Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я і мої друзі навпаки боялися, що вона укріпиться до 7,20 - були такі цифри на investing.com в оглядах та аналітичних статтях. А так все ОК. Чим слабша ліра, тим: - краше дешевше та приємніше жити іноземцію. Ось сьогодні приятелі повідомили, що їх приятельниця з Дніпра переїхала в Анталію. Виконує "Три Закони Акурта". Подробиць не знаю. - легше виплачувати платежі за вже укладеними Договорами. Ми раділи, коли приятелі робили транші по 7,31, потім по 7,48, потім по 8,05. Я пропонував не чекати з моря погоди і коли було 8,52 - злити бакси та зробити чергову проплату. Чекали на курс 10; потім трохи злякалися: 7,60, тепер заспокоїлися. Для мене найкращій варіант такий: сильна гривня та слабка ліра. То просто люкс.
Пальне А95 найдешевше зараз 6,75 ліри, найдорожче 6,83 ліри за літр. Рахуємо: (28,37/7,96)х6,83=24,34 гривні за літр. Не знаю, як і звідки люди беруть думку, що десь в Конотопі все повинно дорожчати, а десь за кордоном - дешевшати. За сьогодні побачив в своєму мікрорайоні аж 2 (два) оголошення про продаж квартир (тут вивішують на балконах жовтого кольору плакати) - все вториний ринок і все в будинках, яким більше 5-ти років. Може й десять... 2(два) - то від слова "два". Звісно, коли немає пропозицій, то все дешевшає. Тут і до бабці не ходити...
Вчора на прохання одного з друзів зробив пошук в інеті - квартира "1+1" - не далі 1000 м від моря. З усіх варіантів тільки 1 (один) в новому будику і то "нульовий поверх" (у нас то "перший"). Все інше - вторинний ринок і скромно написано "будинку 10-13 років". Ціна плюс мінус 550 000 лір - то 550000/7,96=69 000 доларів США. З усіх варіантів я би не брав жодний. Ну, може той "нульовий" - все ж новий будинок. От же ж дешевшає... Це при тому, що я собі взяв за 49 500 в НОВОМУ будинку в 2017, а в 2018 притель - за 54 000 в НОВОМУ будинку.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
stryzhko написав:Що там лірі знову зле стало й до 8 наближається, втративши 4,5% за кілька днів, навіть облікова в 15% не сильно допомагає? Це знову нерухомість подешевшає для іноземців)) Цікаво, турки теж на валютних гойдалках катаються чи сидять на депо-попі рівно?
там був укріпляж на ковині про припинення конфлікту в Карабасі, плюс просадка долара відносно інших валют, а зараз ейфорія пройшла, як і курортний сезон.
Вивчаємо "Три Закони Акурта" Как пишут на киевской ветке (читаю с интересом), единственная возможность для украинца куда-то пристроить нахомяченные деньги - это вкладываться в киевские железобетонные параллелепипеды. Главный критерий: отсутствие жд рельсов под окнами.
Это, конечно, не так. Пытаются вкладывать в другие места. С интересом наблюдаю за новым бизнесом приятелей - открыли с месяц-полтора тому назад рестораны. Пока не густо. Точнее - пусто. Как не заманивают королевскими креветками, тайским супом и винами из Новой Зеландии... Настоящими украинским лакомствами.
На мой колхозный взгляд - если подумать о себе, любимом, о жене, любимой, о детях, любимых, о родителях, любимых, то:
Вариант 1. Реально дешево. Реально интересно. Жилой комплекс SurYapi - да, 8 км до моря. Но зато - все новое, все "под ключ" и цена за квартиры смешная... Рассрочка на 2 года при оплате 50%, скидка в 5% при оплате всей суммы сразу. 1 доллар=7,94 лиры. Да, подорожало. А кто заставлял слушать флудеров ветки? Полная инфа и связь с офисом продаж напрямую - на сайте. https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... ntalya--57
Вариант 2. Новый комплекс из двух домов в приличном микрорайоне Hurma. На сегодня - уровень котлована. Застройщика еще не знаю. Узнаю - напишу. Но место реально классное. И что-то будет очень приличное. Такой глубокий котлован еще поискать нужно. Рядом дома - только ОЧЕНЬ приличные.
