Додано: Вів 24 лис, 2020 17:03

А кто заставлял слушать флудеров ветки?

Застройщик НЕ работает с посредниками и риeлторами.

Это очень очень и очень,

Как пишут на киевской ветке (читаю с интересом), единственная возможность для украинца куда-то пристроить нахомяченные деньги - это вкладываться в киевские железобетонные параллелепипеды.Главный критерий: отсутствие жд рельсов под окнами.Это, конечно, не так.Пытаются вкладывать в другие места.С интересом наблюдаю за новым бизнесом приятелей - открыли с месяц-полтора тому назад рестораны.Пока не густо. Точнее - пусто. Как не заманивают королевскими креветками, тайским супом и винами из Новой Зеландии... Настоящими украинским лакомствами.На мой колхозный взгляд - если подумать о себе, любимом, о жене, любимой, о детях, любимых, о родителях, любимых, то:Вариант 1. Реально дешево. Реально интересно.Жилой комплекс SurYapi - да, 8 км до моря. Но зато - все новое, все "под ключ" и цена за квартиры смешная...Рассрочка на 2 года при оплате 50%, скидка в 5% при оплате всей суммы сразу.1 доллар=7,94 лиры.Да, подорожало.Полная инфа и связь с офисом продаж напрямую - на сайте.Вариант 2. Новый комплекс из двух домов в приличном микрорайоне Hurma.На сегодня - уровень котлована. Застройщика еще не знаю. Узнаю - напишу. Но место реально классное. И что-то будет очень приличное. Такой глубокий котлован еще поискать нужно. Рядом дома - только ОЧЕНЬ приличные.Вариант 3. Новый дом с неплохим расположением (не на "5", но на "4" - точно).Есть инфа о застройщике - каждый может найти в инете, Именно про этот дом не пишут, но в других своих домах указывают цены на квартиры по 480 000 лир.Там есть телефоны - с украинских опереторов надо впереди набрать +9.Вариант 4. Дорого. Реально. Элитный комплекс по жуткой цене не менее 1250 долларов квадратный метр. Квартиры "2+1" уже все раскуплены, а вот кажется "1+1" и "3+1" еще есть в продаже.Особенность -Продажа только в офисе Застройщика. Возможность покупки в один день за один прием. Предоплата 50%, оплата до уровня в 70% к марту 2021, срок сдачи в сентябре 2021.Авиабилеты из Киева сейчас - прямой рейс без пересадок - от 4180 гривен туда и обратно.Авиабилеты на чартерные рейсы здесь:Вариант 5.хотя и не без недостатков по расположению. Хотя и близко - очень близко к морю.Жилой комплексвека.Цены подняли в последний месяц с 390 000 лир до 580 000 лир, но все равно интересно.Очень необычный комплекс.Ведутся очень интенсивные работы на обустройстве фундамента.Кажется 14 этажей.Срок сдачи - 2023 год.Предоплата кажется не 50%, а 60%.Вся инфа и запрос цен по прайсу на сайте. Офис продаж работает прямо на объекте. Очень красивое почти "космическое" здание офиса продаж, много указателей к нему.Вариант 6. Первая линия. Реально крyто. Цены есть прямо на сайте - самая дешевая квартира - цена прямо в долларах США - 350 000.Фото сегодня днем во время катания на велосипеде вдоль Средиземного моря.Инфа тут: