлторами. Продажа только в офисе Застройщика. Возможность покупки в один день за один прием. Предоплата 50%, оплата до уровня в 70% к марту 2021, срок сдачи в сентябре 2021.
Авиабилеты из Киева сейчас - прямой рейс без пересадок - от 4180 гривен туда и обратно.
Авиабилеты на чартерные рейсы здесь:
https://chartershop.com.ua/search.html? ... &infants=0

Вариант 5. Это очень очень и очень, хотя и не без недостатков по расположению. Хотя и близко - очень близко к морю.
Жилой комплекс ХХII века.
Цены подняли в последний месяц с 390 000 лир до 580 000 лир, но все равно интересно.
Очень необычный комплекс.
Ведутся очень интенсивные работы на обустройстве фундамента.
Кажется 14 этажей.
Срок сдачи - 2023 год.
Предоплата кажется не 50%, а 60%.
Вся инфа и запрос цен по прайсу на сайте. Офис продаж работает прямо на объекте. Очень красивое почти "космическое" здание офиса продаж, много указателей к нему.
https://fenixcenter.com.tr

Вариант 6. Первая линия. Реально крyто. Цены есть прямо на сайте - самая дешевая квартира - цена прямо в долларах США - 350 000. Интенсивно заселяется. Фото сегодня днем во время катания на велосипеде вдоль Средиземного моря.
Зображення
Инфа тут:
http://www.sunisblueresidence.com
Have a nice day!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5089
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1902 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 849850851852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Tat_888 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 583, 584, 585
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5849 678810
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 16:42
Козак-характерник
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
14 1773
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1244 160014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 23:22
Львівський БатяР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.