Вариант 3. Новый дом с неплохим расположением (не на "5", но на "4" - точно). Есть инфа о застройщике - каждый может найти в инете, Именно про этот дом не пишут, но в других своих домах указывают цены на квартиры по 480 000 лир. Там есть телефоны - с украинских опереторов надо впереди набрать +9.
Вариант 4. Дорого. Реально. Элитный комплекс по жуткой цене не менее 1250 долларов квадратный метр. Квартиры "2+1" уже все раскуплены, а вот кажется "1+1" и "3+1" еще есть в продаже. http://casamax.com.tr/en/homepage/ Особенность - Застройщик НЕ работает с посредниками и риeлторами. Продажа только в офисе Застройщика. Возможность покупки в один день за один прием. Предоплата 50%, оплата до уровня в 70% к марту 2021, срок сдачи в сентябре 2021. Авиабилеты из Киева сейчас - прямой рейс без пересадок - от 4180 гривен туда и обратно. Авиабилеты на чартерные рейсы здесь: https://chartershop.com.ua/search.html? ... &infants=0
Вариант 5.Это очень очень и очень, хотя и не без недостатков по расположению. Хотя и близко - очень близко к морю. Жилой комплекс ХХII века. Цены подняли в последний месяц с 390 000 лир до 580 000 лир, но все равно интересно. Очень необычный комплекс. Ведутся очень интенсивные работы на обустройстве фундамента. Кажется 14 этажей. Срок сдачи - 2023 год. Предоплата кажется не 50%, а 60%. Вся инфа и запрос цен по прайсу на сайте. Офис продаж работает прямо на объекте. Очень красивое почти "космическое" здание офиса продаж, много указателей к нему. https://fenixcenter.com.tr
Вариант 6. Первая линия. Реально крyто. Цены есть прямо на сайте - самая дешевая квартира - цена прямо в долларах США - 350 000. Интенсивно заселяется. Фото сегодня днем во время катания на велосипеде вдоль Средиземного моря. Инфа тут: http://www.sunisblueresidence.com Have a nice day!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Вас разве отпугнешь? И какое Вы имеете отношение к снегу? Будете смотреть, как баба-двоничиха будет пытаться расчистить для Вас дорожку?
Хм, ровно такое же как и вы имеете к солнцу или дождю... Выйти семьей на улицу, покидать снежками, дети выходят катаются на санках, замерз промок - зашел сразу домой, а не сдаиться в машину/автобус с кучей сменной одежды, ехать час-два туда, столько же назад, чтобы там час времени провести...
akurt написав:ol_zy можно понять: так, где он живет, сегодня утром минус 3. Ясная погода продержится совсем немного, и уже днем небо покроется облаками. Без осадков. И то хорошо. Термометр на моем открытом балконе в 7-30 (в Украине 6-30) показывает +16. Чистое небо. Солнце еще только начало показываться над Средиземным морем...
хм - вас кто-то жестоко обманул или вы обманываете, но пусть это будет на вашей совести. Или это один из ваших законов - 3. стрельба из дробовика?
Я НЕ рад, что Вам так очень плохо. Напомните, какое Вы имеете отношение к Италии - вроде планировали в ноябре 2019 начать ухаживать за сеньором Алессандро - одноклассником Муссолини? Почему не взяли Вас на работу за 800 евро в месяц?
Сегодня днем в Анталии +21. Катался на велосипеде по Набережной по специальным дорожкам для велосипедистов. It's me...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 лис, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
ol_zy написав:А что в Анталии со снегом? Разве это жизнь без зимы? Без снега? Без нормального НГ? Каков смысл в ваших хотелках для других? То как вы сформулировали ваши хотелки - они только отпугивают сомневающихся... В маске по улице ходить... это же бред - ждите роста ковида - постоянное ношение масок где надо и не надо - это прямое желание вас заразить, но вам будут вешать лапшу, что это "забота" о вас...
Не життя, а шикардос!
Враховуючи, які наразі безсніжні зими в Україні, імхо, краще цілий рік жити під пальмами ))))
не все смогут акклиматизироваться, если резко переехать и остаться там жить, то могут начаться серьезные проблемы со здоровьем с неблагоприятным исходом. а снега в Украине действительно стало меньше, точнее меньший отрезок времени с морозами и снегом, что, кстати, как раз скорее + чем -.
Тут вы правы: снега стала меньше. Обычно в Центральной Украине 20 ноября - снега по колено и минус 20. Во времена моего детства мы с братом залазили на крышу частного дома - мой отец в 31 год на участке в 6 соток построил дом - и прыгали с крыши в снежные сугробы во дворе. Все меняется, конечно. Не все замечают, что жизнь поменялась. Фото с Набережной Анталии: город окружают заснеженные вершины - высота 2400 м над уровнем моря. А в Анталии +21. Только здесь можно днем - как мои приятели сегодня - ходить по снегу, а - спустившись вниз - сидеть в кафе у моря при +21. ol_zy - у Вас прекрасная ностальгия по снегу. Раскройте секрет: вот сейчас запускают новый скоростной поезд из Киева в Славское (вместо Киев-Львов-Перемышль - Европа то полностью закрыта) - люди хотят увидеть снег. В Вашем городе снега нет - я понимаю Вашу ностальгию по снегу - на ближайшие 10 дней от минус один до +6 - в Буковель зимой поедете?
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
stryzhko написав:Що там лірі знову зле стало й до 8 наближається, втративши 4,5% за кілька днів, навіть облікова в 15% не сильно допомагає? Це знову нерухомість подешевшає для іноземців)) Цікаво, турки теж на валютних гойдалках катаються чи сидять на депо-попі рівно?
Депо мають бути в портфелі. Відчуваю на підході 4 Закон Акурта - оренда є невигідною інвестицією в Анталії. Ні? Але валютні ризики важко прорахувати. Ось яким макаром Реджеп валютний перекіс знівелює?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Відчуваю на підході 4 Закон Акурта - оренда є невигідною інвестицією в Анталії. Ні? Але валютні ризики важко прорахувати. Ось яким макаром Реджеп валютний перекіс знівелює?
Ви мене трохи дивуєте - з квітня 2018 - як я заснував цію гілку - я весь час пишу, що: - найкраще для українських людей здавати житло лохАм в Україні, поки лохИ не перевелися. - найкраще для лендлорда жити НЕ в Україні, а в Туреччині (хоча я і не лендлорд). Тут є просте пояснення - по Марксу - навіщо грабувати нещасних орендарів, щоби потім вас пограбували ті, хто реально мешкає за кордоном, чиї родини реально мешкають за кордоном, чиї діти навчаються за кордоном і хто продає вам курку сіро-зеленого кольору просто для того, щоби орендар хоч якось рухався та приносив гроші у дзьобику; - оренда квартир - точніше прибуток від оренди - за Марксом - в Туреччині НЕ МОЖЕ БУТИ принципово для українця вигідною справою - тому що є мінімалка в 2400 лір на місяць (оренда квартири - 1500-2000, елітна - 5000) і є ціни вдвічі-втричі дешевше, ніж в Україні. Крім того, є іпотека на квартири про 0,64х12=7,68% річних (!!!!). Я вже викладував розрахунок: НАВІЩО ТУРКУ ПЛАТИТИ ПО 2000 лір на місяць оренду (нагадаю: МАНІМАОКА 2400), якщо він за 1800 лір на місяць сплачує іпотеку за власну новеньку квартиру???????? Все просто з точки зору економіки, тобто того, чого немає і не буде в Україні.
Тому пункту 4 в "Три Закони Акурта" не буде ніяк. Дурних немає.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 лис, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.